FinTech y bancos frente a frente

Espacio Fintech

El director ejecutivo de FinteChile y el gerente general de la Asociación de Bancos se unen para criticar la falta de un plan que impulse la inclusión financiera. Eso sí, dejan claro que su relación no es de competencia, sino de complementariedad.

La gran mayoría del ecosistema FinTech del país comenzó sus operaciones entre 2014 y 2018 de acuerdo a un sondeo realizado por EY. Al inicio, y como en todo el mundo, los actores tradicionales veían con recelo la entrada de nuevos participantes.

Ante el dinamismo de los nuevos actores tecnológicos en el sistema financiero, el Ministerio de Hacienda anunció desde Nueva York en abril de 2019 el envío de un proyecto de ley que regularía el sector. La iniciativa entró al Congreso en septiembre para su discusión y en el Ejecutivo anhelan que pueda estar despachada antes del 11 de marzo de 2022.

Los resquemores han quedado atrás. Los gremios y los principales líderes de estas industrias señalan que son colaboradores y competidores, pero no enemigos. De hecho, recientemente la banca se sentó con las FinTech para trabajar un marco de entendimiento para desarrollar un sistema de finanzas abiertas ante la ausencia de un marco legal de ciberseguridad, protección de datos, prevención de fraudes.

En conversación con DF, el gerente general de la Asociación de Bancos, Luis Opazo, y el director ejecutivo de FinteChile, Ángel Sierra, discuten los desafíos que tiene la industria financiera para los próximos 10 años.

Además, es su primera vez que se juntan físicamente, cara a cara, tras varias decenas de reuniones telemáticas que tuvieron durante el último año a raíz de las restricciones sanitarias provocadas por la pandemia del Covid-19.

Opazo y Sierra coinciden que uno de los grandes problemas que tiene el país es que se necesita una hoja de ruta con políticas públicas que impulsen la inclusión Financiera.

El gerente general de la Asociación de Bancos crítica que "no hay una agenda de inclusión porque no la vemos patente, sino que observamos políticas y leyes que más bien van a ser más difícil en lugar de hacer fácil el avanzar hacia una mayor inclusión".

El director ejecutivo de FinteChile agrega que "el país en este momento tiene un grave problema y es que no está sentando las bases para ser un país digital".

Añade que "Chile es el único país de la región que no tiene una política nacional de inclusión financiera de acuerdo a la CAF".

Ambos dirigentes apuntan que hacen falta políticas públicas que permitan incluir a más personas al sistema financiero.

"La inclusión financiera parte de tener un medio de pago, pasa por poder ahorrar, poder invertir y poder tener un seguro", orienta Sierra.

Así, menciona que no se trata de solo dar un medio de pago, sino de entregar las posibilidades de que las personas puedan ser susceptibles de créditos, masificar los pagos electrónicos, poder ahorrar e invertir en instrumentos financieros a menores costos.

De acuerdo a cifras de la industria, en 2010 existían 13,6 millones de cuentas corrientes y vistas en total. Una década después ese número superó los 29,3 millones.

El número de tarjetas débito y de crédito se más que duplicaron. Hace 10 años eran 11,4 millones de tarjetas de débito y 4,9 millones de crédito. Hoy son 21,7 millones y 14 millones, respectivamente.

Más allá de estas cifras, Opazo hace ver que "si tú empiezas a ver el tipo de políticas que uno está viendo en su discusión hoy en día, muchas de ellas surgen a raíz de la coyuntura, pero la mirada de mediano plazo no la veo".

Sierra apunta que "antes de hablar del fin del sistema financiero inclusivo, si Chile no se pone al día en protección de datos, en ciberseguridad, temas que son transversales para la economía, partimos mal".

Ambos dirigentes gremiales urgen la necesidad de avanzar en el Congreso en un proyecto de ley que permita crear un sistema de deuda consolidada que ayude a las personas a obtener mejores condiciones crediticias de acuerdo a un registro unificado de todo el sector financiero.

De esta manera, se podría premiar a las personas que son buenos pagadores con mejores tasas.

"Es una pena que todavía no avance la iniciativa sabiendo que, si bien los retiros de pensiones aliviaron la deuda de muchas personas, en el largo plazo este problema vuelve a surgir y es un sobreendeudamiento", sostiene Sierra.

Ecosistema financiero digital

Algunos avances que se podrían concretar para tener un sistema financiero más moderno, según Opazo, es tener una firma electrónica avanzada, debido a que actualmente no es aceptada para instrumentos públicos, lo que implica continuar replicando procedimientos administrativos ante notarias y conservador de bienes raíces.

Opazo resalta que se trata de "un instrumento, que por su robustez, nos permitiría conducir de manera más barata los créditos".

Si bien los dos ejecutivos destacan la presentación del proyecto de Ley FinTech en el Congreso, coinciden que se trata de un marco que necesita de otras acciones complementarias para poder tener un sistema financiero más competitivo, seguro e inclusivo.

"Si sale la ley como está, sabemos que vamos a partir con brechas: no tenemos una Ley de Protección de Datos actualizada, no tenemos una buena Ley en materia de responsabilidad, no tenemos sistemas de información consolidada, no tenemos ley de ciberseguridad", dice Opazo.

Sierra propone que el Congreso se ponga a trabajar y replicar experiencias como las de Singapur que impulsen una economía digital.

Plantea que este trabajo "parte por crear la infraestructura digital de un país, entonces partiría por una mayor protección de datos personales y un marco de ciberseguridad robusto. Sobre eso se empieza a construir lo que se necesita".

"Un anhelo de todo el sistema financiero es avanzar a una economía sin efectivo", dice Opazo.

Falta de agenda

Tanto Opazo como Sierra muestran preocupación porque a semanas de que Chile acuda a las urnas para elegir al próximo presidente, ningún candidato ha puesto énfasis en generar un camino para avanzar hacia una economía digital y con políticas que promuevan una mayor inclusión financiera.

Opazo expone que "hay una falta de debate y una falta de ideas para avanzar en inclusión, pero esto no es nuevo. En los últimos años el país no ha contado con una agenda para combatir la informalidad crediticia".

El gerente general de la Asociación de Bancos reflexiona que tras la crisis sanitaria que "quienes tenían acceso a servicios financieros desde pudieron tener un acompañamiento por parte de una institución".

Añade que "los que tuvieron mayor complejidad para sortear esos momentos difíciles fueron quienes no tenían acceso a una institución financiera".

¿Adiós al mito?

Al inicio de la irrupción de las FinTech en el sistema financiero como un actor más generó algunos recelos entre las entidades tradicionales. Hoy eso queda atrás.

Sierra puntualiza que "es una realidad y eso es a nivel mundial. Es un proceso natural que se parte por una pseudo rivalidad y con el tiempo se van dando cuenta todos los sectores que están en el mismo bote".

Enfatiza que "la tecnología nos lleva a crear interoperabilidad y a que todos estemos navegando con datos. Entonces yo creo que definitivamente las sinergias son enormes".

¿Y qué pasa con la competencia? Sierra indica que "la competencia te lleva a mover las barreras de la inclusión financiera".

Al respecto, Opazo opina que "la FinTech y los bancos tienen una relación caracterizada por complementariedad y eso obviamente los beneficios son claros y también de competencia".

Añade que "en este ámbito de competencia y también de complementariedad lo que uno requiere, porque somos sectores regulados y eso va a ser toda nuestra vida, es contar con estos marcos claros de entendimiento desde el punto de vista regulatorio".