Por videollamadas y en medio del estallido social y el covid: así se selló la venta de Ok Market a Femsa

Coffee break

En la operación no hubo asesores financieros externos en ninguno de los dos lados y todo fue liderado al interior de SMU y con contraparte en altos ejecutivos de Femsa en México.

En agosto del año pasado, cuando Chile y el mundo todavía vivían tiempos normales, un ejecutivo de Femsa, controladora de la cadena Oxxo y de la farmacia Cruz Verde, se acercó a Pilar Dañobeitia, presidenta de SMU, y le ofreció comprar OK Market. De inmediato, se designó al gerente de finanzas de la supermercadista controlada por el grupo Saieh, Arturo Silva para analizar la operación, que concluyó esta semana con un acuerdo para enajenar las tiendas OK Market a la mexicana en unos US$ 55 millones, previo paso por una serie de autorizaciones legales.

Según cuentan conocedores, las conversaciones no se interrumpieron con el estallido social, y solo luego del inicio de la pandemia se suspendieron por dos meses. Pero las videollamadas fueron clave para afinar los detalles de la transacción. Es más, en la operación no hubo asesores financieros externos en ninguno de los dos lados y todo fue liderado al interior de SMU y con contraparte en altos ejecutivos de Femsa en México.

Ya en la etapa de revisión del detalle fino del negocio, SMU se asesoró con el estudio de abogados Morales & Besa, quienes ya han trabajado en otras ocasiones con la supermercadista.