La actriz habla de la serie que acaba de estrenarse en Mega y Amazon Prime Video. La producción, que aborda temas presentes en la vida de la escritora Isabel Allende como política, feminismo, amor y muerte, tiene a Daniela Ramírez ocupando portadas y gigantografías en las calles: “Este es nuestro momento. Que nuestras historias hoy las protagonicen mujeres”.

"Nuestro primer filtro era si a ella le gustaba o no. Cuando le gustó y le emocionó, fue un respiro para nosotros", dice la actriz. De Isabel Allende había leído Retrato en sepia y Inés del Alma mía, esta última novela sobre la figura de Inés de Suarez se transformó en serie de televisión y en ella Daniela interpretó además a Marina de Valdivia.

A Isabel Allende la conoció antes de rodar la serie porque la escritora le pidió a la productora Isabel Miquel que las presentara. Fue una reunión social en el departamento de unos familiares de ella en Providencia durante una de sus visitas al país. En ese encuentro, que Daniela comenta fue muy ameno, quedó encantada con el carisma de la escritora: "Es muy cercana y me hizo sentir muy cómoda. Ella habla de cualquier cosa desde una honestidad y simpleza que no genera tensiones. Tiene una filosofía y sabiduría muy especiales".

Para interpretarla en la pantalla tuvo que observarla y decidió hacer especial acento en su simpatía y su capacidad de hacer reír, incluso desde sus errores y fragilidades. "Yo tenía la intención de que no fuera solo un drama, aunque hay mucho drama en su historia: hitos como la muerte de su hija Paula o el quiebre matrimonial. Ella se equivoca, pero es valiente y eso la hace ser quien es", comenta la actriz.

Los hitos que marcan la vida

La miniserie, dirigida por Rodrigo Bazaes, tiene tres capítulos y en el inicial se muestra parte de la niñez de Allende, sus primeros años de matrimonio y el nacimiento de la revista Paula donde escribía ácidas columnas feministas que la hicieron famosa.

Pero también aparece un lado menos conocido de su historia: cómo se involucró en el rescate de personas que eran perseguidas por la dictadura de Augusto Pinochet y eso finalmente le significó tener que dejar el país por razones de seguridad. "Me impresionó mucho y me hizo admirarla aún más. Que una mujer se disponga a ayudar a otros, incluso sin dimensionar la peligrosidad de lo que estaba haciendo, y además con ese apellido, me produce el mayor de los respetos. Ese acto es muy decidor".

Sin duda el hito más determinante en la vida de la escritora, y por lo tanto de la producción televisiva, es la muerte de su hija Paula Frías Allende producto de una enfermedad llamada porfiria, en 1992. Tenía 29 años. "Todos hemos perdido a alguien, pero no a un hijo. Yo soy mamá y tuve que ponerme en esa situación y no debe haber dolor semejante. Fue un antes y un después. Isabel manifestó ese dolor, esa pena, esa rabia, y la llevó a la escritura. El temor más grande con la muerte es olvidar. Y escribir es una manera de no olvidar", señala la actriz.

A pesar del indiscutible éxito de Allende -es la autora viva más leída del mundo en lengua española- en Chile siempre ha existido una crítica a su escritura desde el mundo más intelectual. Según la actriz que la interpreta eso responde al machismo, la envidia y el chaqueteo clásico del chileno.

"Lo que quiere todo escritor es ser leído, entonces por qué no valorar eso. Yo creo que su sensibilidad hace que sea tan horizontal y que sus libros se lean en tantos países. Esta serie te conecta además con su origen y espero que sea una nueva lectura de Isabel Allende", dice Ramírez.

"Este es nuestro momento"

La autora chilena, que vive en Estados Unidos hace más de tres décadas, siempre ha sostenido un discurso feminista, aunque con sus propias contradicciones. Lo reconoce su personaje en la serie: "Feminista en el trabajo pero geisha en la casa". Daniela valora los pasos que ha dado Isabel Allende en el camino hacia la igualdad de género desde sus inicios, pero agrega que muchas otras autoras y poetas mujeres de su época no salieron a la luz debido a la mirada masculina imperante. "Este es nuestro momento. Que nuestras historias hoy las protagonicen mujeres", sostiene.

Por su parte confiesa que cuando Isabel Miquel le propuso interpretar a Isabel Allende, hace ya unos cuatro años atrás, se sintió inmensamente afortunada. "Siempre hubo una responsabilidad gigante y una presión desde mi parte, por lograr caracterizarla bien. Le pedí a Rodrigo Bazaes que me cuidara y alentara, entonces fue un trabajo en equipo. Nos importaba tratarla con mucho respeto, no endiosarla, pero humanizarla, quererla. Que no se encontrara con ninguna sorpresa que la pusiera en jaque", agrega.

Luego de ver la serie la escritora les comentó que había sido como visualizar una bitácora y que pudo darse cuenta de la mujer que fue. Además de estar disponible en Amazon Prime Video y en Mega, la serie se estrenó en Estados Unidos a través de HBO Max.

¿Cómo ha sido para ella como actriz participar de un proyecto tan masivo y con alcance de internacionalización? "Quiero que se abran puertas, que la serie llegue a la mayor cantidad de gente posible. Estamos contentos y puede que esta sea una puerta. Yo feliz de ir a hacer ficción a otros países. Como actriz, quiero contar historias".