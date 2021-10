Cultura

El artista radicado en Nueva York habla de la muestra que inaugurará el próximo 4 de noviembre en Galería Madre, en chile. Con la mirada puesta en el espacio exterior, e incorporando por primera vez la pintura a sus obras, Planetario surgió durante la pandemia como un mecanismo de sobrevivencia.

“Fue como un retorno a mis inicios, cuando recogía cosas de la basura para hacer esculturas”, así describe Iván Navarro (49) su experiencia artística durante los meses más duros de confinamiento. Como estaba todo el comercio cerrado y no tenía dónde comprar materiales, comenzó a recuperar restos de materiales que tenía en su taller: pedazos de vidrios, espejos y pinturas.

Vive en Estados Unidos hace 24 años. Durante la pandemia estuvo moviéndose entre Nueva York y Connecticut, cuenta. Los traslados a su taller le tomaban poco tiempo ya que las calles estaban desiertas: “Parecía una ciudad abandonada. Por momentos se vio todo muy complicado. Hice lo posible para mantener a las personas que trabajan conmigo. Felizmente las cosas ya se han ido reactivando”.

“Secretamente hay un sentimiento de sobrevivencia al hacer estas obras”, agrega el artista sobre el efecto del encierro que en mayo de 2020 lo llevó a crear una serie de obras sobre el universo. Se trata de paneles de vidrio iluminados que proyectan constelaciones, nebulosas y eclipses, como paisajes cósmicos explosivos avistados desde una nave espacial.

A las instalaciones lumínicas, sumó, por primera vez, el uso de pintura: “Ha sido un aprendizaje y un descubrimiento revelar una técnica propia. Decidí arriesgarme a algo que nunca había hecho ni jamás me había llamado la atención. Eso ha sido lo más interesante, perderle el miedo al arte. Es bueno faltarle el respeto a la técnica”.

Arte y política

En febrero el artista expuso esta nueva serie de obras en la Galería Templon en París. Ahí fue que Ana Jorquiera, directora de Galería Madre, se enamoró de las piezas de Planetario y acordaron traerlas a Chile. Hace seis años que Navarro no exponía en el país. Su última muestra fue la retrospectiva Una guerra silenciosa e imposible que sumó más de 26 mil visitantes en CorpArtes en 2015.

Y en enero pasado montó Río de sangre, una instalación sobre el Mapocho en el marco del Festival Santiago a mil. La torre metálica, ubicada a metros del Puente Pío Nono, epicentro del estallido social, funcionaba como mirador a la ciudad y se inspiró en la canción de Violeta Parra y en los distintos hechos de violencia que han tenido lugar en el lecho del río a lo largo de su historia.

“Realizar la obra fue muy complicado, hubo accidentes al instalarla, crecidas del río, mal tiempo, cuarentena de Covid-19, protestas en las calles cercanas que no permitían el acceso, etcétera. Incluso comencé a pensar que la obra no estaba siendo bienvenida desde el principio, tenía la sensación de que los mismos espíritus de los muertos tirados alguna vez en el río Mapocho intentaron boicotear el proyecto”, señala el autor de la obra, en alusión a las violaciones a los derechos humanos que siempre ha visibilizado a través de su creación artística, cargada de contenido político.

-Desde tu última exposición en Chile ha sucedido un estallido, una pandemia, una nueva constitución en curso y una elección presidencial incierta ¿Cómo observas el acontecer nacional desde EEUU?

"La situación social en Chile me parece admirable. Especialmente conociendo la realidad de Estados Unidos y Brasil que son dos países que conozco bien. La notoria inclusión indígena en el mainstream es un ejemplo para ambos países".

"En Chile no veo más violencia que en otros países, al parecer ha aumentado, pero no me sorprende porque la población está enojada con los que controlan el poder. El Estallido chileno siempre me ha recordado a La Revolución Francesa que inspiró grandes revoluciones".

La mirada cósmica

En Planetario toma una nueva perspectiva, pero su interés por la astronomía, sostiene, es también desde una metáfora de temas sociales, mentales y políticos. Menciona que su primera exposición individual en Chile (Galeria Animal, 1999) se llamó Big Bang.

La inmensidad del universo delata lo absurdo que le resulta el antropocentrismo. “Somos parte del cosmos, pero no controlamos nada. Y la ciencia depende de muchos factores políticos, económicos y militares para llevar a cabo sus estudios”.

Dice que siempre ha tenido la obsesión de observar el cielo por la noche, que ha estado en lugares aislados donde el firmamento se veía tan cargado de estrellas de manera casi atemorizante y que también le interesan los OVNIS:

“He visto cosas muy extrañas volando desde un avión y también desde el suelo. Incluso hice un video con esa idea hace un tiempo… Los planetarios siempre me parecen insuficientes como espectáculo, creo que es preferible mirar el cielo directamente, como en la antigüedad cuando Copérnico descubrió grandes cosas que en ese entonces la Iglesia Católica no aceptó”.

Actualmente está trabajando en una obra monumental que instalará en una estación del metro de París y para la cual utilizará una lista de estrellas que se han descubierto sin artefactos ópticos. “Es muy interesante ver que sus nombres corresponden al lenguaje de la zona geográfica desde donde han sido descubiertas”, acota.

También menciona algunos de sus fuentes al momento de aproximarse a la astronomía. “Los documentales de Patricio Guzmán son fundamentales para entender la relación entre el Cielo y la Tierra. Recién compré el libro El Sol de Teresa Ruiz y estoy leyendo The Dancing Universe de Marcelo Gleiser”.

-En los últimos años la astronomía en Chile ha despegado muchísimo en cuanto a su popularidad ¿Cómo te explicas esa fascinación?

"Chile es una potencia mundial estudiando el cielo por su ubicación geográfica, y como sabemos los observatorios son parte de un network global para investigar y medir el espacio. Los astrónomos, igual que los artistas, están constantemente haciendo preguntas sobre que hay más allá".

"Ambas prácticas se cruzan con un mismo afán: descubrir para comprender cosas. Veo una relación cósmica entre el arte y la astronomía, ambos ampliamente accesibles para cualquier persona, es universal".

NACE UNA "MADRE"

En su décimo aniversario, Galería XS cambió de identidad y pasó a llamarse Galería Madre. “La nueva misión será potenciar la mirada distintiva que nos ha caracterizado y el compromiso con que promovemos a nuestros artistas, además de generar nuevas conversaciones con el fin de nutrir la crítica, fomentar el diálogo y contribuir al desarrollo cultural del medio”, dice Ana Jorquiera, directora de MADRE.

Reabrieron en mayo, cuenta, tras meses de permanecer cerrados, tiempo que les sirvió para replantearse qué significa ser una galería de arte hoy. “Me rehúso a quedarme en lo virtual o en la pura transacción; defendemos la experiencia propositiva, la misión de activar una escena en relación a la crítica y la audiencia”, plantea.

Comenta que durante el tiempo de confinamiento los artistas generaron mucha obra y será un testimonio que veremos reflejados en los próximos años, no solo en relación a la enfermedad misma, sino a procesos de introspección y reflexión. Como es el caso de Planetario, de Navarro: “Se trata de un trabajo más poético y visceral”, afirma Jorquiera. Galería MADRE, Juan de Valiente 3681, Vitacura.