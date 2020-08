Coffee break

Tras conocer que otra empresaria inscribió la marca luego del vendaval mediático con los abogados de mel Gibson, la experta en propiedad intelectual asegura que están tranquilos. “Yohana no esperaba que ocurrirá algo así”, sostiene.

“En estos momentos hay dos solicitudes en trámite ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, donde se deben cumplir las etapas que la ley indica dentro del proceso. Los próximos pasos son ver cómo evoluciona la solicitud de Paula Hait y haremos los que en derecho corresponda”, sostiene la abogada María José Arancibia, representante de la profesora Yohana Agurto, quien este martes se encontró con que su marca Miel Gibson, por la que hasta se “enfrentó” a los abogados estadounidenses del actor australiano fue inscrita un día antes en el Inapi por la empresaria Paula Hait.

Arancibia trabajaba normalmente en sus clases de derecho civil para la Universidad Alberto Hurtado a principios de esta semana cuando por redes sociales conoció el caso y se contactó con la microempresaria para ofrecerle ayuda. “Sentí que Yohana estaba actuando por angustia y la contacté para orientarla”, dice a DFMAS.

“Estimado #MelGibson, ¿nos dejarías usar tu imagen de William Wallace y el parecido de tu nombre en nuestra miel?, ¿por favor? Mis hijos y yo estaríamos infinitamente agradecidos”, había publicado Agurto en Twitter, luego de que la abogada de Gibson, Leigh Brecheen le exigiera dejar de usar la imagen del actor, lo que se hizo.

La noticia dio la vuelta al mundo. “Miel Gibson: vendedora de miel chilena en difícil situación con actor de “Corazón Valiente “, tituló el New York Times, replicando una nota de la agencia de noticias Reuters.

Pero mientras Yohana Agurto y su abogada enfrentaban esta situación, el mismo lunes 18 Paula Hait inscribía la marca ante el Inapi. En su registro añadió un boceto hecho a mano sobre un papel blanco donde figura una especie de montaña con el nombre “Miel de Ulmo Gibson Chile”.

“Nunca me había tocado acompañar a un cliente en un caso tan mediático. Tomar decisiones jurídicas no ha sido nada distinto de lo usual, porque es mi área, pero debo reconocer que lo comunicacional consume mucha energía. Y no es que uno pueda llegar y decir “no tenemos nada que decir, porque sí hay cosas para decir”, sostiene la abogada, que también es árbitro del SERNAC Financiero.

-¿Por qué tomar este caso?

Porque no es fácil emprender. Desde un punto de vista económico amplio, que incluye lo financiero, el mundo trata de caminar hacia la inclusión y la agilidad; si miramos la perspectiva de género, las mujeres tenemos mucho mayor apoyo y hay programas pensados en nosotras. Y en lo jurídico, si miramos las buenas intenciones, la tendencia va hacia un lenguaje claro y accesible. Pero la realidad es súper distinta. Ser independiente, haciendo las cosas bien y construyendo un proyecto viable es desafiante hasta para el que tiene todas las herramientas. Vi a Yohana en redes sociales, dando una batalla sin tener toda la información y eso no tiene por qué ser así”,

“No hubo negociaciones”

Arancibia debió contactarse con Brecheen, una poderosa abogada de Hollywood que entre sus clientes también tiene a la actriz Jenny McCarthy y los famosos presentadores nocturnos de la TV estadounidense Conan O’Brien y John Oliver.

-¿Cómo fueron los conversaciones con los abogados de Gibson?

-Muy cordiales. Y a diferencia de lo que se ha publicado y replicado una y otra vez, no ha habido discusiones ni se ha negociado acuerdo alguno. La firma que representa a Mel Gibson hizo lo que cualquier estudio jurídico haría, en una comunicación que es estándar para este tipo de situaciones. Si bien podía percibirse amenazante, no lo era. En cuanto tomé el caso, se lo expliqué a Yohana y lo entendió perfectamente. Como abogados estamos entrenados para funcionar en un contexto adversarial, pero no podemos olvidar que, para las personas sin formación jurídica, la sola posibilidad de verse envueltas en una acción judicial es algo muy fuerte.

-¿Qué lecciones deja este caso?

-Soy abogada y la presunción de conocimiento de la ley (que en Chile está en el Código Civil) es una ficción que uno asume como parte del contrato social y el Estado de Derecho. Pero es importante que como sociedad y a nivel de políticas públicas trabajemos en hacerlo realidad. El Derecho no debería estar tan alejado del ciudadano.

-¿Qué le recomendaría a un emprendedor tras este caso?

-Atención al detalle, planificación y mucho orden. Es increíble lo útil que resulta escribir las cosas. Al bajarlas al papel, van apareciendo las dudas. Ya con un mapa mental, aunque sea incipiente, buscar apoyo. Yo entiendo que hacer empresa requiere de un cierto arrojo, de una capacidad para asumir riesgos que no todos tienen, pero para minimizarlos y no ir directo a perder todo ese tremendo esfuerzo y expectativas, hay que tomar decisiones siendo conscientes de que nos movemos en una cancha que está rayada. Y para tener opciones de ganar, hay que conocer las reglas del juego. Yohana representa a muchos pequeños emprendimientos y su caso puede ayudar a otros”