Diego Boneta: “Verán a un Luis Miguel más antihéroe”

Cultura

El actor se refiere al estreno este domingo de la segunda temporada de la serie de Netflix que cuenta parte de la vida del cantante mexicano. Confiesa que luego de más de cuatro años interpretando a Luis Miguel, a ratos le ha costado salir del personaje: “Ahora viene un trabajo consciente de cambiar de piel y volver a mí”.

El proceso para que Diego Boneta se transforme en el Luis Miguel del año 2004 comenzó tomando unas seis horas de maquillaje especializado. Esto con el objetivo de que la caracterización fuese sutil y certera, no una caricatura.

Con la práctica lograron bajar el tiempo a 2 horas y media. El actor mexicano cuenta los desafíos de esta segunda temporada, donde le toca interpretar al astro en dos etapas de su vida en paralelo: a los 25 y 35 años.

La primera temporada de Luis Miguel, la serie se emitió a fines de 2018 y mostró al cantante de niño y adolescente, ya en camino al estrellato bajo el severo control de su padre y manager Luis Rey Gallegos; se mostraron sus primeros triunfos, amores y dolores, todo marcado por la misteriosa desaparición de su madre Marcela Basteri.

Para los fans de Luis Miguel y de la producción de Netflix, la espera ha sido larga, pero este domingo 18 de abril se estrenará el primero de ocho capítulos. “Cuanto más brilla el Sol, más oscuras son las sombras”, afirma el teaser de la segunda temporada, cuyo lanzamiento se retrasó de la fecha original por efecto del Covid-19. Y así es. Estos nuevos capítulos cuentan cómo las complejidades de la fama y las heridas del pasado marcan el actuar del cantante, todo intercalado por una seguidilla de grandes éxitos musicales que marcaron a varias generaciones.

Las sombras

En una ronda virtual con periodistas de distintos medios de Latinoamérica, Diego Boneta explica el inmenso desafío que significó para él preparar dos personajes a la vez, porque con el paso de los años, los gestos, la voz y la corporalidad de Luis Miguel, cambian. Incluso la energía que transmite muta en el tiempo, explica el actor.

Adelanta además que la audiencia se enfrentará a una serie más oscura y compleja. “Es un Luis Miguel más antihéroe, diría yo. El de la primera temporada era más víctima y más ingenuo. Aquí ves a Luis Miguel meter la pata, como todos los seres humanos, porque nadie es perfecto. Y el hecho de no darse el tiempo de asimilar todo lo que le ocurrió, ni de poder sanar para seguir con su carrera, influye. Se la pasa malabareando cinco cosas a la vez. Tratando de ser mamá y papá de sus hermanos cuando él no tuvo modelos de padres. Para mí, como actor, era muy importante que hasta en esos momentos, donde él comete errores, la audiencia siempre pudiera empatizar y entender por qué tomó esa decisión. De dónde viene ese miedo, esa inseguridad, ese dolor”.

-Después de tanto tiempo y compenetración para interpretar a Luis Miguel, ¿no temes que te coma el personaje?

A veces me pasa que en la calle me dicen Micky, sobre todo gente más joven, millennials. Después de la primera temporada, que fue la primera vez que me tocó tener que interpretar a alguien real, sí, me costó bastante salir del personaje. Y no me había dado cuenta de lo profundo que me había metido hasta que ya había acabado. En esta segunda temporada fui más consciente, porque me di cuenta de lo que pasó la primera vez. Pero siguen siendo cuatro años y medio. Es un buen rato. Y ahorita que terminé viene un trabajo consciente de cambiar de piel y volver a mí. Porque han sido muchas horas, toda mi energía, todo mi ser, al 100 por ciento metido en este proyecto”.

Los próximos meses, continúa Boneta, se los va a tomar libres para volver a su centro antes de embarcarse en un nuevo proyecto actoral. “Si no, no es sano. Hubo varias veces donde se me iba la onda y de manera inconsciente”, dice refiriéndose al trabajo de convertirse en el “Sol de México”.

“Es mucho más chistoso de lo que yo pensaba”

Esta nueva temporada aborda la paternidad de Luis Miguel con su hija mayor Michelle. “Es de mis partes favoritas. Me gusta cómo se cierra el círculo de su madre Marcela y se le pasa la batuta a su hija. Para mí es el nuevo corazón de la serie en muchos sentidos. Vas viendo a Michelle y su relación padre-hija en ambas líneas de tiempo, y eso irá creciendo conforme pasan los capítulos”.

La música, claro, es otro componente fundamental y siempre presente. En los primeros tres capítulos se cuenta la historia detrás de mega éxitos del disco Aries (1993) como “Hasta que me olvides” y “Suave”.

“En lo personal me gusta más la música de esta segunda temporada, porque es la que a mí me tocó vivir”, reconoce Boneta. Cuenta que el productor del soundtrack de la serie es Ignacio “Kiko” Cibrián, el mismo que fue guitarrista y compositor de Luis Miguel en ese periodo.

El actor explica además que la música de la serie no son masters originales, sino grabaciones que se realizaron específicamente para la producción televisiva. “El trabajo que hizo Kiko para que se oiga prácticamente igual es una locura. Ahí no hay cámaras, no lo ves, pero lo que escuchas es una labor impresionante y merece atención”.

Luego de este tiempo de intensa caracterización y de haber tenido la oportunidad de compartir también con el verdadero Luis Miguel, consultado por algún rasgo del cantante que lo sorprendiera, el actor responde: “Su sentido del humor. Es mucho más chistoso de lo que yo pensaba. Es un tipo gracioso que sabe muy bien cómo hacer plática. Se ve siempre tan serio pero es muy simpático”.

También comenta que en la medida en que fue conociendo más detalles de la niñez y adolescencia del cantante, se puso a reflexionar sobre cómo “Micky” logró desenvolverse tan bien sobre el escenario al mismo tiempo que atravesaba duros conflictos personales.

“Cada logro profesional en su carrera siempre ha ido acompañado de una tragedia igual de fuerte. Cuando yo era chavito y lo veía dando un concierto, él venía de lo que venía. Viendo esta temporada uno relaciona que en tal show de Viña del Mar, justo por esas fechas, estaba pasando por determinada situación. Híjole, qué fuerte, ¿no?”, comenta el actor ad portas del estreno. Un día después, el lunes 19, Luis Miguel Gallegos Basteri cumplirá 51 años.