Maximiliano Luksic y el horizonte del 13

El viernes 21 de agosto Canal 13 comenzó a viralizar por las redes sociales un spot que dice “ya no somos el canal del angelito. Es más, ya no queremos ser un canal, queremos ser un lugar para ti”. El concepto que acompaña a todo el video es “horizonte”. “Hoy es momento de evolucionar, y a ese cambio, llamamos horizonte”, señala la voz en off. ¿De qué se trata todo esto? Según explica Maximiliano Luksic, desde que asumió este puesto hace justo un año, comenzaron a trabajar en la modernización de la línea editorial, texto que, tras seis décadas (el canal cumple 61 años), fue recientemente actualizado -sobre todo en lo valórico-, y aprobado por el directorio. Por eso, dice Luksic, “Horizonte no es una campaña, es un manifiesto, es la convicción de que queremos ser horizontales, en todo sentido: en lo valórico, cultural, en lo social. Este ha sido un canal enfocado históricamente en el segmento ABC1, nuestro objetivo ahora está en la clase media emergente: a ellos queremos hablarles, ayudarlos y a ellos nos dirigimos. Es una estación privada, con recursos privados, pero que se propuso hacer una televisión con un contenido de utilidad pública enfocado en ese segmento”. El director de Prensa, Claudio Villavicencio, complementa que la firma, y en particular el área informativa, tiene como objetivo apuntar a la relevancia: no sólo ser relevantes como canal, sino que el contenido sea esencial para los consumidores. “El año pasado, tras la crisis social, optamos por un camino que aporte en un diálogo constructivo y en un tono positivo, menos confrontacional. El país estaba atravesando un momento complicado, y nuestra apuesta fue aportar con espacios como T13 te explica, cápsulas que hablen del plebiscito y pautas que indiquen cómo postular a los bonos. Lo mismo se traduce con el programa político en horario prime, que busca una conversación sin pelea, lo que claramente a veces sacrifica puntos de rating. Los incendios en las calles generan más visitas, pero nosotros optamos por este camino”, dice. Eso también se refleja, añade, en tener a Amaro Gómez-Pablos conduciendo el matinal y que haya sido él, un hombre de prensa y no de farándula, quien hizo la entrevista a Raquel Argandoña la semana pasada. Álvaro Ballero, gerente de Marketing e Innovación del 13, fue quien estuvo detrás de la campaña. Según cuenta, cuando asumió el puesto comenzaron a esbozar un proyecto que buscaba que Canal 13 empatizara con la audiencia. “En 2018 se renovó el logo: se eliminó el círculo y se dejó una línea bajo el número 13. Y ese concepto, de horizontalidad, lo comenzamos a trabajar ahora. Grafica que este es un punto de encuentro”. Pero vino la crisis social, se cometieron errores en la estación, reconocen todos, y se afinaron detalles editoriales que aluden a la apertura que buscan y que de a poco ha empezado a verse. Por ejemplo, para la semana del “orgullo gay”, pintaron el logo con la bandera del arcoiris.

Mañana lunes 31 de agosto, el canal exhibirá el spot completo, que se trabajó estos meses y que exhibe 14 relatos de “cómo sueñan Chile”. En paralelo, adelanta Ballero, se está preparando una campaña enfocada en la mujer -se llama 13M- que se lanzará a fin de año; y otra que se centra en el cuidado del planeta, para el 2021. “Todo debe ser coherente con el contenido. No puede haber más comentarios sexistas en ningún espacio. La mujer es el motor de cambio, mostraremos cómo transforma el mundo y combatiremos la violencia”, remata Ballero, quien añade que todo esto se ha hecho con el equipo interno, pues desde abril, y como parte del plan de austeridad de toda la estación, ya no trabajan con agencia.