Guía de Ocio: la Casa de la Cueca busca sobrevivir con documental

Standing in the Doorway Chrissie Hynde sings Bob Dylan

Supongamos que has escuchado todos los discos de Dylan -incluso la cajita con las versiones monoaurales de sus ocho primeros álbumes-, que has leído sus "Crónicas" y entrevistas, sus biografías y poemas, que tienes el volumen de 1.264 páginas con todas sus canciones en inglés y español y que ya no sabes si amas u odias esa voz estridente, que el propio cantante detesta. Entonces, hay una solución: darle una chance a Standing in the Doorway, el nuevo disco de Chrissie Hynde, en el que la voz de The Pretenders interpreta nueve temas de Dylan.

El timbre poderoso de Hynde, acompañada de arreglos mínimos, con la guitarra de James Walbourne en un rol protagónico, parece tímido -o demasiado respetuoso- a veces; otras, arrojado. El resultado se deja atrapar y si bien no es parejo, tiene dos o tres pistas superiores que hacen que valga la pena.

El título que da nombre al álbum, sacado del magnífico Time Out of Mind (1997), es sencillamente sobrecogedor. Se agradece también que rescate trabajos menos preciados, pero merecedores de algo más, como Shot of Love (1981), del que extrae In the summertime y la bellísima Every grain of sand. De esta última cambia ligeramente la melodía, algo que no hace en el clásico Love minus Zero/No Limit, donde Hynde pasa la prueba. En resumen, la cantante sabe darle matices armónicos, sutiles, al repertorio y en ese sentido funciona. Disponible en plataformas como Tidal, Spotify, Deezer o Apple Music. (Por Marcelo Soto)

Libro: "El hijo del chófer", Jordi Amat Tusquets, 2020

Alfons Quintà, periodista influyente y amargo que remece a la Cataluña de los tiempos de Jordi Pujol (y a Madrid) con cada uno de sus titulares, vuelve con cada línea que escribe a su infancia.

Hijo de uno de los ayudantes del escritor Josep Pla, pasó su niñez escuchando la sobremesa de los más influyentes de Barcelona, absorbiendo cada una de las trastiendas del poder para luego volcarse a una carrera periodística meteórica. Chantajeó, manipuló y acosó a destajo durante años, pero a la vez logró destapar focos de corrupción relevantes. "Llama sin parar. Para confirmar una información, para obtener un dato, llama a cualquier hora. A la una de la madrugada o a las siete de la mañana. Carece de escrúpulos. Le da igual molestar".

Amat (Barcelona, 1978) toma uno de los protagonistas de la Cataluña moderna y reconstruye los pasos de Quintá hasta su mediática muerte en 2016, cuando asesinó de un disparo a su expareja y se suicidó. Interesante para revivir una época reciente de España y para reflexionar sobre los límites éticos del periodismo. (Por Marily Lüders)

El espíritu de la cueca: recital grabado en vivo con sus grandes cultores

La pandemia no solo ha golpeado duro a restaurantes. También a lugares clásicos de la bohemia santiaguina como la Casa de la Cueca, en Avenida Matta 483, donde Pepe Fuentes y María Esther Zamora llevaban más de 30 años de actividad, recogiendo las tradiciones urbanas y campesinas.

La muerte de Fuentes, en diciembre de 2020, no hizo sino empeorar las perspectivas de sobrevivencia de este epicentro del folclore. Pero un convenio con la UNAB y el Ministerio de las Culturas evitó que el local cierre sus puertas.

Ahora, un video en el que participan María Esther Zamora, Víctor Hugo Campusano, Rubén Gaete, Toscano Vidal, Claudia Mena, Miguel Molina y muchos más, permite apreciar la música que allí se cultiva, que no solo ofrece cuecas, sino además valses peruanos, boleros, tonadas y tangos. Titulado Docu Streaming, presenta a una gran banda, con cuerdas, vientos y percusión, que a medida que toca va tomando fuerza y swing. Se puede ver en Portaldisc con aportes voluntarios desde $5.000.

Un hallazgo en Amazon Prime: I love Dick

El encanto más grande que tiene esta serie es la mujer, Chris (Kathryn Hahn), que se obsesiona con un tal Dick. Un tipo que es a la vez personaje y metáfora (interpretado por el magnífico Kevin Bacon).

Basada en un libro clásico del feminismo, escrito por la autora y cineasta Chris Kraus, la historia transcurre en un lugar perdido de Texas donde hay una comunidad de artistas que convive con obreros y cowboys. Dick es un artista famoso, cuya última obra fue hace 10 años, que dirige un instituto para artistas en Marfa, donde es invitado el marido de Chris, Sylvere (Griffin Dunne). Pero ella no llegó a ese pueblo a seguir a su esposo: ella vino a hacerse preguntas como el sentido de un matrimonio consagrado en la carencia.

Chris se rodea de hombres que parecen guiarla en su camino como artista, pero que en el fondo son el escenario para una performance tan creativa como cachonda y confusa. Tan individual y original como honesta, ella está en la búsqueda profunda de las razones de su arte hasta ahora en vilo (dirigió un documental que estuvo a punto de quedar seleccionado en el Festival de Venecia). Un proceso que a la vez le sirve para recuperar una energía excéntrica en medio del desierto, al lado de un marido latero pero comprensivo, inteligente y muy apegado a sus estudios teóricos sobre el Holocausto.

Para nada desapercibidos pasan sus compañeros de pasantía en este centro de arte en la mitad de la nada, donde se concentran varias identidades sexuales y donde el espacio que Dick entrega a sus becados es un lujo. Solo que ese lujo no es solo un espacio para crear sino también para comprender la cadencia y decadencia de Dick.

Por cierto, el centro de arte sirve de excusa para construir obras experimentales que no tienen un público formado (y menos ilustrado) entre los habitantes del pueblo, sino uno que tiende a perturbarse. Además, existe esa extraña atmósfera del "Far West" donde de alguna manera hay posibilidades de comprendernos como mujeres obsesionadas y fetichistas. Sin vergüenza.

(Por Constanza Acevedo)