ADELANTO ANIVERSARIO | Voces legales, la incursión de cinco estudios de abogados en formato podcast

Entre Códigos

Diario Financiero reunió a los protagonistas de los primeros podcast realizados por firmas legales chilenas, y en este mismo formato los entrevistamos sobre sus motivaciones.

Alessandri Talks, Altavoz, All you need is law y PodcAZt, así es como se denominan algunos de los programas legales que han irrumpido en el último año en nuestro país, y donde los abogados han desarrollado una nueva faceta comunicacional más allá de su habilidad para litigar; como es estar detrás de un micrófono haciendo podcast especializados.

¿Cómo ha sido el desafío de comunicar en tiempos de pandemia? Es parte de la conversación que reproducimos en este artículo, y que, por cierto, es la primera incursión de Entre Códigos en este formato, en el que compartimos con cinco voces de algunos de los estudios locales que han apostado por esta plataforma: Macarena Gatica, socia de Alessandri Abogados, Daniela Hirsch, directora del área de Cumplimiento de AZ, Francisca Corti, abogada y socia del departamento Laboral de Carey, Lorena Avendaño, asociada senior y especialista en litigios y arbitrajes de Cariola Díez Pérez Cotapos, y Rodrigo Campero también líder del equipo Cumplimiento y de Solución de Conflictos en CMS Carey & Allende.

Macarena Gatica, socia Alessandri.

Los inicios

Todos ellos coinciden en el origen de sus respectivos proyectos de voz. Que nacen de la búsqueda de nuevos canales de comunicación con los clientes en medio de los cierres de la pandemia y el 'agotamiento del Zoom'. "Lo que en un principio era novedoso y atractivo para los clientes, como los webinars, pasó a ser uno más de los tantos que se ofrecían. Por ello, pensamos que teníamos que adecuarnos nuevamente e innovar. Necesitábamos continuar entregando contenidos de alto valor, pero en modalidad on demand, en un formato entretenido y que no quitara mucho tiempo. Así nació Alessandri Talks", comenta Macarena Gatica.

Hoy cuentan con cuatro episodios enfocados principalmente en temas de consumo y tratamiento de datos, donde no solamente participan abogados de la casa, sino también han ampliado el espectro de invitados hacia otras industrias y profesiones.

Francisca Corti, socia de Carey.

Con esa misma motivación, en el caso de Carey (AltaVoz) optaron primero por hacer un análisis de lo que estaban haciendo sus pares a nivel regional y recoger las mejores prácticas. "Nos reunimos con algunos estudios latinoamericanos; Marval O´Farrell Mairal en Argentina, Posse, Herrera, Ruiz en Perú; el estudio uruguayo Guyer & Regules y la red internacional ELA (Employment Law Alliance) -donde participo como moderadora-, quienes ya habían incursionado en este formato y de donde recogimos su visión y experiencia de cómo grabar en pandemia. Así nos lanzamos y hemos ido aprendiendo sobre la marcha", explica Francisca Corti.

A la fecha han producido 13 episodios, todos alojados en Spotify y donde han participado 27 especialistas de la firma, siendo las temáticas más recurrentes las relacionadas al consumo, asuntos laborales y tributarios.

Lorena Avendaño, asociada senior Cariola Díez Pérez-Cotapos.

Por su parte, Cariola y Sargent & Krahn -en conjunto- han producido ocho episodios con una periodicidad bisemanal, participando en total 16 abogados. Experiencia que a juicio de Lorena Avendaño ha generado una "tremenda motivación interna haciendo emerger distintos liderazgos y estilos", quienes incluso están muy atentos a las métricas que les ha revelado detalles de su audiencia, que fluctúa entre los 23 y 59 años y proviene no solo de Chile, sino de otros países, entre ellos Estados Unidos, Brasil, Argentina, Colombia, Reino Unido, Alemania, España, Corea del Sur y Australia.

En este proceso –enfatiza- también ha tenido un rol lo atractivo de la marca; All You Need Is Law, que salió después de una votación en la oficina y que, según Avendaño, representa el propósito detrás del podcast: "es la manera creativa de plantear que en un mundo de incertidumbres hay una fuente fidedigna y cercana".

Daniela Hirsch, directora AZ.

Si de consolidación se trata, el que lleva más camino recorrido es PodcAZt de AZ, que cuenta con 15 capítulos y tiene la agenda de grabaciones programada hasta febrero de 2022. Según Daniela Hirsch, una de las más entusiastas abogadas detrás de estos programas, aunque a la fecha han participado 10 abogados, la idea es que justamente más profesionales se animen a hacerlo. Siendo un motor de ello, las variadas temáticas por las que han transitado: desde asuntos de género, pro bono, hasta nuevas regulaciones, y, particularmente los temas de Cumplimiento, que han sido los más reproducidos.

Sobre el futuro del formato, Hirsch señala que "no es fácil preverlo" y admite que le ha costado mucho trabajo posicionarlo. "Pero seguiremos en ello, estamos muy convencidos que las firmas debemos innovar transversalmente. Los abogados cambiaron y quienes dirigen las empresas también", asegura.