Mujeres de comandos presidenciales por dentro

Tienen diversas profesiones y miradas del país, pero las une la misma pasión por las políticas públicas. A 20 días de la elección presidencial, las representantes de Boric, Kast, ME-O, Provoste y Sichel enumeran las principales medidas que impulsarán de llegar a La Moneda en marzo.

Ingenieras, periodistas, profesoras y economistas. Vienen de distintos mundos y tienen miradas también muy diferentes sobre lo que esperan para Chile, pero coinciden en que les apasiona estar ahí, en los comandos de los candidatos a La Moneda, donde por lo demás están jugando un rol clave.

Qué las llevó a participar en política y qué medidas impulsan sus respectivos candidatos fue parte de la conversación a la cual las invitó DF y a la cual no respondieron representantes de los comandos de Franco Parisi y Eduardo Artés.

Momento clave y oportunidad

La presencia de Paula Poblete en el equipo de Gabriel Boric tiene que ver con un compromiso con la política que va más allá de esta elección.

Tras el movimiento estudiantil de 2011, se dio cuenta, dice, de que "no estaba sola en mi ideal de país, que éramos muchas las personas a quienes las injusticias nos conmovían y que no estábamos cómodas con un Chile tan desigual". Eso la llevó a Revolución Democrática (RD) y, desde su fundación, "no he parado".

"Aportar al comando de Gabriel es lo mínimo que puedo hacer. El respaldo que ha tenido nuestro conglomerado en las últimas votaciones reúne las esperanzas de millones de personas. Es una responsabilidad muy grande para que estemos a la altura", destaca la economista y magíster en políticas públicas, quien además es una de las personas que coordina el sistema nacional de cuidados y el área de reactivación económica.

Que esa agenda de cambios que lidera Boric tenga un sello feminista es lo que, a su vez, incentiva a Antonia Orellana. Encargada de organizaciones sociales, movimientos y sociedad civil, dice que "mi decisión de integrar un comando responde a entender que para que la lucha feminista se transforme en cambios concretos, hay que ser parte de proyectos colectivos comprometidos de verdad con esos cambios".

En la participación de Andrea Condemarín, vocera de la campaña presidencial de Marco Enríquez-Ominami, también hay una motivación que supera el desafío de una campaña presidencial. Son oportunidades que ocurren cada cuatro años, donde se pueden mostrar propuestas, "empujar los límites para que se posicione aún más ese nuevo Chile que vemos con esperanza", dice la ingeniera civil industrial.

En el caso de Gianina Figueroa, el propósito es rescatar la voz de las y los dirigentes. Profesora al igual que la candidata Yasna Provoste -ambas estudiaron en la U. de Playa Ancha-, su aporte en la campaña incluyó coordinar el Ayllú (comunidad en aymara) de PYME y consejos ciudadanos. Dice que para ella es un "honor" haber sido invitada a participar en el comando de la senadora, porque cree que el nuevo Chile "se escribe de la mano de las personas que son receptoras de la política pública, de quienes muchas veces por la falta de un mandato vinculante y frente al poco entendimiento con la autoridad, terminamos marginados en la construcción de las soluciones".

La exsubsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, abogada, militante de RN que hoy coordina las vocerías del comando de Sebastián Sichel, estima que Chile enfrenta la elección más importante de los últimos 30 años con un cambio fundamental de ciclo político.

Afirma que las personas y su realidad serán el centro del gobierno y el foco de las políticas públicas.

En el mismo equipo, Victoria Paz, periodista e ingeniera comercial, es la jefa de programa, tarea que ella define como un gran desafío y una oportunidad para involucrar a miles de independientes interesados en aportar a un proyecto de país "que nos aleje de extremos y nos permita avanzar en paz con justicia social".

Macarena Santelices, periodista, quien luego de ser alcaldesa de Olmué y ministra de la Mujer en la actual administración Piñera, se convirtió en vocera y coordinadora de temas sociales en el comando de José Antonio Kast, explica que "estaba más vinculada a la UDI, pero creo en José Antonio, su proyecto por Chile; es lo que necesitamos en este momento tan difícil para el país".

Ruth Hurtado, licenciada en Ciencias Jurídicas, constituyente de Vamos por Chile, integra el comando de Kast y apoya en temas de La Araucanía. "Fue clave su apoyo para mi elección como constituyente y creo que será un gran presidente para Chile", asegura.

Foco en Araucanía, seguridad y un Congreso "más pequeño"

El entusiasmo de las representantes de los presidenciables crece cuando se trata de imaginar la partida del nuevo gobierno. A 20 días exactos para la primera vuelta, la agenda es clara.

La Araucanía, como parte de la preocupación por las regiones en su totalidad, es central para el comando de Kast.

De hecho, Ruth Hurtado subraya como la medida más importante del programa el compromiso de trasladarse a dicha región las dos primeras semanas de Gobierno. "Es una medida muy sentida, porque habla de su vocación (del candidato) por resolver urgentemente un problema grave que se viene arrastrando hace años".

Santelices realza el combate al narcotráfico con un plan que contempla reemplazar el comité político por uno de seguridad para enfrentar esta emergencia.

