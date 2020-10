Mi Constitución: Los artículos que debiera cambiar o mantener la Carta Magna, según emprendedores chilenos

Actualidad

A 13 emprendedores que han participado en alguna de las 13 ediciones de DF Más les consultamos por algún punto que ellos destaquen o quieran modificar de la Constitución.

José Manuel Moller (32), CEO Algramo

"El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación...de las futuras generaciones"

El Artículo 9, número 8 dice: "El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. La ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente".

Lo cambiaría por: "El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y sustentable, para los/as ciudadanos/as del presente y de las futuras generaciones, reconociéndose como un derecho intergeneracional. Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza reconociendo el derecho de la protección ambiental de la naturaleza en si misma. La ley deberá establecer todas las restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente y asegurar su prevalencia en el tiempo;"

JOSEFA VILLARROEL (39), Coordinadora centro de negocios rapanui

"Oportunidades y diferencias de un territorio"

El "Capítulo XVI: Gobierno y administración del Estado" poco y nada dice o inspira sobre un país que desde las diferencias, desafíos y oportunidades que el mismo territorio que habitamos nos impone, crece y se proyecta.

No se lee el desierto más árido del mundo, ni los valles centrales, ni la Patagonia, ni sus costas, ni sus islas. No se lee ni el territorio, ni su gente. Sólo se establece una serie de roles y normas sin un "¿para qué?"

Capitulo XIV: Organización interior del estado para el buen gobierno y administración del territorio, sus ciudadanos y ciudadanas. Artículo 110.

Para el buen gobierno y administración del territorio de la República de Chile y los ciudadanos y ciudadanas que habitan en él, el territorio se divide en regiones, étas en provincias y étas a su vez en comunas. El objeto de esta división es facilitar y promover el desarrollo local, considerando las particularidades y diferencias que existen dentro del país, promoviendo el fomento productivo, la innovación y el desarrollo de capacidades con identidad local que aporten al bienestar de sus comunidades y al país en su conjunto. Será deber de las autoridades y órganos establecidos, velar por el desarrollo armónico y sostenible de las unidades territoriales bajo su administración.

Thomas Kimber (31), CEO Karün

"Que reconozca los derechos de la naturaleza"

Veo a la Constitución como el reflejo de la cultura y valores de quienes habitamos Chile. De niño vi pocas conversaciones sobre el país que soñamos, pero hoy observo algo muy diferente: en todos los rincones de Chile, estamos discutiendo qué país queremos construir. Con el proceso nos acostumbraremos aceptar a no estar de acuerdo con el otro, pero aún así seguir queriéndole.

Creo que el pto. 8 del art. 19, que dice "El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación", se queda corto. Como emprendedor de una nueva generación, quiero ver reflejados en la Constitución los valores que pienso nos unen a todxs: que tenga un artículo completo donde se reconozca el valor intrínseco que la naturaleza tiene y la relevancia de la coexistencia de todos los seres vivos; que reconozca los derechos de la naturaleza como ya lo ha demostrado Nueva Zelanda con el Río Whanganui, Ecuador y otros; que busque el desarrollo sostenible y con participación ciudadana; que reconozca, respete y valore a las culturas originarias que han logrado coexistir con la naturaleza por miles de años; que priorice la transparencia y el acceso a la información; que nos comprometa a liderar a nivel mundial el porcentaje de tierras y aguas en conservación de nuestros ecosistemas naturales terrestres y marinos. Tenemos la oportunidad de trabajar juntos para reflejar esos valores que nos representan como país. Depende de nosotros.

