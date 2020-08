Cultura

La cineasta argentina participa de esta nueva edición de Sanfic por partida doble: la directora presentará su película Los sonámbulos (2019) y también será jurado de la Competencia Internacional.

Una familia se reúne en la vieja casa de campo de su infancia para celebrar el fin de año. En ese escenario húmedo las tensiones colman el ambiente mientras una madre (Luis) lidia con su hija adolescente (Ana), que absorta en la pantalla de su teléfono, evita hablar de su paso a la adultez. La cinta argentina-uruguaya Los Sonámbulos obtuvo el premio a Mejor Película en el Festival de la Habana y en Sanfic se presenta en la sección Maestros del Cine. Su directora y guionista, Paula Hernández, es parte de la generación del Nuevo Cine Argentino y consolida una carrera cinematográfica que suma títulos como Herencia (2001), Lluvia (2008) y Un amor (2011).

Comenzó a escribir Los sonámbulos durante el verano del 2015 y la historia atraviesa el tema del machismo y el abuso sexual. “Cuando empecé a escribir el guion, aquí en Argentina no se había hecho ninguna marcha del #Niunamenos, eso ocurrió unos meses después. Para mí fue muy impactante ver que lo que yo escribía dialogaba con el contexto social. Hubo una retroalimentación”, comenta Hernández al teléfono. La filmación se fue postergando porque tardó en materializarse su financiamiento, y durante ese tiempo, cuenta la directora, hubo varias etapas de revisión: “Fui reescribiendo a partir de cosas que me iban pasando a mí o reflexiones sobre lo que ya había escrito. Finalmente le vino bien a la historia porque llegamos con un guion sólido”.

-Antes del rodaje también hubo un tiempo de ensayos y preparación de los personajes, ¿eso forma parte de tu sistema trabajo?

- “Por un lado tenía que ver con el tiempo que teníamos para filmar, que eran cinco semanas. Grabábamos fuera de la ciudad y teníamos que viajar diariamente unos 45-50 kilómetros de ida y de vuelta, lo que achicaba bastante los tiempos de filmación. Pero además el trabajo previo fue largo y minucioso para encontrar las capas de los personajes y sus vínculos. Para mí era importante llegar al rodaje y sentir que había una historia que ya se estaba contando. Hicimos mucha lectura de guion, individual y grupal. Yo suelo escribir biografías de los personajes que son simplemente un bagaje que le doy al elenco, más allá de lo que sale en escena”.

-De esas biografías el espectador se entera poco.

- “Pero de alguna manera están en la película. Lo que construimos por fuera se termina trasluciendo en el relato y no hace falta explicitarlo. Las distintas relaciones entre los personajes que aparecen en la cinta tienen un entramado por debajo”.

- ¿El título -Los sonámbulos- se refiere también al estado emocional de inercia de algunos de los personajes?

- “Tiene dos acepciones: la cuestión concreta del sonambulismo que aparece en la familia pero también como idea metafórica que alude a la forma en que estos personajes transitan. Hay infinidad de cosas que ocurren delante de sus ojos y no ven. Es un funcionamiento de no estar ni despiertos ni dormidos, y que tiene que ver con deseos o pulsiones reprimidas que no se pueden poner en funcionamiento en la realidad”.

-Los últimos años ha habido una especie de catarsis colectiva, y muchas personas han contado por primera vez situaciones de abusos que sufrieron y que silenciaron durante años, ¿tu película pretende liberar algo en ese sentido?

- Hay cuestiones que se pusieron de manifiesto en el presente. Y en Argentina la fuerza de las generaciones más jóvenes es impresionante. Creo que es bueno abrir. Una de las cuestiones que ocurre con el abuso intrafamiliar, es el pacto de silencio posterior. En el proceso de preproducción tuvimos entrevistas con psiquiatras o con gente que fue abusada y son asuntos que demoran años en poder contarse”.

El año pasado Paula Hernández tuvo la posibilidad de participar de festivales de cine con Los sonámbulos. Estuvo en San Sebastián, en Toronto y en La Habana. A comienzos de 2020 estuvo cerca de viajar a Miami, pero luego ese y otros tantos certámenes se postergaron o suspendieron producto del coronavirus. “La decisión de hacer un festival online es un acto de resistencia. Una forma de seguir conectados pensando el cine, porque para un realizador no hay nada peor que no poder compartir lo que hacemos con otros. Por supuesto extraño la presencialidad pero ante la imposibilidad de hacerlo, me parece que es una valiente decisión sostenerlo así”.

SANFIC, modo virtual

Hoy arranca el Santiago Festival Internacional de Cine que por primera vez se realizará de manera online y gratuito. La cartelera de este año en total ofrece 84 películas, entre títulos nacionales e internacionales, pero es necesario registrarse antes para tener acceso a una butaca virtual, ya que para algunas categorías existirá cierto límite de visualizaciones. Las producciones de Maestros del Cine y de las competencias de Cine Chileno y Cortometraje Talento Nacional, sólo podrán durante 24 horas. El festival cinematográfico está organizado en conjunto por la Fundación Corpartes y Storyboard Media, durará hasta el 23 de agosto. Programación e inscripciones disponibles en Sanfic.