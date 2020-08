Coffee break

Hace dos semanas, Rafael Fontecilla organizó un Zoom con cerca de 60 miembros y cercanos a la “Coordinadora Nacional de Movimientos Nacionales” -agrupación civil que nace post 18O- para conversar una inquietud que varios de ellos compartían: la reforma que propone nacionalizar los fondos de pensiones. “Entendemos que es una necesidad para las familias tener recursos, pero obtenerlos mediante los ahorros previsionales es muy dañino para ellos. Y nacionalizarlo, sería un gran error”, plantea Fontecilla.

Entonces, se propusieron crear una ofensiva en redes sociales cuyo mensaje debía aludir al derecho de propiedad de los fondos de pensiones . Uno de los presentes esa noche fue Jorge Selume, ex director de la Secom del gobierno de Sebastián Piñera. Él quedó a cargo de de la estrategia comunicacional y contenido de esta campaña que fue bautizada como #El90TambienEsMio. “Dijimos: ‘ocupemos el peso de la prueba, si el 10% es tuyo, ¿por qué el 90% sería distinto? Esa es la ebra. Queremos dar una señal de que los ahorros son de los trabajadores a todo evento”, dice un miembro de la coordinadora, Fontecilla, quien es ejecutivo de CCU, añade que la coordinadora -que en total reúne a cerca de 30 grupos y a 400 personas- no es un think tank. “Estamos elaborando documentos para autoridades. Pero son ideas, no somos técnicos, eso le corresponde a otros”, dice.