Guía de Ocio: El compositor chileno de The White Lotus

Conversamos con Cristóbal Tapia, responsable de la música de la serie de HBO Max que está sacando aplausos. También un estreno con Nicole Kidman, arte en el barrio Franklin y un nuevo título.

“Quisimos hacer un hawaiian Hitchcock”

Cristóbal Tapia de Veer (47) nació en Chile en 1973 y dejó el país cuando tenía 15 años junto a su familia. Después de un paso por Francia se instalaron en Canadá. Estudió en el Conservatorio de Música de Québec, pero su carrera profesional se alejó de lo clásico y formó la banda de electro-dance One Ton.

El salto a componer bandas sonoras para producciones televisivas y cinematográficas, se lo pegó hace diez cuando conoció al director británico Marc Munden, quien se interesó en su música, cuenta Tapia en una conversación por Zoom. Se encuentra en una casa de campo ubicada una hora y media al norte de Montreal. Habla perfecto español, aunque con marcado acento francés.

“Munden buscaba algo que sonara diferente para su serie The Crimson Petal and the White”, dice. Luego volvió a trabajar con él para Utopia, miniserie de suspenso que ganó el Emmy a mejor serie dramática en 2014. Su música recibió muy buenas críticas y comenzaron a contactarlo. “Fue como un sueño. Me llamaban para pedirme la música que a mí me gusta hacer”, dice risueño.

Dentro de la lista de producciones que cuentan con la participación del músico se puede mencionar el capítulo final de la cuarta temporada de Black Mirror, llamado “Black Museum”; la cinta española Ventajas de viajar en tren, dirigida por Aritz Moreno; y Hunters de Jordan Peele, entre varias otras.

Ahora es The White Lotus, serie dirigida por Mike White que se estrenó hace un mes en HBO Max, la que levanta buenos comentarios sobre la música de Tapia. Un lujoso resort hawaiiano se transforma en un volcán a punto de entrar en erupción, y esa tensión constante se hace presente en la música.

“Ahora que tengo que dar entrevistas me cuesta explicar cómo llegué a ese sonido. Leí el guión y me encantó. Hablé con Mike (White) y nos entendimos muy rápido. Hablamos de hacer un hawaiian Hitchcock: que la música dé la sensación de que está pasando algo más allá de lo que uno ve en pantalla”, comenta.

Fue un trabajo rápido y espontáneo. Durante tres semanas estuvo grabando percusiones y flautas, que luego mezcló. Recibió el encargo en febrero de este año y lo entregó en marzo. Dice que el resultado final le gustó mucho: “Es una comedia con una dirección artística espectacular. Fue muy sorprendente que además tuviese tanto éxito de audiencia. Yo estaba contento con el proyecto, pero uno nunca sabe cómo lo va a recibir la gente”.

Ahora está comenzando a trabajar en la banda sonora de una película, un proyecto de largo aliento del cual no puede adelantar mucho. Tapia dice que tiene buenos recuerdos de infancia y afectos en Chile, además de tíos y primos, pero que desde que su abuela murió, no ha vuelto de visita. De eso ya unos diez años.

Reconoce que tampoco está muy actualizado en cuanto a la escena musical nacional: “Me quedé en el rock latino”.

Nicole Kidman como gurú espiritual

Este viernes se estrena en Amazon Prime Video, Nine Perfect Strangers, serie basada en el bestseller de la escritora australiana Liane Moriarty, también autora de Big Little Lies.

Protagonizada por Nicole Kidman y Melissa McCarthy, y filmada en Australia, muestra la historia de nueve pacientes que ingresan a un exclusivo centro de bienestar y salud llamado Tranquillum, buscando una transformación en sus vidas. Ahí quedarán a disposición de Masha, su enigmática directora interpretada por Kidman. Se trata de uno de los estrenos más prometedores del año en la oferta streaming.

Después de la niebla, María Edwards

Con pocas palabras, pero cargadas de imágenes y emociones, transcurren las páginas de Después de la niebla. Como una nube, a ratos apacible y de un momento a otro, amenazante.

En su primer libro, Edwards abre el capítulo de su infancia y la historia de una familia numerosa y desordenada que vive en el sur de Chile, entre inviernos aislados y veranos de visitas felices. Las aventuras del padre y cómo éstas afectan la vida familiar, aparecen como el hilo que une fragmentos nostálgicos que lindan con la poesía. (Alfaguara, 2021)

Galería AFA abre en Franklin

Desde el viernes está abierta al público esto también pasará, la exposición nº 100 de la Galería AFA, que agrupa 21 obras de los artistas Octavio y Andrea Gana, de Delight Lab y Martín Gubbins.

La muestra hace especial énfasis en la contingencia política y social del país durante los dos últimos años, incluyendo fotos de algunas de las proyecciones icónicas de Delight Lab sobre la Torre Telefónica, referencias a la bandera negra que creó Gubbins y que tanto circuló durante los días del estallido social, además de obras que aluden a la pandemia.

Esta exposición marca la inauguración de la nueva sede de la Galería AFA ubicada en Factoría Franklin, un renovado espacio donde los visitantes podrán disfrutar de gastronomía y diseño nacional, además de muchos oficios que tienen un lugar único en este sector de Santiago.

Se podrá visitar hasta el domingo 22 de septiembre, entre 11:00 y 16:00 horas, y domingos hasta las 15:00. Por Emilia Palacios.