Richard Gere: “Es una especie de Shakespeare contemporáneo”

Es su debut en televisión, aunque en estricto rigor en 1976 el actor apareció en la mítica serie Kojak. Pero ahora Richard Gere llega a la pantalla chica personificando a Max Finch, dueño de un inmenso imperio mediático que además es un actor político activo y un padre demandante. “Estoy muy contento de trabajar en este extraordinario proyecto con gente tan talentosa y que resuena con el tiempo en que vivimos , señaló el actor durante la promoción de la serie en Europa. MotherFatherSon es una producción de BBC Studios que en Chile podrá verse a través de la plataforma Starzplay partir del 27 de agosto.

La serie cuenta con ocho capítulos, de una hora de duración, escritos por Tom Rob Smith y dirigidos por James Kent. Se rodó durante 2018 en Londres y España y se estrenó el año pasado en Inglaterra, alcanzando una audiencia de unas tres millones de personas. Coprotagonizada por Helen McCrory y Billy Howle, y tal como indica su nombre, habla de una familia marcada por el poder, la ambición y los excesos. Max (Gere) y Kathryn (McCrory) son ex marido y mujer que se debaten entre el amor por su único hijo, Caden (Howle), y las diferencias que los separan. La complejidad de las relaciones familiares; afectos, quiebres y culpas, se muestran de manera cruda y acompañadas además por componentes oscuros como intriga política y secretos criminales.

Populismo y malestar

Gere cuenta que se involucró en la serie mucho antes que el guion de los ocho episodios estuviese listo y vibró con los giros que da la historia. “Tom Rob Smith es capaz de hacer malabares con muchos personajes, y desde el principio sentí que había una escala shakesperiana. Incluso hay elementos en el lenguaje que pertenecen a una especie de Shakespeare contemporáneo, que tienen una profundidad poética real y un gran poder”, afirma el actor. Agrega que como nunca antes había interpretado un personaje de serie de televisión, de alguna manera considera MotherFatherSon como una película de ocho horas. Es el papel más extenso de su carrera.

¿Por qué, ante tanta oferta existente en el mundo del streaming la gente debería ver MotherFatherSon? Gere responde: “Es raro encontrar esta clase de profundidad y la presentación de dilemas humanos, emociones, pensamientos, confusión, y personas tratando de hacer lo correcto mientras compiten con ellos mismos y con las personas que son importantes para ellos. Este es el mundo en el que vivimos, la mayoría de las familias son disfuncionales hasta cierto punto, y ésta ciertamente lo es”.

El actor también se refiere a cómo los dramas familiares, que todos de alguna manera todos hemos vivido, en MotherFatherSon se topan además con una historia más amplia sobre política internacional. “El movimiento populista que está extendiéndose por todo el planeta en este momento. ¿Qué significa esto? ¿De qué se trata? ¿Por qué no nos preocupamos lo suficiente el uno por el otro? ¿Por qué nos sentimos enojados?”, se pregunta el protagonista de éxitos como Pretty Woman y Chicago, al reflexionar sobre el mensaje político que aborda la producción. “Veo el populismo en Estados Unidos y obviamente está sucediendo en también en Europa y en Asia. Está sucediendo en todas partes.

Así que, ese es el contexto de esta historia tan humana. Pienso que es poco usual y por eso siento que MotherFatherSon es shakesperiano de cierta manera. Tiene una honestidad verdaderamente humana y un rango muy amplio para lidiar con grandes preguntas”, asegura Gere.

La actriz británica, que forma parte del elenco de Harry Potter y Peaky Blinders, entre otros títulos, cuenta que luego de leer el guion de MotherFatherSon tenía tantas ganas de trabajar en la serie que incluso rechazó un papel principal en otra producción. “La escritura de Tom Rob Smith es brillante y es uno de los guiones más originales que he leído. Uno siempre quiere ser parte de las cosas buenas y cuando me llamaron para decirme que quedé, no podía más de felicidad”, cuenta McCory. “El padre/Max (Gere) es el típico hombre de ciudad bien vestido y conduciendo un auto de lujo.

Observamos a esos hombres y decimos “wow”: son el paradigma del éxito, lo que vemos en los anuncios de perfumes navideños. Pero para ser exitoso y mantenerse en la cima, a veces se requiere de cierta cualidad sociópata que la serie muestra. Estamos empezando a entender qué clase de personalidades llegan a la cima del capitalismo sin límites”, agrega la actriz que interpreta a una mujer misteriosa y perdida, que también es una madre sufriente con un gran corazón.