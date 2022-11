Oposición y oficialismo se enfrentan por indicación para elevar PGU en Ley de Presupuestos

Este lunes la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados inicia la discusión y votación del informe de la Comisión Mixta de Presupuestos, en el marco de la tramitación de la Ley de Presupuestos para el año 2023. Un año complejo en el que, según los expertos, la economía atravesaría una recesión técnica. La sesión de este lunes se adelantó para las 03:00 de la tarde con el objeto de avanzar de manera ágil en este proceso.

Pese al acuerdo que se suscribió la semana pasada entre el Gobierno y la oposición, en el que se abordó el tema de la Pensión Garantizada Universal (PGU), el diputado de Renovación Nacional (RN) e integrante de las comisiones de Hacienda y Trabajo de la Cámara, Frank Sauerbaum, presentó una indicación que apunta a que el aumento de este beneficio se adelante a través de del presupuesto 2023.

Tal como lo adelantó Sauerbaum la semana pasada, la indicación al capítulo 9 de la partida 15 del Ministerio del Trabajo establece que “fíjese en $ 250 mil el monto máximo de pensión mensual, contenido en el numeral 1. del artículo 9 de la Ley N° 21.419, que crea la pensión garantizada universal y modifica los cuerpos legales que indica”.

Sin embargo, la propuesta –suscrita por 10 diputado de RN, la UDI, Partido de la Gente (PDG) e independientes (Pamela Jiles y René Alinco)- llega a la Cámara con el antecedente de que en la Comisión Mixta de Presupuestos fue declarada inadmisible y es lo que replican desde el oficialismo en contra de la indicación.

No obstante, Sauerbaum, autor de la medida aseguró que “esta cifra es absolutamente abordable por el Gobierno. La diferencia US$ 2.500 millones, situación que es absolutamente abarcable por los recursos del Tesoro Público y, además, considerar que la PGU se reajusta una vez al año y este año 2023, en enero cuando se reajuste, ya va a quedar en alrededor de los $ 212 mil (producto de la inflación). Por lo tanto, no vemos razón para seguir dilatando esta decisión”.

Embestida oficialista

Desde el frente salieron a refutar la idea. De hecho el presidente de la Comisión de Hacienda, el socialista Jaime Naranjo, señaló con ironía que aparentemente los autores de la iniciativa desconocen que la Ley de Presupuestos contempla recursos para un año -en este caso 2023- y, en cambio, para financiar la PGU se requieren fondos permanentes. Algo similar a lo argumentando por el diputado comunista Luis Cuello, quien también rechazó la idea.

Naranjo añadió que "no solo no se condice con lo que corresponde al presupuesto, sino que es absolutamente inconstitucional plantear aquello".

Por su parte, Cuello -integrante de la Comisión de Trabajo de la Cámara- complementó los dichos de Naranjo, señalando que debido a que requiere recursos permanentes es que la PGU está sujeta a la aprobación de la reforma tributaria. A ello añadió que la reforma de las pensiones debe ser discutida íntegramente, es decir, con el tema de la PGU incluido -la jugada de la oposición pretende separar la reforma de pensiones en los hechos-, ya que "el aumento de las pensiones proviene tanto de la PGU como del seguro social, entonces excluir un elemento significa un menor aumento".

Por último, Cuello calificó la propuesta de la oposición como "una nueva maniobra para ensuciar, empantanar la discusión con el afán de cuidarle las espaldas a las AFP, que están viendo como se les acaba su negocio".