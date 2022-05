Corte de Apelaciones da un golpe a AFP Cuprum y declara inadmisible recurso en contra del regulador por suspensión de campaña

Por otro lado, desde la Superintendencia indicaron que la campaña de la gestora previsional no se ajustó a los elementos que contiene la normativa, como son los atributos de rentabilidad, costo y servicio, teniendo en cuenta que el uso de cualquier otro contenido en los mensajes de las administradoras se aparta de sus márgenes de acción.

"Cabe destacar que no es labor de las administradoras de fondos de pensiones encargar, validar y/o realizar el perfilamiento ideológico de sus afiliadas y afiliados, y menos de la población. Es importante también recordar que la posición política que adscriben o profesan sus afiliados no es materia de competencia de Cuprum ni de ninguna administradora, por lo tanto, la utilización de dicha información para cualquier campaña publicitaria o de difusión informativa no se ajusta a las normas jurídicas aplicables", apuntaron desde el organismo públicó.

"Luego de revisados los antecedentes presentados por AFP Cuprum, la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió que no existen acciones u omisiones arbitrarias o ilegales por parte de esta Superintendencia que amenacen, perturben o priven del ejercicio legítimo de alguna de las garantías establecidas en la Constitución Política de la República", añadieron.