La noche virtual de los “Old Georgian”

Coffee break

El viernes pasado, se realizó el Festival de la Canción de la Asociación de Ex Alumnos del Colegio Saint George. La actividad, que convocó a más de 3500 "old georgian", se hizo de forma inédita de manera online a partir de las 8:00 PM. El evento, en el que participaron más de 15 bandas de todos los tiempos que incluían a participantes de 35 generaciones distintas, "fue el gran cierre de una campaña que organizó el directorio de la asociación para levantar $ 80 millones, con la idea de ir en ayuda de los compañeros más necesitados", comenta Pablo González, gerente general de ILS y actual presidente de la agrupación. Agrega que la meta fue superada ampliamente, con una recaudación final de $ 100 millones. Estos serán usados para ayudar a los ex alumnos que viven dificultades producto de la pandemia y para aportar a las obras de la Holy Cross, congregación religiosa que administra el colegio. Organizado por la guionista Coca Gómez y el cineasta Matías Lira, el festival de la canción fue animado por la periodista Mónica Pérez y los actores Pablo Díaz y Paz Bascuñán, todos ex alumnos del plantel. Además, en la oportunidad se premió a los artistas Julio Zegers, Pablo Ugarte (UPA), Ignacio Mena y Jorge Rodriguez con el galardón "Lifetime Achievement", en reconocimiento a su trayectoria. La Asociación de Ex Alumnos del colegio Saint George es una de las más grandes del país, con más de 12.000 egresados en casi 85 años de historia. Se creó con la idea de conectar y ayudar a los ex georgians que están pasando por dificultades, ya sean económicas, de trabajo o salud. Su Lema, de hecho, es "Qué ningún Old Georgian se sienta solo".