Cómo prepararse para el CyberDay

Mario Miranda, socio fundador de Ecomsur, empresa chilena de fullcommerce, entrega sus recomendaciones para aprovechar estas 72 horas de descuentos en compras online. Primero realizar una investigación previa; en el sitio cyber.cl se encuentran todas las marcas participantes, condiciones de pago y políticas de despacho, ya que es usual que para estos eventos sean distintas a las habituales. “Si durante este periodo les llegan ofertas de otras marcas que no son parte del evento, la recomendación es optar por aquellas oficiales del CyberDay, ya que cuentan con un mayor respaldo”, afirma Miranda. También aconseja tener carros de compras ya preparados y listos para pagar. La modificación de precio una vez iniciado el CyberDay se hará de manera automática y así el consumidor asegura la compra en caso que no exista mucho stock de un producto determinado. Por último, el experto en e-commerce recomienda que en caso de que surja cualquier pregunta o inconveniente, el usuario no dude en contactarse con la empresa. “Las marcas participantes han reforzado y desplegado todos sus canales de contacto para poder atender a sus clientes y por lo general extienden los horarios durante estos tres días”, señala.