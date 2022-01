5G y la industria financiera: nuevas oportunidades

BrandCorner

Por Francisco Guzmán, director de Claro empresas

El mundo financiero es uno de los que más ha crecido de la mano de la digitalización. En menos de 20 años pasamos de una banca tradicional, en que las filas eran algo cotidiano, a una que se mueve, en gran parte, a través de Internet. Así se perfila como uno de los sectores que podrá sacar provecho de las bondades de 5G para brindar un mejor servicio y entregar una oferta cada vez más variada y customizada a sus clientes.

Según el informe The global economic impact of 5G de PWC, se espera que para 2035 el 5G aporte US$ 13,2 billones a la economía global, impulsando el valor de las empresas y las mismas transacciones financieras, movilizando al mercado en la próxima economía 4.0

Y es que la baja latencia de esta nueva red y la mayor velocidad de navegación ayudarán a agilizar procesos financieros y entregarán nuevas herramientas, potenciando su crecimiento, digitalización a nivel nacional y mejorando la experiencia del cliente, lo que revolucionará este sector y generará nuevas capacidades para los usuarios a través de la tecnología.

Ya hay en desarrollo algunos avances en esta materia a nivel internacional. Por ejemplo, la presentación de productos bancarios mediante realidad virtual o aumentada, asistentes virtuales para guiar las decisiones del cliente en tiempo real o el análisis de datos de forma simultánea, además de mecanismos de seguridad mediante técnicas biométricas más precisas; todo esto traerá nuevos beneficios.

Pese a este futuro prometedor, el desarrollo tecnológico en la industria financiera en Chile aún enfrenta desafíos. Desde el mundo público, donde la regulación de nuevas tecnologías ha avanzado de forma más lenta que el rol que desempeña en la operación de las organizaciones, y desde el mundo privado, en la incorporación de nuevas tecnologías en un sector que aún deposita su confianza en soluciones tradicionales. Otro de los grandes temas será el impacto de las FinTech en el mercado nacional y el aporte del 5G en su despliegue.

Para tener una idea de su relevancia, la Comisión Asesora Presidencial de Productividad, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, en mayo de 2021 realizó un estudio que señala que "la adopción de nuevas tecnologías tiene el potencial de incrementar la productividad del sector financiero y de la economía chilena en general.

En el escenario motivado por el Covid-19, 16 operaciones remotas en el mercado se digitalizaron, mostrando que se pueden hacer cambios".

La pandemia, sin duda, impulsó el desarrollo tecnológico en la industria, cambiando ciertos paradigmas, como por ejemplo que la digitalización no es sinónimo de inseguridad y desconfianza, sino todo lo contrario: aporta valor al negocio, abriendo nuevas oportunidades.