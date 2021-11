Embajador de China en el país: “Las empresas chinas responden a sus necesidades de negocio, el gobierno no interviene en su gestión”

Conexión a China

El diplomático celebra la estrecha relación económica bilateral y recalca el creciente interés de empresas de su país por Chile, donde asegura que no se sienten discriminadas, prueba de ello es la reciente oferta ganadora de Aisino en la licitación del Registro Civil.

Llegó a Chile en febrero, cuatro meses después de la partida de su antecesor y en mitad de la pandemia. "La segunda ola de contagios me estaba esperando", comenta el embajador Niu Qingbao (56), sonriendo tras su mascarilla, mientras recibe a DF en la sede diplomática de China en Santiago.

No era el mejor momento para asumir funciones, pero pese a las inevitables limitaciones del control sanitario y la falta de reuniones cara a cara, la nutrida agenda económica sino-chilena lo ha llevado a visitar la inversión de la gigante estatal china State Grid en Chilquinta y el proyecto de recursos hídricos de China Harbour, ambos en Valparaíso, o huertos de cerezas en O'Higgins donde el 90% de lo que exportan va al país asiático.

El embajador no ignora que ésas y otras inversiones chinas en el país -la mayoría de empresas estatales, pero no todas, como la farmacéutica Sinovac, que instalará en la Región Metropolitana una planta para exportar al resto de la región- han levantado críticas de algunos actores, por una eventual influencia excesiva én áreas estratégicas de nuestra economía de parte del país asiático, que desde hace años ya es el primer socio comercial de Chile.

Operaciones como las de Tianqi en SQM y State Grid en CGE causaron debate por ese motivo, y más recientemente también la oferta ganadora de Aisino en la licitación del Registro Civil.

Sin embargo, el diplomático baja el perfil a esas preocupaciones -que a su juicio tienen mucho que ver con "falta de información" sobre las compañías de su país-, y asegura que las empresas chinas hasta ahora no se sienten discriminadas. "Por eso trasladaron sus negocios aquí", puntualiza.

- La anunciada llegada del laboratorio de Sinovac a Chile el próximo año es una apuesta relevante para la empresa, como para Chile. ¿Qué importancia le da usted?

- Tuve contacto con el grupo visitante de Sinovac, que ha jugado un papel importante en la vacunación masiva de Chile, lo cual estoy muy contento de ver. Como han dicho muchos científicos y economistas, en este momento la mejor política económica es el control de la pandemia, porque así los negocios pueden prosperar de nuevo. Con Sinovac contribuyendo con más del 60% de todas las vacunas que Chile ha recibido y suministrado a su pueblo, estamos viendo que los dos países han sido socios perfectos no solo en la cooperación de vacunas, sino también en toda la guerra contra la pandemia.

- ¿Cree usted que hay interés de otras empresas chinas por hacer apuestas acá?

- Hay un gran interés entre las empresas chinas por invertir en Chile, porque es bien sabido que está entre los países mejor gobernados y tiene un Estado de derecho. Eso es un factor clave del ambiente de negocios. Y las empresas de China sienten que no enfrentan discriminación si trasladan sus instalaciones o abren nuevos proyectos aquí. Así que el interés existe, sin duda.

- ¿Hay espacio para ampliar las inversiones -y el comercio- hacia otros sectores de la economía?

- Sí. El mundo entero está centrado en el cambio climático, en la protección del medio ambiente, en emitir menos carbono. En esta área hay muchas oportunidades para que China y Chile cooperen. Por ejemplo, en el hidrógeno verde, donde se pueden combinar los recursos naturales de Chile y la destreza de China como la llamada "fábrica del mundo" para un desarrollo sostenible.

También podemos ver la energía eólica y solar. En ambas, China es a la vez el mayor generador y el mayor proveedor de equipos. China puede suministrar paneles solares y componentes a todo el mundo, siempre y cuando la cadena de suministro esté funcionando.

Otro ejemplo es la empresa Huawei, que es también un socio crítico para todos los operadores de comunicación, lo que creo que ayuda a Chile a seguir siendo líder entre todos los países de América Latina en 5G, y empresas como BYD, que es un fabricante de vehículos eléctricos, están haciendo algo bueno por el transporte público de la Región Metropolitana.

- ¿No se podría ser más ambiciosos y pensar en otros sectores? Por ejemplo, ¿hay espacio para la inversión o el interés chino en áreas relacionadas con inteligencia artificial o criptomonedas?