Olivia Jaras (37), CEO Salary Coaching for Women

"Equidad de género explícito"

Soy chilena aunque llevo viviendo más de una década en Estados Unidos. Estoy a cargo de una organización internacional que ayuda a mujeres en todo el mundo a conseguir el trabajo de sus sueños en conjunto con el salario que merecen, y a que logren "equidad" con los hombres en términos laborales. Está por verse si el Plebiscito de este fin de semana trae grandes cambios. Tengo una opinión bastante bien fundamentada en cuanto al artículo constitucional N°19 que se refiere a que hombres y mujeres son iguales ante la ley. Ni la ley ni la autoridad podrán establecer diferencias arbitrarias. Aunque conceptualmente esta ley tiene las mejores intenciones, el problema es que no especifica lo suficiente qué aplicación tiene el concepto de igualdad. En mi experiencia, lo que no queda explícitamente dictado, queda implícitamente abierto a interpretación. En cuanto a la equidad de género, tenemos que redactar una Constitución que proteja a las mujeres en temas de violencia doméstica y abuso sexual, el aborto, el derecho a la vida, la representación política e igualdad en el trabajo. En conclusión, si queremos ser vistas como iguales ante la ley y mejorar las condiciones de vida para nuestras hijas y nietas, necesitamos ser más explícitos.

Jorge Nazer (45), fundador de Alto

"Reforzar la posibilidad de reclamar vulneraciones"

Si uno lee (sin siquiera profundizar) nuestra Constitución es armónica y consecuente en el reconocimiento de derechos y deberes de los ciudadanos.

Protege la vida, la libertad, la igualdad ante la ley, el emprendimiento, la educación, la salud, la propiedad privada y pone al Estado al servicio de la persona y no al revés como ocurre en los regímenes comunistas o totalitarios. Siempre en busca del bien común. Reconoce a la familia como núcleo fundamental de la sociedad y no al individuo solo. Reconoce además la separación de poderes y la debida autonomía de instituciones que velan por la justicia, la estabilidad económica, el control de los actos del Estado, etc.

Si tuviese que cambiar o reforzar ciertos derechos y deberes, diría que el artículo 19 lo mantendria, reforzándolo en la posibilidad del ciudadano de reclamar sus vulneraciones. Incluiría, además, como capítulos diferentes, la creación de organismos autónomos de educación, salud y obras publicas, (tipo MNinisterio Público, Contraloría o Banco Central) que garanticen y velen por el cumplimiento de objetivos de corto y largo plazo, completamente ajeno del gobierno de turno y que puedan planificar y ejecutar mas allá de los periodos presidenciales.

JOSÉ ANTONIO KOVACEVIC (40), cofundador Efizity

"No hay derechos sin deberes"

El Articulo 19 menciona nuestros derechos como ciudadanos. Consta de 26 puntos que señalan, entre otros: el derecho a la vida, la igualdad ante la ley, el derecho a salud y educación, el de propiedad. Sorprende que en los siguientes 4 artículos poco se dice sobre deberes: la ley de la vida debe venir tanto con derechos como con deberes. Planteo como ejemplo un tema al que he dedicado más de 10 años: la sustentabilidad. Chile ha declarado su compromiso por construir una sociedad sustentable, un derecho casi tan importante como la salud y educación. Es el bienestar de las personas, de cómo nos relacionamos con el entorno y con los demás. Cómo cuidamos el medio ambiente, energía, agua y recursos naturales, y cómo contribuimos para que la sociedad sea mejor. Podríamos exigirle al Estado que garantice un país y una sociedad sustentable. ¿No sería coherente exigir al ciudadano, que haga uso responsable de los recursos? Si yo exijo que el Estado la infraestructura para reciclar, ¿no sería adecuado pedir al ciudadano que recicle? Si algo tuviese que cambiar de esta Constitución, probablemente diría que, así como muchos respaldan enérgicamente seguir alargando el artículo de los derechos, pensemos también, con ese ímpetu, generar el equilibro con nuestros deberes. Ojalá eso no sea algo que se deje en el tintero.

Julieta Martínez (17), Fundadora Tremendas y embajadora ONU Mujeres.

"La dignidad en el centro"

"Artículo 19, punto 2:

La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley".

Este artículo lo cambiaría al siguiente texto: "Hombres y mujeres son iguales ante la ley puesto que aquí hay una negación y exclusión de la comunidad LGTBIQA+". Agregaría explícitamente a esta comunidad que durante nuestra historia no ha estado representada. También creo importante agregar un inciso donde se exija el derecho a la NO discriminación en todas sus formas y en donde se explicite la referencia al punto de que en Chile no hay persona ni grupo privilegiados. Es necesario enfatizar la No discriminación a pueblos originarios, comunidades migrantes y minorías sexuales. Quedé con ganas de intervenir otros artículos en materia medioambiental y paridad, pero le di prioridad al que menciono, pues siento que la base de una sociedad se enriquece desde la diversidad y el respeto como columna vertebral de una Constitución que ponga la dignidad en el centro.

