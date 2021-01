Los cuestionamientos de Chile Transparente a lista de candidatos constituyentes de Felices y Forrados

Coffee break

"Lo de Felices y Forrados trasgrede lo avanzado", dijo Alberto Precht, director ejecutivo de Chile Transparente, acusando a la plataforma de Gino Lorenzini, de financiar a una la larga lista de candidatos constituyentes.

La historia es así: FYF Vota Feliz, es una plataforma que busca generar una lista de candidatos constituyentes y que llama a la "comunidad" de Felices y Forrados a patrocinar a cerca de 300 candidatos que tienen en todo Chile, incluido el mismo Lorenzini. "La plataforma web tiene dueño "Usay Unow SPA, empresa que está inscrita como sociedad por acciones que se dedica a la intermediación financiera", explicó en un tuit Chile Transparente.

"La empresa tiene coincidencia de socios y mismos dueños que 'Happy and Loaded' (Dueños del holding Felices y Forrados)", agregó. Y remató: "Lo que acá tenemos es una lista que parece ser de independientes pero en realidad es la lista promocionada por una empresa".

"Creemos que esto va en contra de los avances que hemos tenido en los últimos años en cuando a separar la política de los negocios", afirmó el tuit.

Ahí mismo, Lorenzini (@Ginoloro en Twitter) replicó. Pero no sobre el fondo de la acusación. "¿quién financia a Chile "Transparente"? porque es bastante raro que critiquen a FyF Vota Feliz y no critiquen a "independientes no neutrales" De Eduardo Engel...pero viendo a directores Tamara Agnic (ex SP) y Schmidt Hebbel (ex Habitat). TIENEN MIEDO a DEMOCRACIA DIGITAL" (sic), replicó.

Para cerrar la discusión, el director de Chile Transparente, Alberto Precht, le replicó: "Estimado Gino. Nuestra información es toda pública, auditada y conocida. Esto tiene que ver con que empresas no pueden financiar la actividad política. No le tenemos miedo a los corruptos, a narcos, menos a una empresa que promueve una lista política".