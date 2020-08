Las vacaciones de Fintual que se hicieron viral

Coffee break

La semana pasada Pedro Pineda, CEO de Fintual, mandó este mensaje por la plataforma Slack a su equipo: “Días libres en Fintual. Se vienen las etapas finales de la Champions League, días duros, y no nos hemos tomado vacaciones desde marzo. La idea es que descansemos para no quemarnos. Así que queremos obligarlos a tomarse algunos días off (no contarán como días de vacaciones)”. Para que el cambio de switch fuera afectivo, el fundador de la administradora de fondos, fiel a su estilo, indicó: “Esos días los desconectaremos de Slack y pensaremos que están enfermos/incomunicados/presos. Es importante no hacer excepciones para que realmente se desconecten, vean Netflix o miren el techo. Hablé con Uber Eats hoy, y cada uno va a tener $100 mil en créditos para usarlos esos dos días. La idea es que los aprovechen por lo que estoy pidiendo que se venzan inmediatamente después. (No logré hablar con alguien de Uber México, pero se los adeudaré cuando toque)”.

Según explica Pineda a DF MAS, la razón de este tiempo libre “obligado” a las 45 personas que trabajan en la firma -se hicieron dos grupos para que la empresa continúe funcionando- se debe a que “Fintual creció 40% el último mes y si bien las operaciones se han mantenido bien, nos dimos cuenta que en seis meses nadie se había tomado vacaciones. Así que forzar la desconexión total unos días y dar $100.000 en cupones era lo que psicológicamente más cercano a vacaciones se nos ocurrió. Seguro hay ideas mejores pero ésta funcionó bacán. Pedimos feedback después y a algunas personas se les hizo eterno porque empalmó con sábado y domingo, jaja. Imagínate lo intenso que está siendo trabajar remoto en Chile, que 4 días sin hacer nada se te hagan largos”. Esta información fue publicada en LinkedIn. En dos días más de 157 mil personas vieron el post, y la nota se hizo viral.