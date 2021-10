Project Liberty: O cómo construir una nueva Internet con blockchain

Cultura

Combatir el modelo de negocio de las “big tech” y recuperar los datos de los usuarios a través de un nuevo protocolo que utilice blockchain, es el propósito del empresario norteamericano Frank McCourt a través de la plataforma Unfinished. Su socia en esta misión es la chilena Paula Recart.

El magnate estadounidense Frank McCourt (68) creció en una familia católica de inmigrantes irlandeses en Boston, donde él era uno de siete hermanos. Cada noche la mesa familiar incluía a una decena de personas, y como si se tratara de una junta directiva, todos planteaban sus respectivos asuntos.

Al final de la velada, su madre decía: "Ok, entiendo el problema, ¿entonces qué vas a hacer al respecto?". Esa pregunta lo ha acompañado siempre, afirmó McCourt recientemente en un programa de televisión.

El empresario de bienes raíces, presidente y director ejecutivo de McCourt Global, ex dueño del equipo Los Angeles Dodgers y propietario, desde 2016, del club de fútbol Olympique de Marseille -del cual es director técnico Jorge Sampaoli- dice estar profundamente preocupado por el estado actual de la democracia y el capitalismo, y apunta a las redes sociales como responsables de la polarización y la pérdida de confianza en las instituciones.

Atendiendo a la interrogante materna que lo persigue desde la infancia, decidió buscar una solución invirtiendo tiempo, recursos y talento.

Además de aportar US$ 200 millones para la creación del McCourt School of Public Policy de la Universidad de Georgetown, en 2020 fundó Unfinished, plataforma de impacto social que reúne a distintas organizaciones sociales en torno a tres áreas de trabajo: economía, democracia y tecnología.

El empresario Frank McCourt, también dueño del equipo Olympique de Marseille.

El ejemplo ALMA

Hace casi tres años, McCourt conoció a la periodista chilena radicada en Estados Unidos, Paula Recart, quien llevaba 12 años ocupando distintos cargos directivos en Ashoka. Ella formaba parte de una organización social a la cual el empresario contribuía como donante. Le habían hablado de Recart y pidió conocerla.

"En esa primera reunión fue intuitivo que, siendo muy distintos, teníamos muchos intereses en común y una forma similar de abordar los problemas. Sin miedo a la ambigüedad y sin necesidad de una hoja de ruta tan clara".

"En vez de encontrarme con el arquetipo de un billonario avasallador o arrogante, me encontré con un hombre respetuoso, generoso, comprometido y -hasta el día de hoy- un gran compañero de aventuras que van desde el fútbol hasta blockchain". comenta la actual presidenta de Unfinished Media & Network.

En esa primera reunión McCourt le propuso trabajar juntos, lo cual se concretó en marzo de 2019. "En una de las primeras reuniones internas, para graficar un tipo de estrategia de network, les mostré como analogía el proyecto ALMA y hasta los hice viajar por el desierto de Atacama a través de imágenes. Así que le debo a Chile hasta mi primer powerpoint para Unfinished", recuerda la periodista.

La plataforma funciona como una mesa de trabajo que incluye a organizaciones como Ashoka, Ford Foundation, The Aspen Institute, Georgetown University y The Shed. Y Project Liberty es una iniciativa de Unfinished que busca construir una nueva arquitectura para internet, terminando con el actual modelo de negocios de las redes sociales basado en la extracción de datos de los usuarios.

Out of the box

El propio McCourt no usa Facebook, ni Twitter, ni otras redes sociales, pero le molesta que sus datos personales estén en manos de las grandes corporaciones que concentran el poder en Internet 2.0.

Para que los usuarios recuperen su identidad digital y derrocar el instalado "capitalismo de vigilancia", el empresario ha dedicado US$ 250 millones al desarrollo de un nuevo protocolo web basado en la tecnología blockchain.

"El modelo de negocio basado en la economía de datos ha resultado tóxico para la democracia y el poder concentrado en Silicon Valley ha agudizado la desigualdad. Pero entendemos que una economía más justa y una plaza pública robustecida, sin la tecnología como aliada, es imposible de alcanzar. Sería como apagar un gran incendio con un balde de agua mientras las redes sociales rocían parafina", señala Paula Recart.

La radicalización, fake news y contenidos sin curatoría ni línea editorial, son las que más se expanden en redes sociales, y eso pretenden combatir.

La periodista mira hacia las nuevas posibilidades que está abriendo blockchain: "Estas tecnologías descentralizadas tienen el potencial de abrir espacios para nuevos modelos sin concentración de riqueza y poder".

La evolución de tecnologías blockchain -que en una primera etapa han dado origen a criptomonedas como bitcoin y Ethereum- está en pleno desarrollo, y por lo mismo, sostiene Recart, este es el momento de explorar su potencial para crear un sistema mejor.

