Cultura

Este viernes Amazon Prime Video estrena un golazo. A pocos días de que se cumpla un año de la muerte de Diego Armando Maradona, llega esta esperada bioserie que muestra la vida del astro del fútbol desde que era el Pelusa hasta convertirse en la “Mano de Dios”. Dos de sus protagonistas cuentan cómo fue rodar la historia de un icono.

"Estamos listos para entrar a la cancha", dice el actor Jean Pierre Noher conectado a Zoom mostrando una pelota de fútbol donde se lee Maradona: Sueño Bendito. El balón es parte del merchandising de la serie de Amazon Prime Video, que después de una larga espera se estrena este viernes en la plataforma.

En ella Noher interpreta a Guillermo Coppola, el emblemático representante de Diego Armando Maradona, una de las personas más cercanas al ex jugador en etapas cruciales de su carrera y de su vida.

"Ansiedad", agrega Julieta Cardinali, quien en la producción encarna a Claudia Villafañe, ex mujer de Maradona, para sintetizar su estado anímico a horas del estreno. Llevan días de intensa promoción y la expectación se siente en el aire.

Ambos actores explican que la serie la filmaron en 2019 y en el intertanto el mundo cambió: apareció la pandemia retrasando el estreno, que originalmente coincidiría con el cumpleaños número 60 del ex futbolista el 30 de octubre del año pasado.

Y el 25 de noviembre de 2020 Diego Armando Maradona murió de un infarto, en condiciones que aún están siendo investigadas por la fiscalía argentina.

"Me embarga la emoción por miles de motivos. No solo porque finalmente llegó el momento de estrenar, también por el hecho de que Diego ya no esté. Con la pandemia me llené de miedos: "¿Y si a mí me pasa algo y no llego a ver la serie?" Bueno, pensé, quedará el trabajo hecho. Pero acá estamos, sobreviviendo y felices de volver a mostrar nuestra obra y de respirar un poco más", relata Noher.

La producción

Desde que Amazon Prime Video anunció que realizaría una serie sobre Maradona, cada imagen, adelanto o información sobre la producción ha sido devorada no solo en Argentina, sino además en el mundo entero.

Producida por BTF Media, en coproducción con Dhana Media y Latin We, la serie biográfica fue grabada en locaciones de Argentina, España, Italia, Uruguay y México. El director es Alejandro Aimetta, coescritor de la historia junto a Guillermo Salmerón y Silvina Olschansky, de El Marginal.

La chilena estadounidense Javiera Balmaceda -hermana del actor Pedro Pascal-, encargada del contenido original de Amazon Studios en Latinoamérica, fue una pieza importante para que el gigante del streaming diera luz verde a la serie, ya que le tocó transmitir a los ejecutivos norteamericanos el nivel de adoración que genera Maradona en el continente, más allá de lo exclusivamente futbolístico.

La primera temporada tiene diez capítulos de una hora que narran las distintas etapas del ídolo trasandino desde que era el Pelusa, un niño humilde que vivía en Villa Fiorito y que demostró ser un prodigio en la cancha.

Otro punto narrativo arranca a partir de un encuentro cercano de Maradona con la muerte, luego de sufrir una sobredosis en el Año Nuevo del 2000 estando de vacaciones en Punta del Este, Uruguay.

En esa oportunidad fue Coppola quien lo llevó al hospital, intentando que la crisis pasara desapercibida a los medios de comunicación, lo cual fue imposible. Luego de recuperarse, el futbolista viajó a Cuba para internarse en un centro de rehabilitación de drogas.

Los actores Nazareno Casero, Juan Palomino y Nicolas Goldschmidt interpretan al ex jugador a lo largo de su vida, y el elenco lo completan otras relevantes figuras del cine y la televisión argentina como Laura Esquivel, Mercedes Morán, Pepe Monje y Peter Lanzani, además de los propios Jean Pierre Noher y Julieta Cardinali.

Una vida de película

"Fue algo tan impredecible. Cuando filmamos nunca pensamos que Diego podría morir. Entonces se genera una emoción extra. Lo primero que pensé es: no la va a ver", comenta Cardinali sobre la ausencia del astro, quien aprobó el contenido de la serie antes de morir.

La actriz Julieta Cardinali caracterizada como Claudia Villafañe, ex mujer de Maradona.

Su compañero de elenco cuenta que a propósito del estreno ha reflexionado sobre la vida de Maradona, que fue siempre como de película.

"Desde que era un chico de 10 años y dijo, mirando a la cámara, que quería ser campeón del mundo con la selección argentina, él siempre tuvo consciencia de que todo estaba quedando registrado. A lo largo de su vida Diego entendió la trascendencia que tenía cada cosa que hacía o decía", afirma Noher.

La universalidad que adquirió Maradona a partir del fútbol lo llevó a ser una especie de embajador sin cartera, dice el actor: "Amado por todos, cada una de sus frases, con ese ingenio y lucidez tan particular, fue como una serie que se estaba filmando en vida. Él ya no está y eso cobra otra valoración. Nosotros, creo, lo estamos homenajeando, ficcionando su realidad y tratando de llegar a la gente desde un lugar que no fue público".

