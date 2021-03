Guía de Ocio: Lo último de Carrère, Spritz curicano y más

Cultura

Una reseña de Yoga (2021) del nuevo libro del escritor francés, un emprendimiento de destilados y algunas recomendaciones del streaming, para hacer frente al fin de semana.

La autoindulgencia de Emmanuel Carrère

Este quizás sea uno de los libros más personales del destacado autor francés. Es cierto que en casi todas sus entregas Carrère habla de su vida, aunque esté describiendo la oscura historia de un asesino (El adversario) o la de un evangelista (El reino), siempre se da la maña para insertar momentos autobiográficos.

Aquí, “algo que se suponía que era un libro sobre el yoga” y otras prácticas orientales (como la meditación y el Taichi) se transforma en un viaje al conocimiento y reflexión sobre ello, pero, también, a su lado más frágil. El escritor cuenta que sufre de depresión bipolar y los distintos tratamientos e internaciones por los que ha pasado para sobrellevarla, así como ciertos reportajes o publicaciones en los que ha trabajado y que lo han ayudado en sus crisis. Posiblemente uno de los mejores momentos de Yoga tiene que ver con esto y la historia de un joven refugiado afgano en una isla griega.

A su vez, es imposible eludir el carácter autoindulgente de Carrère y la impostura que tiene frente a la construcción de su propio mito como escritor. Es, evidentemente, una obra que no dejará indiferentes a sus seguidores, sea para bien o mal. Por Felipe Gana.

Biblioteca recobrada. Narradoras chilenas.

Esta nueva colección de Ediciones UAH contará con diez títulos a publicarse durante el 2021. En cada volumen una escritora o crítica literaria colabora con un prólogo que da una mirada actual a los textos y sus autoras. El 8 de marzo, se lanzaron los primeros cuatro títulos : "Los busca-vida" de Rosario Orrego, "Comarca perdida" de María Flora Yáñez, "Galería clausurada" de Marina Latorre y "Por él" de Inés Echeverría.

Spritz y gin de Curicó

Francisco Martin (37) es curicano y enólogo de profesión. Se dedicó durante algún tiempo al mundo del vino y trabajó en España. Luego ingresó a la industria del pisco y se desempeñó durante media década en Capel.

"Hace cuatro años me fui a Europa en un viaje gastronómico y en la revista del avión me topé con un artículo que hablaba de un chileno que trabajaba en la destilería de Gin Mare. Llegué a Barcelona y partí a verlo. Él andaba de vacaciones pero a partir de ahí me dediqué a hacer una ruta por Europa conociendo los bares especialistas en gin. Volví a Chile con esa idea en la cabeza", cuenta Martin.

Por ese entonces también estaba de moda el concepto de Spritz y decidió crear su propio brebaje en base a uva de la cepa Pedro Jiménez. Junto a su socio Gustavo Valdivia, también curicano y el ingeniero de la empresa, hace dos años dieron vida a Up Wine Drinks y optaron por cuatro tipos de Color Spritz: Orange Spritz, sabor a naranja y bitter; Golden Spritz, con flor de sauco; Green Spritz, sabor limón, menta, jenjibre; y Pink Spritz, con flor de Hibisco y naranja.

No es necesario preparar un cocktail, se sirve directamente con hielo. "Hacemos 30 mil litros al año y vendemos en todo Chile principalmente a través de nuestro Instagram @color_spritz", cuenta el enólogo.

Además les compran en bares para incluirlo en sus cartas de coctelería como ingrediente de tragos como Doctor Pink. Martin comenta que el año pasado, en plena pandemia, decidieron lanzarse con su propio gin. Se llama Dr. Masker y su etiqueta muestra al clásico personaje enmascarado de la peste negra.

Es una alusión a la situación sanitaria y cómo en esa época los médicos recetaban a sus pacientes recetas con alcohol de enebro, que es el ingrediente base del gin. Aunque por el momento son los únicos productores en su zona, destaca la proliferación de gin que ya suma más de 20 marcas nacionales. El enólogo afirma que existe buen ambiente entre ellos pero que sería conveniente armar un gremio para proteger la calidad del producto. De hecho él está trabajando en la primera guía de gin chileno.

Sobre emprender en estos tiempos inciertos, señala que ha sido todo un desafío: "La venta ha fluido pero hay que estar super atentos. Los restaurantes están cautelosos y la demanda varía según la fase en que se encuentre cada lugar. Cambia el foco a cada rato".

Marvel, Vidiella y Femcine, online

Llega para continuar con el éxito de WandaVision, pero en un formato distinto. De la mano del creador Malcolm Spellman y dirigida por Kari Skogland, Falcon y el soldado del invierno, se estrena este viernes 19 de marzo en la plataforma Disney+. La esperada serie, una comedia de una pareja dispareja conformada por Sam Wilson y Bucky Barnes, se hace su espacio entre las exitosas películas del Universo Marvel. La producción constará de seis episodios que prometen acción, humor y suspenso.

Para quienes quieran revisitar el trabajo del carismático actor Tomás Vidiella, que murió recientemente por complicaciones del Covid-19, en Ondamedia.cl se puede ver La memoria de mi padre (2017), cinta chilena dirigida y escrita por Rodrigo Bacigalupe, que muestra la compleja relación entre Alfonso (Jaime Mcmanus) y Jesús (Vidiella), su padre recién viudo y algo desmemoriado.

Además les contamos que desde el próximo martes 23 y hasta el 28 de marzo se realizará Femcine, Festival Cine de Mujeres, que nuevamente contará con una versión online y gratuita. Serán más de 70 películas de realizadoras mujeres provenientes de 23 países; Alemania, Argentina, Bélgica, Brasil, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Irán, México, Perú, Venezuela y, también, Chile, disponibles en la plataforma FestHomeTV, previa inscripción.