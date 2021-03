Cultura

Acaba de estar nominada a los premios Grammy con su álbum Fire and Flood. La compositora Luna Pearl Woolf, que todavía padece los fuertes efectos post Covid-19, cuenta cómo eventos noticiosos como el Huracán Katrina y el Caso Madoff, terminan convertidos en piezas musicales.

“Aún no estoy totalmente recuperada. Ha sido un largo viaje con giros inesperados. Apenas recuerdo cómo era sentirme normal. Además, el síndrome post Covid-19 es engañoso, un día te puedes sentir bien y luego vuelves a estar extenuado, con fuertes dolores de cabeza y escalofríos. Es una enfermedad rara”, dice la compositora estadounidense-canadiense Luna Pearl Woolf (48).

Contrajo el virus en una cena de beneficencia en Nueva York y pensó que se trataría de una enfermedad de un par de semanas. Casi un año después todavía teme no recuperar su energía vital. Sin embargo, se las ha arreglado para seguir trabajando, cuidar de sus dos hijos y ser nominada a los premios Grammy. A propósito de esa nominación la semana pasada fue destacada en la revista The New Yorker.

“Es curioso. He logrado trabajar, hacer música y colaborar a través de Zoom. Esa parte de mi vida funciona. Pero el día a día es más impredecible. No sé si lograré ir a la verdulería y luego lavar ropa sin desvanecerme. Estoy con los dedos cruzados esperando que el malestar mejore”, afirma sonriendo a través de la pantalla. Durante este tiempo ha aprendido, cuenta, que existen diferentes tipos de energía y ha debido administrarlas de manera de guardar reservas para lo importante. “Interactuar con otras personas puede ser muy agotador post Covid. Antes no me daba cuenta del esfuerzo que significa”.

En su trabajo como compositora, Luna aborda temas contingentes como la violencia, la pobreza o los efectos del cambio climático. En 2006 escribió Après moi, le déluge, una ópera sobre el Huracán Katrina. “Fue una especie de homenaje a tantos regalos que New Orleans le ha dado al mundo”, comenta. También se inspira en historias y personajes de la vida real. Otra de sus obras es The Pillar, pieza que aborda el escándalo Madoff desde la mirada de Ruth Madoff, o la vida de Jacqueline du Pré, famosa violonchelista que murió tras años padeciendo esclerosis múltiple.

Pearl vive en Montreal y desde ahí cuenta que su acercamiento a la música se dio desde la infancia. Su padre es músico aficionado y era común que en su casa se reunieran amigos y familia a improvisar sesiones musicales con tambores y otros instrumentos. “Siempre adoré ese aspecto gozoso de la música como punto de encuentro y también en su concepción más espiritual”, comenta.

De niña escuchaba Los Beatles pero también música clásica, y su primera composición fue un concierto de cámara que escribió a los 12 años para interpretarla junto a su padre. Luego, a los 15, empezó a componer para musicalizar las obras de teatro de su colegio: “Ahora pienso que en esa pasión por el teatro combinado con música es donde mi concepto de ópera nació. Pero mi primer encuentro formal con ella fue como estudiante de conservatorio”.

Estudió en el Conservatorio de Música de Oberlin, en Ohio, y luego en Harvard. Ahí aprendió que era importante entender cada voz, y por eso le interesa comprender cómo se siente el cantar su música. Aunque no suele hacerlo en público, mientras compone una ópera va cantando las partes de esta, incluso las masculinas, para experimentar también la interpretación vocal.

La nominada

El día en que anunciaron los nominados a los Grammy, Luna no estaba pendiente. Sí su marido, el violonchelista Matt Haimovitz, que además participa de varias de sus obras y junto a quien creó Oxingale Records, sello musical de Pentatone. “Un conocido nos escribió diciendo que había visto nuestros nombres. Estábamos muy confundidos, no se nos ocurría qué álbum podía estar nominado”, señala. Resultó ser Fire and Flood, que compila 25 años de obras vocales de Pearl Woolf. Misas interpretadas por el Coro de Trinity Wall Street y el mismo Haimovitz; Après moi, le déluge, dos arreglos inventivos inspirados en las canciones de Cohen, son algunas de las piezas.

“Fue fascinante y bizarro, porque pensé que un público muy pequeño estaría interesado en ese álbum. Llegar a los Grammys, podría indicar que ha surgido mayor conciencia social”, dice la compositora. Se refiere a que el contenido de muchas de sus obras trata de problemas sociales y políticos. “La nominación llegó a finales de noviembre, yo había estado varias semanas muy enferma, cuestionándome la vida entera y este anuncio fue como un despertar. Como que alguien me dijera: Lo que has estado tratando de hacer no ha sido en vano. Sigue así”.

¿Es el arte una expresión política? “Sí”, responde Luna. Agrega: “Hay quienes tratan de separar arte y política, pero no creo que sea posible. Al igual que la experiencia personal es inseparable de la política. Aunque no votes ni leas el diario, te afecta la manera en que nuestra sociedad está construida. Hacer arte es reflexionar sobre cómo intentamos cambiar el mundo, eso siempre es político”. Por estos días Pearl está musicalizando una película de sombras chinas y también escribe una ópera titulada El límite del sol, además de otros proyectos que aún no puede anticipar. “No sé cómo me las arreglo para estar metida en tantas cosas”, confiesa entre risas.

Madoff operático

En 2008, cuando el escándalo de la multimillonaria estafa de Bernard Madoff estalló, Luna pensó que la historia era una ópera. Pero no sabía de qué manera contarla. “Más que la trama legal o las quejas de los estafados, si hay algo que puede ser contado es lo más íntimo. Al investigar concluí que Bernie no era un personaje tan interesante, pero el costo de su fraude fue astronómico. Su hijo mayor, Mark, se suicidó dos años después porque no pudo divorciarse del crimen de su padre y al acudir a su madre para exigirle que se divorciara, se encontró con una mujer dividida por la historia con su marido y la posibilidad de ayudar a su hijo a ser un hombre nuevo. Es muy trágico. Una ópera shakesperiana”, se explaya la compositora para explicar por qué Ruth Madoff es la protagonista de su ópera The Pillar, cuya primera parte escribió en 2014. La segunda parte todavía depende de obtener financiamiento.

-Cuando ves estas noticias, ¿qué pasa por tu mente? ¿Comienzas a escuchar música?

(Ríe) Es curioso. No empiezan a sonar hasta cierto punto. Primero navegan en mi cabeza y forman un gesto emocional que se traduce en música. Busco palabras o instrumentación, y luego, debo ordenar esas notas musicales para que suenen bien. Para mí hay algo en la música que comunica mejor. Tiene que ver con la posibilidad de transformar una idea en emoción.