El dilema moral de la escritora Florencia Eluchans

Cultura

La autora acaba de lanzar su segunda novela. "Más allá de nuestros días" arranca a partir de una pareja que se ve enfrentada a una compleja decisión que involucra el destino de toda su familia. “Uno cree conocerse, pero no sabemos hasta dónde somos capaces de llegar por proteger lo que más queremos”, anticipa Florencia.

En modalidad ad hoc a la pandemia, Más allá de nuestros días (Planeta, 2020) tuvo su lanzamiento virtual el jueves por la tarde. En la instancia estaban presentes la autora, el escritor Pablo Simonetti y la periodista Carolina Urrejola. “Hay cierta ternura en el relato, los personajes están tratados con un cuidado algo maternal”, comentó Simonetti durante la presentación refiriéndose a la voz narrativa de Florencia.

Esa vida que imaginamos (2017) fue su debut como escritora. La historia de una pareja lidiando con la decisión de la maternidad intercalada con un diario de una mujer durante la Segunda guerra mundial, resultó un éxito editorial que significó imprimir cuatro ediciones.

“Como era primeriza, me sorprendió mucho que la editorial se animara a publicarlo y el resultado fue una sorpresa aún más bonita. Me di cuenta de que esos temas, que son la vida misma, son los que a la gente le interesa leer”, comenta la autora que estudió y trabajó en turismo mientras fue inscribiéndose en talleres literarios hasta embarcarse definitivamente en la escritura. Ahora, lanzando su segundo libro, reconoce que ya se atreve a identificarse como escritora. “Llevo los últimos seis años de mi vida escribiendo y tengo dos novelas publicadas. Sí, si tengo que rellenar un formulario: soy escritora”.

Esta novela, Más allá de nuestros días, aborda un dilema moral que surge al interior de una familia. “Hasta dónde somos capaces de llegar para proteger lo que más queremos, que son los hijos”, resume Eluchans. “Uno cree conocerse y saber cuáles son sus límites. Pero cuando la vida te pone en una situación límite en que hay que tomar una decisión contra el tiempo y sabes que no es la correcta legalmente en este caso, ¿qué haces?”, plantea la autora.

Los protagonistas de la novela son un matrimonio de abogados. Él es penalista y tiene un padre, también abogado y exministro, que ejerce como patriarca con una fuerte personalidad que desata el conflicto. Ella es abogada de familia y se desvive por proteger a sus dos hijos, que decidieron seguir el mismo rumbo profesional de sus padres.

“Tengo cercanía con el mundo de los abogados. Tuve abuelo que fue abogado y parlamentario, papá abogado, hermanos, tíos y primos abogados. En la profesión muchas veces se enfrentan a dilemas éticos y eso me interesaba para situar la novela. Tuve que investigar, aprender sobre teoría del derecho y esa parte me fascina: me junté con montones de abogados, leí mucho e incluso fui a la cárcel Santiago 1 para observar cómo llegan las familias a visitar a los reclusos”, cuenta Florencia.

La herencia

La autora cuenta que para crear a sus personajes se basa generalmente en aspectos de personas de su entorno, aunque en este caso también se inspiró en la serie estadounidense Succession (HBO), que arrasó en los últimos premios Emmy, para reproducir esa tensión familiar y el poder de un padre y abuelo respetado y temido, que marca la vida de todos los personajes. “La familia cumple un rol demasiado importante en la sociedad, eso es algo anacrónico y universal. Es el primer espejo que tenemos de cómo funcionan las relaciones humanas. Puede ser un lugar de afecto u hostil, pero es determinante. Ahí sucede la vida”.

-En las familias, y en tu novela, ¿hay una delgada línea entre protección y control?

-Sí. Hay papás que sueltan el control y son capaces de asumir que los hijos pueden tomar sus propias decisiones. Pero a otros papás les cuesta mucho y tiene que ver, creo, con la historia de cada uno. En la novela además hay un tema de tradición y prestigio, y una familia donde se le otorga especial valor a la inteligencia. Hay que cargar con el nombre del padre y ser digno de él. Esa cosa, que es muy chilena, se puede transformar en un peso. Por otra parte lo que prima para tomar una decisión es la emoción, y lo que siente una madre es indiscutible.

“No me imagino haciendo otra cosa”

Más allá de nuestros días transcurre en un ambiente de alta sociedad. Hay personajes influyentes, se muestra el mundo de los caballos y de los abogados del barrio El Golf que tienen importantes empresarios como clientes. “Son estereotipos y naturalmente escribo sobre lo que conozco y habito. Personajes como estos existen, pero no quiere decir que me identifiquen a mí”, comenta Eluchans.

También cuenta que en este segundo libro tomó conscientemente el desafío de lograr que esté representada la voz masculina. “Es muy ingrato porque siempre se ha dicho que las mujeres le escriben a las mujeres y el hombre al ser humano. Me encantaría poder atrapar a un público masculino. Y creo que con esta novela se puede lograr más que con mi libro anterior”, señala. En este segundo título se demoró unos dos años y medio, y admite que concluir la novela en meses de pandemia, con sus tres hijos en la casa y homeschooling, no fue tarea fácil. “Finalmente lo logré. Es una pega solitaria y lenta, pero disfruto el proceso. Me fascina escribir, ya no me imagino haciendo otra cosa”.

-¿El éxito de tu primer libro te deja en otro lugar en cuanto a expectativas?

-Obviamente que tengo un poco de nervios pero me sentí más madura en términos de escritura. Siento que la pluma está más suelta. Lo que más me gustaría es que la gente se entretenga con el libro y en algún lugar se identifique y se emocione. Porque creo que los problemas con los hijos suceden en todas las familias, ya sea en una tribu en África o en el barrio El Golf. Es un dilema universal.