"Es impresionante lo que sigue provocando"

La experiencia y cercanía de Julieta y Jean Pierre con el futbol y Maradona son muy distintas. Cardinali cuenta que no creció en una familia futbolera y por lo tanto no tiene recuerdos de infancia tan intensos como muchos de sus compatriotas, pero que de todas maneras la historia la tocó:

"Inevitablemente siendo argentina te traspasa lo que pasó con Diego. Fue tan enorme lo que sucedió con su carrera y el ídolo popular en el que se convirtió, que estábamos filmando en Nápoles y se paraba el restaurant cuando se enteraban que rodábamos una serie sobre Maradona. Es muy impresionante lo que provocó y sigue provocando. Siempre me alucina lo que sienten los fanáticos y los futboleros, y me emociona la gente capaz de generar sentimientos de esa magnitud".

La responsable de interpretar a la eterna novia de Maradona -quien en 1989 se transformó en su esposa, protagonizando una fastuosa fiesta de matrimonio a la que asistieron Mauricio Macri, Carlos Menem, Fidel Castro y Fito Páez, además de todo el plantel del Napoli- también se refiere a las sombras en la vida del 10.

"Su figura genera muchos sentimientos encontrados. Hay todo un aspecto de su vida que te puede gustar o no, pero después de filmar la serie me pasó que sentí más empatía con él porque se muestra muy bien de dónde viene y hasta dónde llegó", sostiene la también protagonista de En Terapia.

Amor incondicional

Jean Pierre Noher en cambio se asume fanático: "Soy de los maradonianos de los primeros tiempos. De los que siendo adolescente me levantaba a las 6 am para ver el Mundial juvenil de Japón de 1979 donde salimos campeones. A Diego lo fui siguiendo y amando a pesar de que yo era del equipo contrario, de River".

Aquí el actor recurre a su propia historia: llegó a vivir a Argentina cuando tenía dos años y desde entonces su padre, Patrick Noher, se convirtió en hincha de River Plate, club del cual llegaría a ser vicepresidente.

"El fútbol es lo más importante de las cosas menos importantes de la vida, decía Eduardo Galeano con mucha razón. Soy muy gallina -como nos dicen a los de River- pero también muy maradoniano, aunque él jugase por Boca Juniors", dice Noher.

Agrega que fue parte del elenco de El Presidente, serie chilena, también de Amazon, que trata sobre el dirigente de la ANFP Sergio Jadue y sus vínculos con la mafia del futbol.

"Sentí que estas dos series, que abordan distintos mundos, tenían resortes en mí; sé de qué se habla, conozco las concentraciones, los vestuarios, los representantes, fue parte diaria de mi vida".

Actuar, no imitar

Es inevitable sentir una particular presión cuando se interpreta a un personaje que existe en la vida real, reconoce Cardinali, pero con el tiempo se pasa, afirma.

"Me pasó cuando hice de Eva Perón, experimentar los nervios de pensar: "¡la conoce todo el mundo!" El miedo a qué dirán. Por suerte eso después lo dejas de lado o no podrías aceptar estos personajes. Me pasó interpretando a Claudia Villafañe, nunca se intenta imitar a nadie, pero sí construir al personaje de tal manera que ayude al espectador".

Noher coincide: "No somos imitadores. Pero a través de nuestro trabajo podemos recrear personajes que han sido tan mediáticos para tratar de no traicionar el imaginario de la gente. El desafío es difícil, no lo podemos negar, pero es fundamentalmente peligroso acá en Argentina o en la zona del cono sur".

Porque Maradona: sueño bendito, enfatiza el actor, se verá en 240 países donde no necesariamente tienen un preconcepto de los personajes, salvo del ex futbolista. "La gente después puede indagar en Google y buscar a los personajes reales, y eso está bueno también", agrega.

Jean Pierre Noher interpreta a Guillermo Coppola en la serie.

Identidad nacional

Como no todo es solo fútbol, la producción también va mostrando acontecimientos históricos y políticos de Argentina, en los primeros tres capítulos hay escenas que muestran la muerte de Juan Domingo Perón, la dictadura militar impuesta por Videla, la desaparición de jóvenes opositores al régimen, las manifestaciones de las madres de la Plaza de Mayo y la guerra de las Malvinas. Imágenes acompañadas de himnos del rock trasandino como "Los Dinosaurios", de Charly García.

"Me parece muy interesante el paralelismo que establece la serie al mostrar lo que iba pasando mientras Diego iba metiendo goles. Me gusta que el mundo vea nuestro país; cómo sufrió y cómo se recuperó", acota Julieta.

"La trivia sonora, la recreación, el arte que va atravesando todas las épocas, es increíble. La verdad es que como argentinos estamos muy orgullosos de la serie que hicimos como equipo. Está a la altura de las mejores producciones internacionales. Ya nos dimos cuenta cuando llegábamos a grabar y había como 28 motorhomes. Nos sentíamos solos cada uno en nuestro trailer personal", recuerda Noher riendo.

Aunque desde Amazon no confirman la información, hay una segunda temporada de la serie, actualmente en producción, que abarcaría hasta los últimos días del campeón del mundo. Por ahora se puede disfrutar del primer tiempo del Sueño Bendito: este viernes se lanzaron los primeros cinco capítulos y los siguientes cinco tendrán estrenos semanales.