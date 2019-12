La herencia de Macri: el dólar subió 515% y el riesgo país se cuadriplicó

Reportajes

El saldo que dejan las variables financieras tras cuatro años Macristas están marcados, también, por el movimiento de las acciones, las cuales tuvieron caídas del 50% en dólares.

Con la asunción del nuevo presidente, finaliza la era de Mauricio Macri, dejando un saldo en las variables financieras bastante negativo. El dólar oficial subió 515% en toda la era Macrista, arrancando en niveles de 9,75 pesos argentinos y finalizando en 59,6. Si tomásemos el dólar contado con liquidación, el mismo subió más del 477% en cuatro años, pasando de 13,5 pesos argentinos a 78. El riesgo país más que se cuadruplicó, pasando de 500 a 2300 puntos. Las acciones cayeron más del 50% en dólares.

Hoy asume el presidente electo Alberto Fernández tras haber ganado las elecciones de octubre por el 48% de los votos, contra el 41% que obtuvo el presidente saliente. Muchos analistas observan la herencia que deja el gobierno y más allá de las distintas visiones que pueda tener cada lado de la grieta, el saldo en términos financieros muestra un claro deterioro de las condiciones.

Dólar: un alza que duele

El humor económico y financiero en la calle se suele sentir a partir de la variación que pueda llegar a tener el tipo de cambio. Naturalmente, cuanto más sube el dólar, mayor nerviosismo se suele percibir en la economía real.

El saldo de la era Macrista es que, en estos cuatro años el dólar oficial subió más del 515% si se toma como punto de partida antes de la salida del cepo kirchnerista. Si se tomase como punto de inicio la salida del cepo, es decir, una vez que se levantó el mismo cuando el dólar saltó a $13,50, el incremento del dólar oficial alcanza los 345%.

Ahora bien, si tomásemos el dólar contado con liquidación, el alza supera el 477% desde la salida del cepo K hasta la actualidad, pasando de 13,5 pesos argentinos (valor pos-cepo) a 78 actuales. La brecha entre el dólar oficial y el contado con liquidación es del 30% y se ubica debajo del promedio del 40% que registró durante la época kirchnerista aunque lejos del peak del 82%.

Acciones arrastradas por el dólar

Al analizar la evolución de las acciones durante la época macrista se observa que, si bien el S&P Merval cierra estos cuatro años con un alza del 179% en pesos, en términos de dólares las acciones muestran un saldo de una caída del 55%, medido por el dólar oficial.

El ciclo bursátil macrista estuvo divida en dos partes, con los primeros dos años que fueron una fiesta para la bolsa, mientras que los otros dos resultaron un desastre para los activos financieros.

En 2016, el S&P Merval subió un 98% en dólares, seguido por un 51% en 2017. El mercado hace su techo en enero de 2018 y desde allí fue todo para abajo. En ese año el S&P Merval cayó un 50% en 2018 y un 25% en lo que va de 2019.

En toda la era macrista, el S&P Merval cayó 55% en dólares, con caídas de 85%. En el caso de Sociedad Comercial del Plata, Cablevisión Holding (84%) y BBAR (-82%). Ninguna acción del panel local cierra el ciclo macrista con un saldo positivo en términos de dólares. Claramente la devaluación golpeó a la economía y deja un saldo muy negativo en las valorizaciones de las compañías.

El alza del tipo de cambio así como el rally del riesgo país provocó por un deterioro de las condiciones financieras y mayores tensiones políticas que terminaron impactando en las acciones.

Riesgo país subió 365%

El riesgo país se ubicaba en niveles de 500 puntos al momento en que Macri asume el 10 de diciembre de 2015 y deja un índice de riesgo país en niveles de 2320 puntos, lo que implica una alza de 365% en los últimos cuatro años. Esto tiene su correlato con el deterioro de la renta fija local tanto en pesos como en dólares.

La curva soberana local en dólares finaliza con una inversión de la misma, con tasas de corto plazo en dólares que superan el 120% y con paridades de los bonos debajo del 40%, lo que signica un claro deterioro de las condiciones de la renta fija y con serios riesgos de ver un evento crediticio en dichos instrumentos próximamente.

El calendario de la deuda impide una luna de miel

En términos de deuda , el gobierno de Macri le deja una carga importante de compromisos de corto plazo a la próxima gestión.

Los analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI) remarcaron que los vencimientos que restan del año 2019 suman unos US$ 3.673 millones que, si los agregamos a los de 2020, por unos US$ 49.349 millones totalizan unos poco más de US$ 53.100 millones.

Según datos provistos por los analistas de PPI, en 2020, los compromisos de deuda entre capital e intereses suman US$ 42.866 millones de los cuales un 48% corresponde a pesos y 52% corresponde a compromisos en dólares. A su vez, el 58,1% del total corresponde a deuda en bonos emitidos, un 28,8% a deuda generada por las Letes y Lecap, y un 13,1% es deuda proveniente con organismos internacionales de crédito.

Con mayores reservas brutas

Dada la situación economía de Argentina, la falta de dólares y la falta de acceso a los mercados de capitales internacionales, el próximo gobierno se ve obligado a iniciar un proceso de reestructuración de la deuda y en la cual se especula sobre cual puede llegar a ser el nivel de quita que los bonos puedan sufrir, así como también los cambios en cuanto a los cupones de intereses y el cronograma de pagos que puedan sufrirlos actuales bonos argentinos.

Justamente, por la falta de acceso al mercado de capitales local e internacional, el gobierno de Macri debió hacer frente a compromisos de deuda con la utilización de reservas.

El stock de reservas brutas en el banco central alcanza los US$ 43.795 millones, lo que significa casi US$ 20 mil millones más respecto del saldo que recibió Macri en 2015. Si bien es un dato positivo, el mismo se contrarresta con la carga importante de deuda contraída ya que gran parte del flujo de dólares positivo en las arcas del BCRA provino por endeudamiento en el mercado, así como por organismos internacionales de crédito. Según cálculos del BCRA, las reservas netas alcanzarían los US$ 14 mil millones a US$ 15 mil millones.

El regreso del Cepo y riesgos de default

Paradójicamente, Macri asumió bajo el lema de que su perfil era promercado, lo que favoreció un contexto de optimismo entre los analistas, inversionistas y operadores locales e internacionales. Sin embargo, por decisiones propias, así como también por cuestiones de coyuntura económica, el gobierno de Macri tomó decisiones que fueron en contra de lo que podría ser considerado un perfil promercado y que dejan una herencia al próximo gobierno.

Por un lado, tras el sorpresivo resultado de las Elecciones PASO, el gobierno de Macri debió implementar un reperfilamiento en las letras en pesos y en dólares de corto plazo, generando un riesgo sistémico dentro del mercado difícil de derribar, ya que se minó la confianza de los inversionistas y de las empresas en Argentina.

Además, por la alta demanda de dólares, el gobierno debió implementar un cepo cambiario, restringiendo la compra a ahorristas a tan sólo US$ 200 diarios.

Finalmente, instrumentó el impuesto a la renta financiera, tributo muy repudiado entre los participantes del mercado y que, más que generar recursos para el Estado, terminó representando el gatillo para una corrida cambiaria y representa un escollo para el desarrollo del mercado local ya que ahuyenta el ahorro interno, en vez de generar condiciones para potenciarlo.

Estas cuestiones deberán ser abordadas por la próxima gestión ya que Alberto Fernández dependerá en parte del mercado de capitales para poder volver atraer inversiones, financiar PYME así como también, financiar gastos corrientes y deuda de corto plazo del Estado.