Ambas dan señales del objetivo de la austeridad fiscal y mejorar la calidad de la política. "Un Congreso más pequeño puede ayudar a mejorar el clima político", es la reflexión.

En una mirada de futuro, Santelices coloca en el podio las propuestas para enfrentar la crisis hídrica, lo que incluye plantas desaladoras.

Perspectiva feminista en el gobierno y reactivación

Desde el equipo de Boric, Antonia Orellana explica que entre las medidas prioritarias está incorporar una perspectiva feminista transversal en el gobierno, que estará en la primera línea del Estado, la que incluye negociación colectiva por rama para que las mujeres trabajadoras puedan mejorar sus ingresos y condiciones de trabajo de manera colectiva; y "no más papitos corazón", de forma que los procesos de tramitación y ejecución de la cobranza de la deuda de pensión alimenticia sean eficientes y no nieguen el acceso a la justicia de mujeres, niños, niñas y adolescentes.

Complementa Paula Poblete con la relevancia de la reforma al sistema de pensiones "que acaba con el modelo de las AFP, transformándolo en un sistema público, basado en los principios de la seguridad social que otorgará una pensión básica universal"; y, por el lado de la salud, la generación de un seguro único, transformando a las Isapres en seguros complementarios voluntarios.

La reactivación económica será otro eje, y explica que la idea no es solo volver a los índices previos a la pandemia, sino aprovechar la oportunidad para girar hacia un modelo sostenible con el medioambiente, con un foco primordial en las mujeres y en conjunto con las PYME.

Las PYME, motor de empleo y de nuevo modelo

El tema de las pequeñas y medianas empresas, que cruza los programas de las distintas candidaturas, es crucial para Figueroa, quien resalta que Provoste quiere posicionar a las PYME como motor del empleo y de un nuevo modelo económico. "Ello significa desconcentrar la economía y asegurar apoyo financiero en condiciones razonables para este sector", dice.

Otro tema muy sensible –indica- son las pensiones. "Nos proponemos en los seis primeros meses instalar el primer piso del nuevo sistema de seguridad social, con una Pensión Universal Garantizada de $ 225 mil financiada con recursos públicos, para todas las personas mayores de 65 años, hombres y mujeres, hayan cotizado o no, tengan o no ahorros y reciban o no una pensión autofinanciada, con la única excepción del 10% de mayores ingresos".

En tercer lugar, pone el foco en la seguridad pública y combate al narcotráfico con un programa nacional de desarme, una fuerza especial para atacar el crimen organizado y el narcotráfico, y un plan nacional de recuperación de barrios.

Inversión en vivienda y tasa cero para MiPYME

Condemarín destaca de la agenda de trabajo de un eventual gobierno de Enríquez-Ominami la creación de 500 mil empleos, "objetivo que vamos a lograr con una fuerte inversión en obras, atacando una gran necesidad de las familias chilenas: la vivienda".

También será clave su idea de invertir US$ 3 mil millones anuales en créditos con tasa de interés cero para las MiPYME que se atrevan a crear trabajo y préstamos de $ 10 millones para los nuevos emprendimientos; y, por el lado social, establecer una renta básica universal para mujeres.

"Crearemos un subsidio promedio de $ 180 mil para todas las mujeres mayores de edad durante seis meses, comenzando al inicio de nuestro gobierno, con el objetivo de reactivar la economía con perspectiva de género", enfatiza.

Para financiar estas medidas el programa contempla un royalty minero, una reforma tributaria ambiciosa e impuesto a los súper ricos.

Además, señala Condemarín, "hay disposición a endeudarse, porque se tratará de endeudarnos para la inversión, lo que traerá frutos en el mediano y largo plazo".

Red de protección social 4+4

Como jefa de programa de Sichel, Paz pone entre las prioridades la red de protección social denominada "4+4", que incluye ocho ayudas para la clase media y familias vulnerables.

La mitad se trata de transferencias directas, como devolución de IVA de alimentos y medicamentos, aporte salarial permanente, pensión básica universal y mejora de los subsidios familiares; y la otra, garantías, como pensión de alimentos garantizada, plan universal de salud, vivienda segura y acceso a crédito universal de educación superior.

También con carácter de urgente, agrega, se fomentará más inversión en energías renovables con el foco de mitigar los efectos del cambio climático.

Y un tercer eje será un impulso al emprendimiento a través de acceso al crédito, capacitación, regionalización y tecnología.

Martorell enfatiza la preocupación que tendrán por la seguridad ciudadana. Esto implica crear una policía especializada contra el narcotráfico, "una especie de DEA que reúna a varios organismos".

Esto permitirá -explica- perseguir el patrimonio de narcotraficantes y una acción más efectiva para desbaratar bandas.

Y, en materia de control del orden público en la macrozona sur, la propuesta es "una acción decidida contra la violencia y trabajo activo en la recuperación del Estado de Derecho".

Otro punto fundamental es la violencia contra las mujeres, introducir un sistema de fácil denuncia por medios electrónicos y anónimos en caso de ser solicitado por un tercero y crear la Defensoría de la Mujer.