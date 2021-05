El arte chileno despega en Miami

Cultura

La ingeniera comercial Alenka Yankovic y la curadora Mahara Martínez crearon en Miami Vitrina Lab, la primera fundación dedicada a visibilizar y potenciar a los artistas contemporáneos chilenos en Estados Unidos.

Antes de aterrizar en Miami, Florida, en 2015, la ingeniera comercial Alenka Yankovic se dedicó a las finanzas y los seguros en Citibank, Santander y Walmart Servicios Financieros. El arte, hasta entonces, era solo un interés familiar -es hermana de la actriz Aranzazú Yankovic, con quien produjo la obra de teatro El curioso incidente del perro a medianoche- y un hobby al que le dedicaba horas de cursos de Historia del Arte. Además de recorridos por museos y exposiciones cada vez que podía, sobre todo en viajes.

Ya instalada en la ciudad estadounidense se reunió con varios profesionales del arte, tanto de Chile como de EEUU, y llegó a la conclusión de que los artistas nacionales estaban sub-representados en Norteamérica. "Vas a una galería y hay muchas obras de cubanos, venezolanos, argentinos. Y chilenos, nada", cuenta Yankovic, sentada en un café en Brickell, el centro financiero de Miami. Entonces, a través de Elisa Ibáñez, socia de Antenna, conoció a la curadora cubana-chilena Mahara Martínez, quien trabajó durante 25 años en la Galería Isabel Aninat como coordinadora de exposiciones y gestión, y en EEUU estaba a cargo de la feria de arte Pinta Miami. Martínez tenía su misma inquietud.

A ellas se sumó el empresario inmobiliario Juan Francisco Labbé -hoy director de la institución- y juntos formaron en febrero de 2019 Vitrina Lab: la primera -y por ahora única, dice- fundación dedicada a difundir el arte contemporáneo chileno en Estados Unidos.

En mayo de ese año llevaron a cabo la primera exhibición en la ciudad, que se hizo en un penthouse en el barrio de Coral Gables que se encontraba en obra gruesa y que un amigo les prestó con obras de 15 artistas nacionales nacidos en los años '70 y '80 que viven en Santiago, Miami o Nueva York. Luego, para la feria Art Basel, la más importante de Norteamérica, convocaron a los muralistas Inti y Mono González a pintar mil metros cuadrados en el edificio de Megacenter, en el barrio financiero. En enero de 2020 llevaron a cabo la segunda exposición de arte colectiva. Y llegó la pandemia.

De derecha a izquierda: Javier Guasca, Reinaldo Borges, Inti, Esteban Barrera, Mono González, Alenka Yankovic y Patricio Ureta.

Puerta de entrada

Hoy en Miami no existe toque de queda y las personas caminan libremente por las calles sin mascarillas. Sin embargo, cuando llegó el Covid-19, Florida fue uno de los estados con mayor número de muertes y durante los meses iniciales "todos estuvimos encerrados", relata la ingeniera. Entonces comenzaron a gestarse las primeras ferias de arte virtuales. "¿Y por qué no hacer lo mismo?", pensaron.

Contactaron al curador independiente cubanoamericano Omar López-Chahoud -director artístico de la feria de arte UNTITLED- e hicieron un "open call" a través de las redes sociales a artistas chilenos de todo el mundo. Postularon 134, de los que seleccionaron a 32. La exhibición virtual se llamó Life of my Life.

Ahora Vitrina Lab trabaja en un solo show de la artista radicada en NY María Verónica San Martín que se inaugura en septiembre en la Universidad de West Chester y tienen en carpeta tres proyectos de exhibiciones colectivas. Además, están afinando los últimos detalles para hacer una obra pública con el artista Iván Navarro en la semana de Art Basel a principios de diciembre. Luego, esperan poder llevar a presencial la expo virtual Life of my Life. "Es un sueño que tenemos y vamos a concretar", asegura.

"Necesitamos darles a nuestros artistas posibilidades fuera de Chile. Y Miami ya no es una ciudad frívola; es una ciudad con muchos museos, cultura, barrios nuevos: están el Pérez Museum (PAMM) -donde este fin de semana expone Felipe Mujica, artista chileno radicado en NY-; el Frost Museum; Art Center con el Opera House y el Ballet; Wynwood; Miami Design District; Little River; Little Haití, etc", cuenta. Por eso, a los artistas que han exhibido sus obras en los proyectos de Vitrina Lab, asegura, se les ha abierto una puerta para que los vean curadores, coleccionistas y amantes del arte.

La línea curatorial de la fundación se puede definir en simple como arte que va a trascender y que a futuro estaría en museos, y es liderada por Mahara y apoyada por un consejo asesor donde participan Bernardita Mandiola, ex directora de la fundación AMA; la coleccionista Geraldine Compton; Nuria Richards, socia de Art Market Consulting; y López Chahoud.

Además hay un consejo empresarial, compuesto por Labbé, Patricio Ureta, socio de Megacenter USA; Jorge Escobar, CEO de Black Salmon; Rafael Moreno, SVP de Santander y Germán Rocca, director comercial de Prochile Miami, con quienes se reúnen cada cierto tiempo. En la fundación trabajan también otras dos mujeres: Carolina Apei, directora de Desarrollo, y Paulina Ugarte, de Programa.

El miércoles el equipo participó en una capacitación para postular a los fondos que entrega la ciudad para apoyar el arte. "Hay muchas posibilidades. Estamos recién partiendo", remata Alenka.