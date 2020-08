La pesimista alerta de Büchi

Coffee break

Hernán Büchi dijo lo siguiente: que la imagen de Chile está bajando su rating a nivel internacional y que cuando le señaló a un grupo de europeos que él era chileno -hace dos semanas, durante un viaje que emprendió a París desde Suiza, donde vive- la respuesta fue negativa.

Esto lo dijo durante una reunión virtual organizada por LyD el 24 de julio pasado. Ahí enfatizó en que nunca le habían hablado mal del país en el extranjero y que, por lo general, afuera le celebraban "el milagro chileno o le hablaban de "Alexis".

El encuentro, que fue moderado por el economista Tomás Flores, fue organizado el think tank, el cual anualmente organiza dos exposiciones privadas en Casa de Piedra, bautizadas como "Desayuno Coyuntura", y al que suelen llegar cerca de 80 personas a escuchar lo que plantea Büchi.

"Esta vez, estaba particularmente negativo", apunta una de las asistentes. Durante los primeros 15 minutos de la charla el ex ministro de Hacienda puso énfasis en que todo debate hoy debiera tener como foco el empleo en el corto plazo, y que la única solución a la caída en la economía, ocurrirá si se avanza rápido en el desconfinamiento. "Tomando las medidas de seguridad indicadas", insistió. Apuntó a que ahí se juega una parte importante de la crisis y que no se puede esperar al fin del coronavirus para ello, pues no habrá vacuna en el corto plazo. "Está claro, explicó, que la economía con todos enclaustrados en la casa, va al despilfiladero", asegura un asistente.

Quienes han estado con él en directorios –integra la mesa de Falabella, Banco de Chile, Quiñenco, SQM, entre otros– coinciden en que "está más negativo que nunca". Incluso, dice uno de ellos, ha planteado congelar todas las inversiones.