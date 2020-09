Coffee break

“Empatizo 100% con la sensación de inseguridad que sufren los camioneros al hacer su trabajo, y eso tiene que cambiar, pero, en mi opinión, esta no es la manera”, aseguró el excoordinador del Transantiago en Twitter.

“Paren de decir que el paro de camioneros es ejemplar, que no hay violencia ni bloqueos. Manejé 2.300 kms de jueves a domingo por la ruta 5 sur y vi como patearon un auto adelante mío por nada, hacían “el que baila pasa” y estuve parado hora y media en la carretera”. @raimundocruzat en Twitter el domingo en la noche. Tuvo más de mil likes en la red social y un encendido debate.

El excoordinador del Transantiago, hoy gerente general de la filial inmobiliaria del grupo Echeverría Izquierdo y director de la Zofri cuenta que tuvo que partir a ver unos terrenos en Puerto Varas y los pasajes en avión no le coincidían y eran muy caros. “Cómo tan mala suerte, dije, que justo me tocara paro de camioneros, pero como decían que iba a ser una manifestación pacífica, partí no más. A muy poco andar me di cuenta que no, que eso no era así”.

Entre su casa en Santiago y Puerto Varas hubo más de 10 interrupciones en la carretera. La mayoría fueron cortas, pero en Curicó estuvo parado una hora y media. Sintió una disonancia entre los que decían los protagonistas y las redes sociales, que comentaban que estaba todo ordenado salvo situaciones muy puntuales. “Tengo muy clara la imagen del subsecretario del Interior diciendo que estaba todo súper tranquilo y yo oía esa noticia mientras llevaba parado en la carretera una hora y media”.

“A la ida se me pinchó una rueda. No podría asegurar si fue intencional o un pinchazo común y corriente, pero era un clavo reluciente de nuevo”. Sin embargo, a la vuelta las malas prácticas de algunos manifestantes fueron mucho mayores. Mientras iba pasando por una pista flanqueada de camiones, vio como el auto de adelante era golpeado con manotazos y una patada. Asegura que el auto no hizo nada provocador, como pasar muy rápido o tocar la bocina. Fue una escena intimidante, pasar por un callejón oscuro. Y esa escena se repetía en cada estrangulación de la carretera, en las que hasta pedían plata para poder pasar.

La polarización frente un hecho objetivo le impactó y a la vez cómo se va escalando para no invisibilizarse. “Hoy la manifestación de legítimas demandas tiene visibilidad solamente mediante la interrupción de la vida normal del resto de las personas”.

“El coloquial dicho “el que no llora no mama” -desde la mirada de las políticas públicas- se transforma en un problema demasiado grave porque quienes tienen posiciones de responsabilidad deberían estar preocupados de tomar las mejores decisiones para el país, haya o no ruido en torno a ellas. La violencia de la Araucanía debería ser en sí mismo un problema que no sea solamente discutido cuando pasan cosas como el paro de camioneros”. Cruzat parafrasea al presidente de la CMPC a quien oyó en un seminario: el problema de la Araucanía se visibiliza en Santiago cuando se quema una casa y en cuanto se apaga el incendio, se olvida. Al final, la buena política pública tiene que funcionar por un camino independiente, como la evaluación social de proyectos, por ejemplo, y desarrollar mecanismos para ir evaluando el desempeño en el tiempo. Hay poco seguimiento, lo que a su juicio, tiene que ver mucho con la peor decisión reciente de Chile: el haber bajado la duración de los gobiernos a 4 años.

Mirando hacia atrás, en su experiencia del Transantiago, ese sistema- que asegura tiene algunas cosas muy buenas como menos contaminación, menos micros circulando y mayor estabilidad laboral para los choferes- aunque se hubiera implementado bien- cosa que no se hizo- requería de todas maneras modificaciones ya que las ciudades han cambiado mucho: ciudades más extensas, hogares más chicos, mayor exigencia de certezas en los tiempos de viaje, etc. y eso se ha traducido en aumento de líneas de metro y en mejoras de estándar en superficie a través del sistema Red.