Cultura

Dos chilenos, Cristóbal Güell e Ilan Oliel, lanzaron una plataforma de películas con contenido exclusivamente latinoamericano. Riivi comenzó a funcionar en enero en nuestro país y ya cuenta con un catálogo de 300 películas y series que pueden verse de manera gratuita.

Como fuente de entretenimiento, pero también con un interés de difusión cultural, nace esta plataforma que busca "proyectar la región del sur al mundo" y deconstruir la imagen del latinoamericano para salir del estereotipo con el que suele ser representado en la pantalla desde la visión anglosajona.

Cristóbal Güell (33) vive en Los Ángeles, California. Partió el año 2016 a Estados Unidos para estudiar un doctorado en Economía. En Chile había egresado de Ingeniería civil en la Universidad Católica, trabajado dos años en inteligencia artificial y luego siete años en bancos de inversiones.

Su intención al estudiar economía era comprender mejor la inequidad, pero se encontró con que el mundo académico se limitaba a la teoría. En 2017 año se estrenó Una mujer fantástica, cinta chilena ganadora del Oscar a mejor película extranjera, y a propósito de ese hito Cristóbal aterrizó una idea que le rondaba hace tiempo: el contenido cultural tiene un inmenso impacto en la sociedad al momento de desprejuiciar al público y por ende disminuir la discriminación. Entonces cambió el rumbo de su propia vida y decidió dedicarse a la industria del entretenimiento, además de estudiar un MBA en UCLA.

La lista del Viejo Pascuero

Después de analizar distintas alternativas, y de asociarse con Ilan Oliel, también ingeniero UC y además desarrollador tecnológico, Güell optó por levantar una nueva plataforma de streaming: Riivi.com.

Tiene dos características que la diferencian del resto: solo contenido latinoamericano y modelo de negocio AVOD (advertising video on demand), es decir de uso gratuito pero financiado a través de publicidad exhibida al comienzo de cada película, documental o capítulo de serie.

Diferente a las grandes plataformas como Netflix, HBO Go, Amazon Prime Video y Disney+ que funcionan con modelo SVOD (suscription video on demand). También incorporaron inteligencia artificial de manera de entrenar un algoritmo que operara con la lógica del usuario latino que tiene un comportamiento distinto al estadounidense o europeo.

En paralelo al desarrollo de Riivi y el estudio de su MBA, el ingeniero chileno trabajó en la productora Tucker Tooley Entertainment, dedicada a contenido principalmente afroamericano, hizo una pasantía en la streamer Here Media, de vocación LGBTI, y en septiembre de 2020 aterrizó en la oficina de Fabula en Los Ángeles para colaborar en el desarrollo de producciones para el streaming y levantar financiamiento.

Así fue acumulando conocimiento de la industria del entretenimiento y contactando productoras para lanzar su propia plataforma en enero de este año, mientras su socio quedó a cargo del desarrollo tecnológico y de innovación del sitio. La bautizaron así porque querían una palabra que no significara nada. "A mí me importaba que partiera con R porque queríamos mantener la esencia latina y al gringo le cuesta pronunciar la erre. Así fuimos jugando, incorporamos la doble i y quedó en Riivi", apuntan.



Ilan Oliel, CEO de Riivi.com

Ya suman 300 títulos provenientes de 17 países latinoamericanos, y llegaron a 20 mil usuarios en el mes de mayo. Por el momento la plataforma está operando solo en Chile, pero el plan de la dupla es llegar a Colombia en 2022, México en 2023 y Estados Unidos en 2024. En cuanto al número de usuarios, aspiran a tener 50 mil de aquí a fin de año y en el plazo de cuatro años alcanzar el millón. También tienen en su "lista del Viejo pascuero", como se refieren a ella, el propósito de producir contenido original en dos años más. "No solo difundir, también crear contenido propio", dice Cristóbal.

Acercar y no cobrar

"Siempre tuve la idea de propagar cultura. Y a través de nuestras historias uno puede ver distintas realidades de Latinoamérica y no quedarse en el personaje que trabaja en limpieza o es narcotraficante", asevera el CEO de Riivit, quien también comenta que desde niño ha sido un gran consumidor de películas y series.

Pero, además, es una oportunidad de negocio, ya que existe una gran cantidad de contenido audiovisual de alta calidad, muchas veces producido con subsidio estatal, que luego no dispone de alternativas de distribución digital, por lo que no llega al espectador. Ese era uno de los problemas que buscaban solucionar.

Y al ser una plataforma que se financia mediante publicidad, tienen un abanico más amplio de títulos que pueden abarcar producciones con más de dos años de antigüedad o cine de autor, a diferencia de las SVOD como Netflix, explica Güell, que necesitan constantemente novedades denominadas "cuatro cuadrantes": tanto hombres como mujeres, y tanto mayores como menores de 25 años, que se traduzcan en nuevas suscripciones.

"Como Riivi es gratis, el usuario está dispuesto a revisar contenido más antiguo. Una de las películas más vistas de la plataforma es Los debutantes, cinta de 2003", afirma. Estos primeros meses de marcha blanca han tenido como avisadores a las pizzas Little Caesars, Security Sat y ahora se incorporarán dos marcas de popcorn.

Observan con interés a Ondamedia, plataforma de cine chileno, también gratuita, financiada por el Ministerio de la Cultura: "Me saco el sombrero. Me parece notable que un servicio estatal apueste por distribución digital". Pero, agrega, como no hay una inversión en marketing ni modelo de negocio, se trata de un espacio más de nicho, para cinéfilos que son proactivos en la búsqueda de contenido.

"Nosotros buscamos a aquella audiencia que está un metro alejada del núcleo aficionado, y lo hacemos mediante marketing digital en Facebook e Instagram, además de algunos influencers, y de acá a un año tener un plan de medios más masivo. Si bien no tenemos data previa a la pandemia, sabemos que uno compite con el tiempo de ocio de las personas, y cuando no puedes ir a conciertos, hacer deporte o salir a comer, esas horas tienden a concentrarse en la pantalla", agrega Cristóbal.

Ya han podido observar algunas tendencias en cuanto al comportamiento del consumidor latinoamericano; ve más teleseries que el público estadounidense y lo hace durante la semana, mientras que el fin de semana prefiere películas. La curatoría de la biblioteca pretende ser amplia: "una persona puede querer ver cine de autor un día y al siguiente una telenovela".

Pone de ejemplo Amango, serie juvenil de 2007 que lanzaron en Riivi la semana pasada con gran éxito. Muchos de los usuarios que vieron esos capítulos, después reprodujeron Ema o Una mujer fantástica. "Eso valida nuestro punto; si pones contenido de calidad en un lugar amigable, la gente se va a atrever y va a aumentar la difusión de nuestra cultura e historias. Varios de nuestros títulos más vistos no son chilenos", dice el emprendedor. E insiste, no van a mutar hacia un modelo de suscripción: "Riivi es y será gratis".