- Bueno, China es un líder en la aplicación de algunas de estas nuevas tecnologías. El papel de la embajada es difundir la información necesaria. Pero son las empresas las que deben tomar sus propias decisiones. He hablado con algunas empresas, todas ellas han mostrado un gran interés en ampliar sus negocios en Sudamérica. Pero no creo que se pueda hacer todo en el mismo día, así que hay que hacerlo paso a paso. Por supuesto, en la embajada tratamos de asegurarles que Chile está entre los mejores lugares para hacer negocios, y Chile también debe demostrar a los inversionistas extranjeros que serán tratados de forma justa y sin discriminación.

- A propósito de eso, la empresa china Aisino acaba de ganar el contrato para hacer nuestra documentación personal. Esa es un área estratégica y hubo alguna controversia al respecto.

- Bueno, a algunas personas les preocupaba la participación de una empresa china en este negocio, pero creo que la razón radica en la falta de información sobre las empresas chinas. En esta licitación, lo que Aisino ha demostrado es que, aunque es una empresa estatal, actúa como una empresa, sin ninguna diferencia significativa con las empresas de otros países. La empresa tiene que responder a sus propios intereses y necesidades de negocio, el gobierno (de China) no intenta intervenir en la gestión.

- Esa es una pregunta que se hace constantemente. ¿Hasta qué punto es una decisión empresarial? ¿Hasta qué punto es una decisión política? Desde afuera no siempre es fácil saberlo. ¿No es esa una diferencia fundamental entre las empresas chinas y las de otros países?

- Su comentario ha respondido a la pregunta. Una empresa china de propiedad estatal se comporta como una empresa, sin la intervención del gobierno. Así que esa decisión (de Aisino) también se basa puramente en los cálculos de negocios. No hubo intervención del gobierno en cuanto a si la empresa debe participar la licitación o no. Es una decisión puramente comercial.

- Visto así, entonces, ¿las empresas chinas sienten que están en igualdad de condiciones para operar acá respecto de las firmas de otros países?

- He observado con seguridad que las empresas chinas están siendo tratadas justamente y sin discriminación. Por eso quizás muchas más empresas chinas se sienten confiadas para invertir en Chile.

He hablado con algunas empresas y se sienten seguras, están satisfechas con la cultura empresarial de aquí. Dicen que Chile es un país con muy buena gobernanza y que tiene una buena tradición de Estado de derecho y mentalidad abierta. Por eso trasladaron sus negocios aquí.

Esperando el TPP-11

-China expresó hace poco su interés por unirse al acuerdo transpacífico -conocido como TPP-11- justo cuando acá en Chile está en duda que se apruebe, y algunos incluso proponen revisar tratados comercialesya firmados. ¿Cuál es su opinión al respecto?

- China siempre ha seguido el principio de que la globalización funciona en beneficio de todos los países, no de uno solo. Cualquiera debería perseguir el multilateralismo en lugar del unilateralismo. Creemos que la adhesión de China al tratado lo hará más prominente, porque tendría el Producto Interno Bruto combinado de casi el 30% de todo el mundo.

Según mi observación, y según mis amigos en este país, la impresión que tengo es que Chile cree firmemente en la globalización y que su futuro está en una red multilateral de libre comercio abierta. Tal y como Chile lo ha hecho en las últimas décadas, creo que también lo hará en el futuro.

La crisis de Evergrande

- La grave situación de la inmobiliaria Evergrande, que tiene deudas por más de US$ 300 mil millones, ha sido noticia en todo el mundo. Algunos analistas temen que podría ser el síntoma de problemas mucho peores en el conjunto la economía. ¿Es eso preocupante?

- Francamente hablando, sé poco acerca de la industria de bienes raíces, porque como un ciudadano normal, me preocupa que una casa sea para vivir y no para especular, o hacer inversiones.

Evergrande es una de las mayores empresas de bienes raíces en China, pero debemos tratar de evitar leer demasiado en el impacto de una sola empresa. La filosofía del Partido Comunista de China es que China debe ser dirigida en función de los intereses fundamentales de toda la población, y el país no debe, digamos, ser secuestrado por el gran capital. Así que siempre que sea necesario para los intereses del pueblo y para los intereses a largo plazo del país, es el deber del gobierno hacer reglas en concordancia. Por eso no creo que el caso de Evergrande sea ominoso (para el resto de la economía).