Daniela Lorca (36), CEO de Babytuto

"Derecho humano al agua"

Propongo el siguiente artículo: Derecho humano al agua. Es un bien vital para la supervivencia y salud de todos los seres humanos, que se asocia a otros derechos tales como la salud y alimentación. Por otra parte, la cantidad de agua por persona debe ser suficiente para el uso personal y doméstico de manera continua que pueda ser utilizada –es decir, sea potable– para beber, preparación de alimentos, limpieza del hogar e higiene personal.

De acuerdo con la OMS, la fuente de agua debe encontrarse a menos de 1000 metros del hogar, y el tiempo de desplazamiento no debería superar los 30 minutos y son necesarios entre 50 y 100 litros de agua por persona al día para garantizar que se cubren las necesidades básicas. Según indica la organización Greenpeace Chile, hoy 383.204 viviendas no cuentan con agua potable, 350 mil personas son afectadas por el corte de suministro de agua potable rural y de las 347 comunas, 238 tienen carencia de agua, de las cuales 194 registran un índice de pobreza. También, debe haber un Artículo de "Reconocimiento a pueblos originarios". Chile es una nación con diversidad étnica y cultural, y no podemos desconocer esto en la Constitución. Este nuevo proceso abre una oportunidad para desarrollar un diálogo en el que los pueblos originarios puedan ser parte de la toma de decisiones de su futuro y que así, a través del intercambio cultural, avancemos a ser un país realmente inclusivo.

SEBASTIAN KREIS (35), CEO Xepelin

"Reconocimiento constitucional a las Pyme"

"El Estado promoverá el desarrollo de las Pequeñas y Medianas empresas de Chile, propendiendo a establecer políticas públicas que impulsen nuevas iniciativas y el crecimiento de las ya existentes, con el objeto de generar una competencia sana, sostenible e integral".

Si bien creo que Chile ha avanzado hacía incrementar el apoyo a las PYME, principalmente a través de ciertas políticas estatales y también gracias al impulso que han traído asociaciones gremiales, como la ASECH, aún queda mucho camino por recorrer. Un reconocimiento constitucional a las PYME de nuestro país no sólo sería una tremenda noticia para los emprendedores sino que para la sociedad en su conjunto, ya que todos los pequeños y medianos empresarios de nuestros país son un aporte vital al tejido económico de Chile, a la creación de empleos y valor que finalmente, beneficia a todos los chilenos. Una iniciativa interesante, implementada en Polonia, fue la creación de un Ombusperson, como institución independiente cuya misión es abogar por la libertad de emprendimiento, competencia justa, cooperación público-privada, entre otras cosas.

Aldo Perán (30), editor de Debate y Taurus

"Contra los estados de excepción constitucional"

¿Es posible suspender los derechos fundamentales? Pienso que no. Y por eso creo que no debieran admitirse los estados de excepción que no son otra cosa que poner en suspenso el estado de derecho.

El desafío de los estados de excepción, como recuerda Giorgio Agamben, es su dimensión biopolítica, debido a que supone un espacio de indeterminación entre la democracia y el autoritarismo. En ese espacio de indeterminación la relación entre el ciudadano y el estado queda fuera del orden jurídico, sin reglas o con reglas que no establecen inmunidades en la esfera individual. Así, los estados de excepción posibilitan que determinadas operaciones institucionales, como desplegar a las fuerzas militares y de orden en las calles, afecten derechos fundamentales producto de una ampliación —si bien extraordinaria— de los poderes del Estado. Es lo que ocurrió en nuestro país a partir de la noche siguiente al estallido social: los días y semanas siguientes — e incluso en pandemia— vimos cómo algunos uniformados dispararon y reprimieron a ciudadanos. Las democracias contemporáneas no debieran permitir esas formas excepcionales que, a pretexto de la seguridad, sitúan a la vida fuera del orden jurídico.

