El incierto futuro de radio Duna

A pesar de los rumores de venta de radio Duna, aun no se concreta ninguna oferta oficial. La estación radial de Copesa estaría abierta a comprador por un valor entre los US$ 7 millones y US$ 9 millones, según apareció en la prensa hace algunos días. Sin embargo, entendidos afirman a DF MAS que en realidad esa cifra se bajaría hasta los US$ 5 millones.

