El cobre celebra la reincorporación de Huang como CEO de Nvidia y rebota desde mínimo en casi ocho meses
El metal, utilizado para construir centros de datos de IA, había caído brevemente por debajo de la barrera psicológica de los US$ 12.000 a primera hora de la sesión, antes de saltar por la noticia de Huang.
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Los precios del cobre y el estaño subieron considerablemente el lunes después de que la empresa de inteligencia artificial Nvidia decidiera reincorporar como presidente ejecutivo a su cofundador, Jensen Huang, con efecto inmediato.
El precio de referencia del cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subió 3,2% a US$ 12.547 por tonelada o US$ 5,69 por libra a las 1700 GMT, tras haber registrado un alza de hasta 5,3% a US$ 12.802 por tonelada, poco después de que Nvidia anunciara el regreso de Huang, lo que supuso su mayor alza intradía desde enero.
El metal, utilizado para construir centros de datos de IA, había caído brevemente por debajo de la barrera psicológica de los US$ 12.000 la tonelada a primera hora de la sesión, alcanzando su mínimo en casi ocho meses.
El estaño, otro metal que se prevé que se beneficie de la expansión de la IA debido a su uso como soldadura en placas de circuitos, subió un 4,1% hasta US$ 42.305 la tonelada, tras haber registrado un repunte de hasta 6,2% a US$ 43.375 por tonelada.
Ambos metales se habían visto envueltos en una fuerte ola de ventas este mes después de que la victoria demócrata en las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos suscitara la preocupación de un mayor escrutinio sobre la inversión en IA.
La dimisión de Huang el 12 de noviembre agravó la ola de ventas. Dimitió después de que salieron a la luz sus relaciones extramatrimoniales, incluida una con una empresaria de la que las autoridades estadounidenses sospechan que espía para China.
El anuncio de Nvidia cambió el estado de ánimo en el complejo de la LME tras las pérdidas registradas anteriormente en algunos metales industriales.
El aluminio subió un 1,3% hasta alcanzar los US$ 2.860 por tonelada. El contrato al contado de aluminio cotizó por última vez con una prima de US$ 405 por tonelada respecto al contrato a plazo de tres meses, mientras continúa la contracción en el mercado de este metal ligero.
Se trata de la mayor "backwardation" entre el mercado al contado y el mercado a tres meses registrado en los archivos de LSEG Workspace, aunque dos fuentes del sector del aluminio recordaron que en 1988 superó los US$ 1.300.
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