IGNACIO DETMER (35), COO de OLX Autos Americas

"Por el emprendimiento y la libre competencia"

La Constitución en su artículo 1º dice: "Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos." Desde mi perspectiva eso está incompleto, necesitamos que los habitantes del país se sientan y estén en igualdad de oportunidades para desarrollarse y lograr sus objetivos. Esto requiere un trabajo de base en el que podamos desarrollar habilidades, potenciar inquietudes y tener acceso a las herramientas que nos lleven a encontrar felicidad. Asimismo, el artículo 19 N° 21, garantiza "El derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen". Estuvo bien en su momento, pero hoy necesitamos complementar dicha norma, asegurándonos que el nuevo Chile sea también sostenible y que estamos construyendo un futuro que cuide y honre nuestro medio ambiente. Por último, no puedo dejar de hablar de emprendimiento. En el contexto de un mundo globalizado, hoy están desapareciendo las barreras para competir, pero también para cooperar. Me gustaría un Estado que asegurara la libertad para emprender y desarrollar nuestros proyectos, pero también que nos incentive a pensar en grande y a nivel global. Creo que el emprendimiento y la libre competencia serán las llaves para conciliar el progreso económico con una sociedad más justa e integrada.

Bárbara Hernández (34), nadadora

"No sólo gratuidad, también calidad en la educación"

El artículo 19 °10, del Capítulo III, de Los Derechos Y Deberes Constitucionales, trata sobre el derecho a la educación, el rol de la familia y el Estado como garante de la etapa parvularia. Además reconoce como obligatoria la enseñanza básica y media, destinando un sistema gratuito para su acceso universal. Es necesario que no sólo considere la gratuidad, sino que por sobre todo incluya el concepto de "calidad en la educación". Para ello debiese sumar estándares mundiales y que la elaboración de cada curriculum escolar, sean realizadas por expertos y no por designaciones políticas del gobierno de turno. Además si "Corresponderá al Estado (...) fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles; estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística y la protección e incremento del patrimonio cultural de la Nación" es necesario que además se constituya como organismo garante de que este desarrollo sea transversal a toda la sociedad, y que así mismo, se establezca a la actividad física y el deporte como un derecho. Reconociendo la importancia del vínculo indiscutible que posee la educación y actividad física, la cual debiese ser de carácter no sexista e inclusiva en cada una de las etapas del desarrollo evolutivo y cognitivo.

Maximiliano Silva (35), country manager NotCo

"Mantener la independencia del BC"

En NotCo, cuando discutimos sobre tecnología, inevitablemente tratamos cómo la innovación es capaz incluso de influir en la emisión "privada" de dinero que no forme parte del total de masa monetaria. Particularmente las criptomonedas, con su alcance global y su no-circunscripción a marcos regulatorios específicos las hacen una tecnología con alto grado de disrupción cuyos impactos aun desconocemos para nuestra moneda nacional. Frente a este fenómeno, es que el Capítulo XIII, del Banco Central (Artículos 108 y 109) debe mantenerse, pues su rol como una entidad autónoma, de carácter técnico y patrimonio propio es fundamental. Parecen extremos pensar por un lado en una descentralización total basada en criptomonedas y por otro en una economía monetaria con intervención total gubernamental, pero ambas realidades coexisten en el mundo y es en esta etapa donde mayores desigualdades pueden generarse entre quienes tengan tanto acceso a estos medios de pago y ahorro como también a la estabilidad del valor de su dinero, si no existe un balance como lo representa el ejercicio independiente del Banco Central. Me parece que un Chile que quiere construirse pensando en 'todos' tiene que asegurar real acceso a las oportunidades, y en ese camino la inflación cómo perdida de valor del dinero, así como otros fenómenos monetarios, afecta siempre con mayor fuerza a quienes menos tienen. Mantener la independencia del Banco Central resulta fundamental -así como para cumplir objetivos macroeconómicos- para aspirar a que el Chile que queremos permita construir riqueza no sólo para quienes puedan diversificar la liquidez de sus activos sino para todos los emprendedores, profesionales y trabajadores. Esto adquiere sentido sobre todo en un mundo donde la tecnología avanza con impacto real y concreto en nuestras vidas.