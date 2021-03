Cultura

El guionista y escritor chileno se refiere a ¿Quién mató a Sara?, la serie de suspenso que se estrena el próximo 24 de marzo en la plataforma. Valenzuela también habla de su último libro y cómo la paternidad ha afectado su trabajo: “Mi vara subió”.

“Pocos de nosotros somos lo que parecemos”, Agatha Christie. Con esa cita de la autora británica y máxima exponente de las novelas de misterio, abre el primer capítulo de ¿Quién mató a Sara? Se trata de un homenaje al método Christie, enfatiza José Ignacio, más conocido como Chascas Valenzuela (48), en una conversación por Zoom. “Aquí nada es lo que parece”, dice. La trama de la serie, sin caer en spoilers, es la siguiente: Tras 18 años encarcelado injustamente, acusado de ser responsable de la muerte de su hermana Sara, Alex Guzmán buscará vengarse de la poderosa familia Lazcano y descubrir al verdadero culpable del crimen.

“Mis grandes referentes para escribir esta serie no fueron audiovisuales, fueron literarios. Algo que me gusta mucho, y que hago mucho, es mezclar: hago libros que parecen películas, películas que parecen libros, series que parecen telenovelas, y así. La pureza me pone muy nervioso. Por pureza se han cometido las peores atrocidades. A mí lo que me gusta es el mestizaje, lo híbrido”, afirma el escritor y guionista.

Aunque vive fuera del país hace años, y actualmente está instalado en Miami junto a su familia, esta serie lo convierte en el primer chileno en escribir una producción para Netflix. Vuelve a Agatha Christie para explicar que considerando una audiencia de 190 países optó por una estructura clásica: “Durante estos diez capítulos vamos a sumergirnos en un enigma inicial muy poderoso. Luego hay varios sospechosos y vamos a pasearnos por cada uno de ellos”.

Un encierro prolífico

Valenzuela reconoce que el último tiempo resultó ser muy productivo para él. Además de la serie -que se estrena la próxima semana- este viernes lanza un nuevo libro titulado Mona Carmona y el enigma de la Sagrada Familia.

“No sé muy bien cómo sobreviví este último año. Por muchas razones. La primera: trabajo. La pandemia paralizó muchas áreas de producción pero no el desarrollo de proyectos. Lo único que se podía hacer era desarrollar proyectos y escribir, y a eso me dedico”, dice el autor.

Aclara que comenzó a escribir ¿Quién mató a Sara? a finales de 2018 y durante 2019. Más de la mitad de la serie alcanzó a rodarse previa a la pandemia y una segunda parte se filmó cuando las condiciones sanitarias lo permitieron y con todos los resguardos pertinentes. “Se terminó de grabar con un protocolo súper profesional y exigente, muy Netflix, donde afortunadamente no hubo nunca un problema”, comenta.

Sobre enfrentarse a una potencial audiencia de decenas de millones de personas, afirma que con su trabajo para Telemundo ya ha tenido un acercamiento a la masividad: “Además de México, que ya es enorme, una de las últimas telenovelas que hice se vendió a 102 países. Entonces de alguna manera he explorado ese vértigo atroz de saber que lo que estás haciendo lo va a ver todo el mundo. Hay un dicho muy famoso, que no sé quién lo dijo pero me lo repito todos los días: “Pinta tu aldea y serás universal” (se le atribuye a León Tolstoi). Creo que la mejor manera de enfrentar la globalidad es ser específico. Si quieres escribir para todos, no escribes para nadie”.

-¿Sería lo contrario a impostar?

-Claro. Si impostas te conviertes en un cliché. Pero si te tocas el corazón, hay una alta posibilidad de que mucha gente se identifique. Por eso mientras más global la audiencia, más me cierro. ¿Qué sé yo lo que quiere ver una persona en Abu Dabi, Japón o Alemania? Pero si soy auténtico, lo más probable es que alguien conecte. En el método Christie la clave es no la resolución del asesinato, sino la dinámica humana en torno a la resolución de ese acto. Y eso no puede ser más universal.

Expectativas cero

Valenzuela comparte que una de las deficiencias del género policial o de suspenso, es que los personajes suelen ser un cliché porque tienen que cumplir un rol arquetípico: “el inteligente”, “el tonto”, “la coqueta”. Entonces lo que hizo con los personajes de esta serie es proveerlos de distintas capas: “con vicios privados y virtudes públicas”, asegura. A los espectadores les anuncia: “Lo primero que pueden esperar es adicción. También entretención y divertimento. La serie además es sexy, tiene mucha piel y pasión, de la buena y de la mala. Y posee un gran enigma a resolver, lo que involucra al público. Te echa a andar la neurona y empiezas a hacer teorías”.

-¿Cómo manejas las expectativas?

-No tengo ni una expectativa. Puede que suene absurdo, pero a lo largo de mi carrera, para sobrevivir y no morirme de ansiedad, he trabajado mucho conmigo mismo. Hoy me enfrento a los proyectos sin expectativa alguna. Cero. Con mis primeras dos telenovelas por poco termino en un manicomio. Ya no está en mis manos, y lo que pase va a ser un regalo.

Escritura y paternidad

Además de su reconocida carrera como guionista, ha publicado una serie de libros, novelas, cuentos y literatura infantil. Parte de su influencia para convertirse en escritor proviene de su tía materna, Ana María Güiraldes, autora de Un embrujo de cinco siglos, entre muchos otros títulos, y a quien Valenzuela acompañó como co escritor en el programa Arboliris (1992) de TVN.

Ahora está lanzando Mona Carmona y el enigma de la Sagrada Familia, una novela dirigida a público adolescente. Comenzó a escribirla en paralelo a ¿Quién mató a Sara?, cuando Leonora, su primera hija junto a su marido Anthony Ortega, tenía pocas semanas de vida. “Siempre he sido muy cuidadoso con mi trabajo porque publicar o poner algo en pantalla es una responsabilidad muy grande. Me moriría de vergüenza de publicar algo con lo que no esté satisfecho. Pero desde que nació mi hija me he puesto peor. Me muero de vergüenza de que a ella le dé vergüenza su papá. Mi vara subió”.

El quinto capítulo de la serie, recuerda, lo escribió justo cuando Leonora nació. Decidió borrarlo y volver a escribirlo. “Me acuerdo de haber pensado: Esto va a quedar para siempre. Y me costó tanto llegar a tenerla en mis brazos que ahora voy a hacer todo lo posible para que ella se sienta orgullosa de mí y de mi trabajo. Este libro se lo dedico a ella, pero es muy probable que de aquí en adelante, aunque no lo diga, todo lo que haga esté dedicado a ella”.