Un protocolo descentralizado

El emprendedor tecnológico Braxton Woodham, presidente de Unfinished Labs, está a la cabeza de este nuevo protocolo open source, actualmente en desarrollo. Los detalles técnicos resultan complejos de explicar, así como nos costaría entender el actual funcionamiento TCP/IP de Internet, dice Recart, por lo que prefiere remontarse a la historia que conocemos.

Internet 1.0 surgió a mediados de los 90 como un sistema para compartir grandes cantidades de información en línea, que harían posible una interacción global nunca antes vista.

"Yo crecí en Concepción, y de niña tenía mucha hambre de información y pocas fuentes para obtenerla. Leía la Enciclopedia Británica y compraba la revista Enfoque, con meses de desfase".

"Si alguien me hubiera dicho entonces que el mundo iba a crear ese acceso inmediato a información de cualquier parte del mundo, no lo hubiese creído", cuenta. Asimismo, explica, nos cuesta imaginar este nuevo protocolo posible.

"Lo importante no es convertirse en especialista en criptología o DeFi, sino imaginar que es posible salir del modelo actual y lograr que los datos y las relaciones sociales sean infraestructura pública. Eso estamos construyendo: un nuevo ecosistema donde los ciudadanos seamos los dueños de nuestro futuro digital".

Y enfatiza: "Como sociedad no nos dimos cuenta de que la web 2.0 evolucionó hacia estas plataformas que pensamos eran gratis pero en realidad se adueñan de nuestros datos para vendérselos a los avisadores. Nuestro ADN digital nunca debió haber sido capturado por companías privadas".

Project Liberty invita a no resignarse ante el poderío de gigantes como Facebook o Google. Paula parte de la base de que si estas "big tech" realmente quisieran corregir sus vicios, ya lo habrían hecho. "Me resulta más ilusorio esperar eso que crear un nuevo sistema", dice la chilena. La regulación por cierto es necesaria, plantea, pero se trata de temas que requieren soluciones innovadoras más allá de medidas reactivas.

En ese mismo sentido, Frank McCourt ha sido categórico: "Esta misión es urgente y muy desafiante, pero posible. Nuestro futuro digital está en riesgo. Si no tomamos medidas audaces ahora, es posible que nunca recuperemos el control de mano de unos pocos poderosos".

El arte como aliado

El cambio no es solo tecnológico, también contempla un área de gobernanza a cargo del McCourt Institute, organización sin fines de lucro que tiene como aliados a la Universidad de Georgetown y Sciences Po, en Francia.

Este centro convoca a un grupo de tecnólogos y humanistas para diseñar sistemas de gobernanza digital. Y, por último, se trata de construir un movimiento que impulse el cambio cultural, donde Unfinished y sus actividades son una pieza clave.

Los últimos días de septiembre tuvo lugar el evento Unfinished Live en The Shed, nuevo centro artístico ubicado en Manhattan. La programación incluía conferencias y distintas instancias de participación, además de una gran obra digital del artista Refik Anadol donde los usuarios podían experimentar con sus propios datos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Unfinished (@thisisunfinished)

"Para tratar temas sociales, la voz de los artistas es tan importante como la de emprendedores o intelectuales. Ellos se asoman al futuro, canalizan voces y nos muestran pesadillas o sueños a través de otros lenguajes. Ante la crisis de las instituciones tradicionales, el arte se vuelve aún más importante como espacio de reflexión y expansión de nuestra consciencia colectiva", señala Recart.

Unfinished como identidad proviene de dos vertientes; el guiño a su socio The Shed, y el concepto de inacabado: "Nos gusta la idea de que no se termina de construir, representa humildad ante un proceso que seguro será imperfecto, con avances y retrocesos".

Aún no cuentan con planes regionales, pero adelanta que en una próxima etapa Chile sería un buen punto de operaciones sobre todo por el talento que suma en materia de blockchain.

¿Cómo se imagina en diez años más? "Si Project Liberty ha contribuido a una migración del sistema actual, destruyendo el modelo de negocio que amplifica la radicalización, no me imagino una tarea más importante. Acelerar ese cambio debe ser un esfuerzo colectivo".

Gavin James Wood, co-fundador de Ethereum, fue uno de los invitados de Unfinished Live.

Paula Recart estudió periodismo y sociología en la Universidad Católica. Empezó su carrera como editora en el ya legendario Canal Rock & Pop y luego trabajó cerca de una década en la revista Paula, donde fue directora entre 1998 a 2007.

Después de 12 años en Ashoka, periodo durante el cual permaneció como socia de la agencia de diseño e innovación Felicidad Pública, junto a Piedad Rivadeneira, llegó a McCourt en 2019. Ahí se desempeña como President of Network and Media de Unfinished y está a cargo del portafolio de impacto social de la compañía.

Rivadeneira también se ha incorporado como colaboradora y directora creativa en Unfinished, generando la identidad, diseño, branding y comunicación, que incluyó el evento en The Shed.

