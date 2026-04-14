Presidente de AFP Habitat hace un llamado a "corregir las deficiencias de la reforma"

El mandamás del directorio de la gestora se sumó a las críticas que la semana pasada lanzó el gerente general, Max Sichel.

La semana pasada y en el marco de la cuenta pública anual de la compañía, el gerente general de AFP Habitat, Max Sichel, lanzó duras críticas en contra de la reforma previsional, al señalar que "no resuelve los problemas de fondo", como las bajas pensiones. A él se sumó ahora el presidente del directorio de la firma, Luis Rodríguez.

En el contexto de la memoria de la administradora correspondiente a 2025, Rodríguez hizo un llamado a corregir aspectos de las ley, que fue despachada el año pasado por el Congreso Nacional.

"Esperamos que, en el corto plazo, se impulsen las modificaciones legales necesarias tanto para corregir las deficiencias de la reforma como para abordar los problemas estructurales del sistema, con el objetivo de avanzar hacia mejores pensiones para todos los ciudadanos", dijo en la carta dirigida a los accionistas.

En ese sentido, indicó que la reforma establece "restricciones" a la libertad de elección de los afiliados. En efecto, una de las medidas es el paso desde los multifondos -esquema que permite los cambios entre fondos- a un sistema de fondos generacionales, donde los afiliados serán asignados de acuerdo con edad.

“La reforma introduce restricciones a la libertad de elección de los afiliados. En particular, se establece la asignación obligatoria de fondos en función de la edad, se define por parte del regulador una cartera de referencia para la inversión de los ahorros y se incorpora un mecanismo de asignación de afiliados hacia la administradora de menor comisión”, dijo.

"Este último punto resulta especialmente llamativo. Por una parte, la comisión se paga únicamente al momento de cotizar, por lo que más del 50% de quienes serían asignados a una AFP de menor costo no están pagando comisión, y por tanto no obtienen beneficio alguno con el cambio. Por otra, la comisión no forma parte del ahorro previsional, por lo que su reducción no tiene impacto en el monto acumulado para la jubilación, y en consecuencia, no mejora las pensiones", criticó.

Del mismo modo, se refirió a la licitación de stock de afiliados -ampliamente criticada por la industria.

"Adicionalmente, cada dos años el 10% de los afiliados será asignado a otra AFP, sin considerar si están cotizando o no, si la nueva administradora ofrece una mejor rentabilidad o si presenta niveles de solvencia comparables a los de Habitat", comentó.