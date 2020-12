George Clooney: "La película muestra lo que los seres humanos somos capaces de hacer”

Cultura

A pesar de que se trata de una historia apocalíptica, Cielo de medianoche contiene también un mensaje de esperanza, que inesperadamente se cruza con los aprendizajes de este año que como humanidad hemos enfrentado una pandemia. De eso y más, habla el director y el elenco.

Más de 10 kilos bajó George Clooney para interpretar al personaje principal de Cielo de medianoche (The Midnight Sky), cinta que además dirige, y que se estrena el próximo 23 de diciembre en Netflix. La película se rodó en Islandia, el Reino Unido y las Islas Canarias, entre octubre de 2019 y febrero de 2020, y contó con un presupuesto de 100 millones de dólares.

La trama es la siguiente: Augustine, un científico solitario que habita en el Ártico, sobrevive a una misteriosa catástrofe mundial y trata desesperadamente de comunicarse con una nave de exploración que busca nuevos planetas que los seres humanos puedan colonizar. La súbita baja de peso le produjo al actor complicaciones de salud y terminó hospitalizado con una pancreatitis aguda, semanas antes de comenzar el rodaje.

Poco después de anunciado el elenco, la actriz Felicity Jones le comunicó al director que estaba embarazada, lo cual hizo que parte del guion, basado en la novela de ciencia ficción Good Morning, Midnight de Lily Brooks-Dalton (2016), tuviera que ser readaptado.

La noticia del coronavirus se iba acercando desde China y cuando Clooney se encontraba empezando el trabajo de edición, se declaró el estado de pandemia.

“Se nos informó que producto del Covid-19 habría que restringir el proceso de postproducción, y que, según las primeras informaciones, el virus era riesgoso solo para la gente mayor. Me sentí aliviado, hasta que entendí que yo ya calificaba en esa categoría”, cuenta el actor de 59 años, entre risas, en una sesión de Zoom conducida por Dave Karger de TCM donde todo el elenco conversó sobre la película y respondió preguntas a más de 100 periodistas alrededor del mundo.

Así, acontecida, ha sido la historia de Cielo de medianoche, que todavía no se estrena oficialmente y que también cuenta con las actuaciones de David Oyelowo, Tiffany Boone, Demián Bichir, Kyle Chandler y Caolinn Springall.

En esta conferencia virtual, que tuvo lugar el 1 de diciembre, se hace evidente que Clooney es el capitán a cargo de esta tripulación, y que su carta de navegación es el humor. En un momento de la sesión cuenta que él también estuvo a cargo de supervisar el proceso de casting y que eligió a Ethan Peck (actor estadounidense e hijo de Gregory Peck) para que interpretara la versión más joven de su personaje, Augustine Lofthouse, en algunas escenas de flashback. Los encargados de casting le hicieron ver que Peck es varios centímetros más alto que él, pero Clooney insistió. “Me da lo mismo, es el más apuesto”, dice en tono de broma.

Coincidencias apocalípticas

“La historia, situada en un tiempo futuro, muestra lo que los seres humanos somos capaces de hacerle a la humanidad. Y a juzgar por nuestro comportamiento de los últimos 30 años con el planeta, no resultaría inconcedible que lo arruinemos”, comenta el director ya más en serio.

Agrega que la pandemia le otorgó un nuevo significado a la película: “Resultó evidente que también se trata de nuestra necesidad de estar cerca de la gente que queremos y de poder comunicarnos con ellos”.

El resto del elenco también coincide en esta lectura. Demián Bichir, actor que interpreta a Sánchez, señala: “Es como si la madre naturaleza nos hubiera mandado a nuestra pieza y nos hubiera dicho: No salgas hasta que no hayas pensado bien en lo que has hecho. Ahora tenemos una gran oportunidad para cambiar”.

Felicity Jones es Sully en la película. La actriz, que también aparece en Rogue One: Una historia de Star Wars, y que se convirtió en madre en septiembre, comenta: “La película está llena de preguntas existenciales. Y en esta época tan extraña que nos ha tocado vivir, es impresionante cuan revelador se ha tornado el mensaje”.

