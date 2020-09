Los abogados que defenderán a Disney de la FNE

Coffee break

Las caras de los abogados se repetirán. Tras el requerimiento que realizó esta semana la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en contra de Disney y su filial TWDC Enterprises 18 Corp, por haber supuestamente entregado información falsa en el análisis de la fusión entre Disney y Fox, además de incumplir medidas adoptadas durante la aprobación de ese proceso, los estudios de abogados PPU y Carey defenderán a la compañía estadounidense y con ello serán los mismos bufetes que lograron que la fiscalía diera su visto bueno el año pasado a la mega operación.

Esta vez, el organismo dirigido por Ricardo Riesco pidió al TDLC que multe con US$ 439 mil a Disney y con US$ 3,7 millones a TWDC, sumando sanciones por US$ 4,1 millones.

Y si el año pasado los estudios fueron por separado, PPU representando a FOX y Carey a Disney, esta vez se fusionarán los equipos para llevar adelante la causa. Por PPU el socio Ignacio Larrían liderará las tratativas, junto a los asociados Álvaro Espinosa y Gabriel Budnik. Mientras que por Carey serán Claudio Lizana y Felipe Hepner.

