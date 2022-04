Büchi responde acusación de la FNE por interlocking: "Es abiertamente improcedente denunciar una infracción que no existe como tal"

"En efecto, la disposición mencionada prohíbe la participación simultánea de un director o ejecutivo relevante en empresas que compiten entre sí directamente en un mercado determinado, y no prohíbe la participación simultánea de un director o ejecutivo relevante en matrices y filiales que pertenecen a grupos empresariales diversos y que no compiten directamente en ningún mercado específico, como ocurre con el caso de autos, pues el Sr. Büchi no tiene participación en las filiales de las sociedades requeridas que compiten en los mercados identificados por el requerimiento", dice el documento.

La participación en los directorios

La defensa argumentó que en el mercado de productos bancarios, Büchi solo ha participado del directorio de Banco de Chile y no en las mesas de Banco Falabella o Banco Consorcio, sino que en las matrices de ambas: Falabella y Consorcio Financiero, respectivamente.

De la misma forma, en el mercado el corretaje de bolsa, el escrito indica que Büchi no ha sido parte de los directorios de Banchile Corredores de Bolsa ni de Consorcio Corredores de Bolsa.

Lo mismo ocurre en el mercado de seguros, en el que se argumenta que el economista no ha participado en los directorios de Consorcio Nacional de Seguros y CF Seguros de Vida (Falabella).