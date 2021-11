Conversemos del sistema de pensiones

Pensiones

DF invitó a dos mujeres jubiladas a discutir sobre el actual esquema previsional. Compartieron su visión sobre el modelo, el reparto, la capitalización individual, los retiros del 10% e incluso sus propuestas para mejorar el sistema de pensiones.

En medio del debate presidencial y los retiros del 10% de los fondos de pensiones, técnicos y políticos han repletado los espacios en los medios para defender una u otra idea.

Es por eso que, a 40 años del nacimiento del actual sistema previsional, en DF invitamos a conversar a dos mujeres pensionadas y profesionales para que cuenten cómo ha funcionado el sistema para ellas.

Una es Mónica Espinoza, secretaria bilingüe de 65 años, que afirma recibir una pensión equivalente a la mitad de su sueldo. La otra es Mariela Riquelme, contadora auditora de 62, quien dice que su pensión es apenas un quinto de lo que ganaba. Las dos poseen rentas vitalicias.

Mónica Espinoza y Mariela Riquelme

La evaluación

Para ambas, no hay misterio: algo no funciona bien.

Para Espinoza, pese a que cree que muchos apuntan en contra de las AFP, uno de los principales problemas son los bajos salarios.

"A mi entender, y lo he dicho siempre, los sueldos son irrisoriamente bajos y ahí está el problema. Algunos pueden ganar más y tener una mejor pensión, pero hablamos de la gran mayoría de las personas y ahí es donde está el problema, el abuso", señala.

Por su lado, Riquelme agrega otros factores que considera han impactado en el monto de las jubilaciones.

"Cuando se creó el sistema, sin duda que estaba hecho para un mundo perfecto. Ese mundo perfecto, por supuesto, con el transcurso de los años fue variando y obviamente que no se fueron haciendo los ajustes necesarios debido a los cambios de circunstancias, que son varios, como temas de edad, la densidad, entre otros. El sistema colapsó, en ese sentido", dice.

¿Reparto o capitalización? ¿Estado o privados

Uno de los debates más intensos sobre el sistema de pensiones es si se debe implementar o no un esquema de reparto o continuar con el actual modelo de capitalización.

Dentro de ello, otra discusión es si la administración de los fondos previsionales debe seguir en manos de privados o si es el Estado la entidad que debe hacerse cargo, en medio de la crisis de legitimidad que sufren hoy las AFP.

Para Espinoza, "tiene que existir un sistema que resguarde parte de tu sueldo para que tú puedas llegar a obtener pensión. Eso es una realidad, aquí y en la quebrada del ají. Pónganle el nombre que quieran, pero debe existir".

Por su parte, Riquelme indica que, "considerando los tiempos en los que estamos, tiene que haber un cambio. Las AFP cumplieron el cometido que les dieron, pero, desde mi punto de vista, fueron poco visionarias en términos de lo que venía socialmente. Puedo tener mis teorías, pero creo que tiene que haber una parte que sea del Estado, y una parte privada. Ojalá que uno pueda decidir dónde poner su plata", apunta.

Sin embargo, la secretaria afirma que tanto los privados como el Estado han fallado en la tarea de entregar buenas pensiones.

"¿Cómo el Estado puede hacerse parte de esta administración? No lo sé. A estas alturas ya no confío en nada. Antes, era el Estado el que se hacía cargo y luego la administración pasó a manos de los privados. Los privados y el Estado nos han fallado, desde el punto de vista de trabajadora chilena, nos han fallado", acusa.

Los retiros del 10%

En medio de la discusión sobre un cuarto retiro del 10% y un segundo anticipo de rentas vitalicias, Mariela indicó que decidió acudir al polémico adelanto del producto previsional que ofrecen las compañías de seguros, empujada por la incertidumbre.

"Yo hice mi retiro del 10% por un tema de susto, honestamente, porque no sé lo que va a pasar.

Somos de una generación que nos tocó vivir muchas crisis, muchos aprietes de cinturón. Uno tiene una historia y eso te forma y hay incertidumbre", reconoce.

Y pese a las advertencias respecto de un nuevo retiro del 10%, Mónica señala que "se vislumbra un futuro caótico, pero la vida es así, con altos y bajos".

"No concuerdo contigo. La vida tiene cosas impredecibles, pero esto es algo que va a depender de los parlamentarios. Ojalá que alguno de ellos tenga alguna renta vitalicia para que sepa el peligro de la decisión que van a tomar. O sea, esto no es un terremoto que viene y no te avisa, sino que son medidas que se van a tomar conscientemente", responde la contadora.

Las mejoras al sistema

¿Cómo aumentar las pensiones? ¿Cuál es el modelo ideal? Para Mariela Riquelme, se debiera establecer un piso mínimo de jubilación, en torno al ingreso mínimo.

A ello se suma aumentar las tasas de ahorro de los afiliados al sistema y buscar un complemento con las indemnizaciones laborales.

"Creo que el 10% de cotización es muy poco, por lo que lo subiría a un 15%. Creo que también tocaría el tema de las indemnizaciones por años de servicio para poder hacer un complemento a la pensión, lo que sería un aporte por parte del empleador".

Para Espinoza, la solución es más fundamental y atacaría el problema que significan para el sistema los bajos salarios que se pagan en el mercado laboral.

"Concuerdo contigo en un 100%, pero me voy más a la base del problema todavía, que es el tema de los sueldos y el hecho de que no se paguen las cotizaciones a los empleados como corresponde. En un mundo ideal, la gente debiera ganar lo que corresponde dependiendo de sus calificaciones. No deja de ser una realidad que si eso llegara a pasar las pensiones subirían.

En el tema de las cotizaciones hay un problema en la administración pública, por ejemplo, porque varios empleados están con boleta", acota.