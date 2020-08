¿Qué fue de Susana Tonda?

Coffee break

Su salida fue abrupta: a través de una carta acusó no contar con la confianza de su jefatura directa. Desde entonces Tonda no ha conversado con las personas del Sename, salvo con quienes mantiene una relación personal. Desde Presidencia se ha evaluado que pudiese sumarse al equipo de instalación del nuevo servicio que reemplazará al Sename, una vez que éste se apruebe. Por ahora, la ex directora ejecutiva del Hogar de Cristo está dedicada 100% a hacer clases en el MBA de la Universidad Católica: acaba de iniciar un taller de liderazgo y ética y está apoyando un seminario de título de ese posgrado.