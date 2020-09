La silenciosa (y millonaria) rebaja del auto de Cristian Garín

Coffee break

A principios de mayo de 2019 —luego de ganar la final del torneo 250 de Múnich— el tenista chileno Cristian Garín posaba con su trofeo sentado sobre un auto de última generación. Se trataba del BMW Z4 Roadster 2020, diseñado especialmente para el ganador del certamen. Pero al parecer, la primera raqueta nacional —que acaba de ser eliminado del US Open— solo lo usó 22 kilómetros. Hace un par de semanas, el automóvil se puso a la venta en el portal chileautos.cl y el precio no era cualquiera: $72.090.000. Sin embargo, durante los últimos días, el auto sufrió una rebaja de más de 10 millones, ya que ahora la cifra está en los $59.990.000. El BMW Z4 Roadster —un auto convertible y de transmisión automática— puede llegar a los 100 k/h en tan solo 4,1 segundos producto de sus 380 caballos de fuerza. El permiso de circulación de este auto, eso sí, no cuesta menos de $1.495.448 según el Servicio de Impuestos Internos.