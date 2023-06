Falabella se convierte en la sexta empresa del IPSA con mayor capitalización bursátil

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Falabella se convirtió este lunes en la sexta firma con mayor valor de mercado entre las que componen el S&P IPSA, en medio de las mejoradas expectativas sobre el retailer y el sector en general.

La acción de Falabella subió 2,7% a $ 1.900 al cierre de la Bolsa de Santiago, con lo que su capitalización bursátil ascendió hasta los US$ 5.895 millones, superando la de Quiñenco (que bajó 0,27% a US$ 5.535 millones) luego que ambas firmas quedaron prácticamente empatadas al cierre de la última semana.

De esta forma, Falabella ocupa hoy el número seis de 30 en el ranking de capitalización de mercado entre las empresas del IPSA. En lo que va de 2023, la firma sube 15,15% y marca el décimo mejor desempeño dentro del índice.

El retailer controlado por la familia Solari queda así en el lugar más alto posible tras la sólida barrera que presentan Santander (US$ 8.748 millones), Copec (US$ 9.429 millones), Banco de Chile (US$ 10.629 millones), Enel Américas (US$ 14.586 millones) y SQM-B (US$ 18.520 millones).

Analistas han señalado que el mercado espera ver materializado un cambio de timón tras la llegada de Enrique Ostalé a la presidencia del directorio de Falabella, cuyas acciones vieron pérdidas de 38,23% en el conjunto de 2022.

Asimismo, el índice SPCLX DISCRET sube 14,02% en lo que va del año y es el cuarto con mejor desempeño entre los 11 indicadores sectoriales de la bolsa nacional, ya que también las perspectivas del consumo discrecional han mejorado con la desaceleración de los precios y lo que sería una pronta rebaja en la tasa clave del Banco Central.

