Golpeada por la pandemia y el Brexit, Londres busca reinventarse

Más que un gran centro financiero, la City, tras la pandemia parece más bien una ciudad fantasma. Las perspectivas de un Brexit ensombrecen el panorama. Salir airosa de esta doble crisis le exigirá a Londres algo más que su encanto. Aquí, un relato desde la capital de inglaterra.

¡Felicitaciones! Es lo que se suele oír cuando alguien anuncia que se muda a Londres. La noticia va acompañada de conversaciones sobre lo cool que es la ciudad, con sus pubs, teatros, museos, su historia. Especialmente la City (o Square Mile), donde se concentra el poder financiero. Pero, ¿qué pasa cuando parece más una ciudad fantasma que una vibrante ciudad? Cuando calles como Fleet Street, Bow Lane, Canon Street o Shoe Lane, en lugar de lucir llenas de banqueros, abogados, consultores, publicistas, y demás miembros de la comunidad, hoy lucen vacías.

US$3.000 millones menos

“En un día normal solíamos tener 50 o 60 clientes. Hoy con suerte tenemos una docena de clientes, en un buen día”, explica Martina A., una estilista de la cadena Toni & Guy en la Holborn Viaduct. La mitad de sus colegas están bajo el sistema de protección al empleo. Pero teme que, si el negocio no repunta y el gobierno no extiende las ayudas, la peluquería deberá cerrar. Lastimosamente no serían los primeros. En un recorrido desde Temple a Bank, los restaurantes, cafés, supermercados y boutiques cerradas se repiten, al menos uno por calle, sino más.

Dan, a sus 63 años, no había visto nada así en la City. Hace dos décadas que vende trajes y camisas a los banqueros. Dan abrió su tienda recién hace un mes. Es miércoles y esta semana no ha vendido ni un traje. Hay días en que cierra su local sin haber atendido a un solo cliente. “Ni en la crisis financiera fue tan malo”, se lamenta.

Capítulo aparte son los pubs y teatros: casi sin clientes y con un aforo limitado, apuenas pueden mantenerse en pie.

Según el Centro de Investigaciones Económicas y Empresariales (CEBR), la cuarentena entre marzo y junio costó a los negocios de la City unos US$3.000 millones en ingresos no percibidos. Cuatro meses después puede que haya que sumar otros S$.3000 millones.

Efecto Brexit: activos salen de Londres

Martina, Dan y otros tantos que dependen de que el centro financiero se reactive ven con temor la posibilidad de los cambios permanentes que puede sufrir el sector. Una encuesta de la Confederación de la Industria Británica (CBI) y PwC a 133 firmas financieras reveló que el 71% está dando prioridad a la inversión en tecnología para apoyar el “remoto”, y que el 90% de su fuerza de trabajo no necesitaba estar en la oficina.

La amenaza cada vez más real de un Brexit sin acuerdo con la UE agrava aún más el panorama. Si el gobierno de Boris Johnson y sus pares europeos no llegan a un acuerdo, a partir del 1 de enero, Reino Unido no tendrá un trato preferencial como socio de la UE. Esto implica, además, el fin del “pasaporte” que permite actualmente a las firmas financieras que operan desde la City hacer transacciones en los países de la UE como si fueran locales.

Las perspectivas de perder esta preferencia han llevado a que JPMorgan anuncie recientemente su decisión de trasladar el 7% de sus activos a Frankfurt. Bank of America tendrá su hub europeo en Dublin, con 800 trabajadores. Barclays transferirá unos US$200 mil millones en activos también a Irlanda. En total, US$1,2 billones de activos han cruzado ya el Canal de la Mancha, y con ellos unos 7.500 puestos de trabajo. La cifra aún no es dramática, pues representa solo el 4% de los puestos de trabajo (prepandemia) de la City. Pero, podría ser solo el inicio.

Las firmas financieras no solo podrían perder su “pasaporte” europeo. Si Johnson fracasa en las negociaciones, los reguladores de la UE podrían avanzar con su plan de prohibir que fondos de inversión que operan en los países del bloque sean administrados desde Londres (unos US$2,5 billones); e incluso poner trabas al trading de acciones listadas en la Bolsa de Londres.

London recargado

“La pandemia, el Brexit, y el creciente proteccionismo son amenazas al rol de Londres como centro de negocios internacional. Es más importante que nunca asegurarnos de que Londres esté en su mejor forma cuando se reinicie la recuperación”, dice Catherine McGuinness, directora de Políticas Públicas de la City of London Corporation, la entidad que gobierna la denominada “milla cuadrada” (aunque son dos) que acoge al centro financiero inglés.

“Londres recargado” se titula el plan propuesto con miras a 2025. El gobierno de la City ya tenía de por sí ambiciosos planes, como lograr la neutralidad de emisiones a 2040, adelantándose en una década a la meta para el resto de Reino Unido.

En línea con otras capitales, como Ámsterdam y Bruselas, el Londres post-Brexit y postpandemia tendrá un fuerte énfasis en la sustentabilidad y la innovación.

Mirando el 2025

En el documento que resume el plan, trabajado en alianza con la consultora Oliver Wylman, se hace énfasis en la idea de aumentar el atractivo de la City para reencantar a sus ocupantes y atraer nuevos residentes. Espacios abiertos y más verdes, calles peatonales, lugares comunitarios e incubadoras de negocios deberían generar ese sentido de comunidad. Políticas de financiamiento para emprendimientos y capacitación de minorías debería permitir que “Londres no sea solo diverso sino inclusivo”. Un plan para ayudar al desarrollo de pequeñas y medianas empresas, y espacios especiales para artistas deberían “recargar el centro de la ciudad”.

También se plantan cambios en la construcción de edificios, en el transporte y la infraestructura tecnológica. Que, sin embargo, dependen de organismos como el Gobierno de Londres y del gobierno central.

Londres no parte con las manos vacías en esta carrera. Además de sus encantos turísticos y culturales, la ciudad ofrece una combinación de talento, capital y seguridad jurídica sumamente atractiva. Pero la pandemia y el Brexit, como menciona Dan, el vendedor de trajes, han generado una crisis no vista.

La City ya piensa a 2025. Pero ni siquiera sabemos aún qué pasará el próximo mes. 