Consultada respecto del momento en que tuvo que avisarle a Clooney que estaba embarazada, Jones afirma que primero sintió gran alivio de no ser despedida, y que una vez que se adaptó la historia para que su personaje también lo estuviera, se alegró de poder relajarse y comer todo el chocolate que se le antojara.

Su hijo, entonces en plena gestación, pasó a ser uno más del rodaje e incluso aparece en los créditos. “Presentando a Wilber”, añade Clooney y confiesa que en un comienzo trataron de omitir el embarazo de Jones en pantalla, pero que la mejor decisión fue aceptar la realidad e integrar esa nueva vida que le proporcionó un elemento esperanzador a la trama.

El rey ha llegado

Durante la presentación de prensa surgen distintas anécdotas e historias que apuntan al director. “George espera que todos lleguen al set a dar el 110% pero al mismo tiempo es relajado y la idea es pasarlo bien filmando. Como director, no solo te oye; te escucha. Es generoso y hace que todos sientan la película como propia, lo cual facilita el trabajo, pero además, sabe perfectamente lo que quiere”, describe el actor Kyle Chandler, que en la cinta da vida a Mitchell, y a quien Clooney dirigió recientemente en la miniserie Catch-22 (2019).

David Oyelowo, actor inglés de origen nigeriano, cuenta que su personaje inicialmente se llamaba Comandante Harper, pero entonces pensó que nunca había visto un astronauta africano en una película, y considerando que esta historia transcurre en un futuro hipotético, sería un valioso mensaje de diversidad.

Le propuso al director cambiar el nombre a Comandante Gordon Adewole, que significa “el rey ha llegado”. “No solo yo estoy agradecido, millones de africanos estarán contentos de verse representados en una historia así, como parte de un equipo que debe salvar el mundo”, dice Oyelowo. “De hecho casi cambiamos el nombre de la película a El rey ha llegado”, acota Clooney nuevamente en clave cómica. Agrega que Chandler también reescribió algunas líneas de su personaje que apelaban a sus lazos familiares y a una promesa que debe cumplir: volver a salvo.

Demián Bichir, que tiene una vasta trayectoria fílmica, y que en los últimos años ha participado de grandes rodajes de ciencia ficción como Alien: Covenant (2017) y Godzilla vs Kong (2020), afirma: “Aquí se dio la confirmacion de que cuando un peso pesado está a cargo de la producción, trae a los mejores talentos. Me ha pasado antes con Ridley Scott, Quentin Tarantino y Steven Soderbergh. En Cielo de medianoche tuvimos de los mejores diseños de producción que me han tocado. Me siento muy afortunado de fornar parte de un elenco chico que representa a la humanidad. Además, no encuentras muchos guiones donde un latino interprete a un astrodinámico”, dice el actor mexicano.

Del Ártico a la Galaxia

La película se filmó en dos bloques, primero todas aquellas escenas donde aparecen Clooney y la pequeña Caoilinn Springall, que entonces tenía ocho años, tuvieron lugar en Islandia bajo condiciones climáticas sumamente adversas.

Y luego vino el rodaje de la nave espacial y su tripulación, que contó con gran cantidad de efectos visuales y tecnología de postproducción. “Fue como pasar de El renacido a Gravity”, apunta el director haciendo alusión a la odisea solitaria que en paralelo es una aventura espacial.

Respecto de su compañera de escenas, solo tiene elogios: “Ella tenía el desafío de transmitir expresiones sin palabras y lo lograba siempre en la primera toma. Una facilidad casi humillante para nosotros los actores mayores que muchas veces tenemos que repetir una escena decenas de veces hasta lograrlo”.

Antes de cerrar la conferencia, le preguntan si tuvieron algún feedback de Lily Brooks-Dalton, autora de la historia original. Clooney cuenta que la escritora tiene un cameo en la película y que disfrutó mucho de la adaptación cinematográfica. Karger se despide y agradece a los periodistas conectados a la sesión de Zoom, y entonces Clooney actúa como si estuviera sorprendido: “¿Cómo? ¡Pensé que estábamos solos!”.