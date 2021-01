Guía de Ocio

Esta semana traemos una variada oferta con poesía, artesanía, estrenos del streaming y cursos de astronomía.

Estrenos: Drama y surrealismo

Fragmentos de una mujer (2021) es uno de los primeros estrenos del año que entra a la competencia de nominaciones para los premios Oscar. Dirigida por el húngaro Kornél Mundruczó y producida Martin Scorsese, la cinta cuenta el drama de una madre que sufre una pérdida en el parto con grandes actuaciones de Vanessa Kirby y Shia LaBeouf. La actriz británica ya se ganó la copa Volpi en el Festival de Venecia y la crítica le pone fichas para obtener la estatuilla dorada.

En Disney+ llama la atención WandaVision, título de Marvel donde dos de sus personajes, Wanda Maximoff, interpretada por Elizabeth Olsen, y Visión, con la actuación de Paul Bettany, forman una pareja con superpoderes intentando llevar una apacible vida de suburbio. La película es dirigida por Matt Shakman y el guion es Jac Schaeffer.

Poesía reunida, Claudio Bertoni

Más de 600 páginas de poemas. Breves o extensos, cada pieza cala. Por su sinceridad, humor y brutalidad. La obra de Bertoni es popular y llega incluso a quienes no tienen mayor interés por la poesía, por lo mismo este inmenso libro es un preciado compilado con el que uno se emociona y sonríe. "Eres un segundo más viejo" constata el poeta al lector en un verso. Otro, titulado Sentido común, asevera: "qué me importa que me quieras cuando me quieres / yo necesito que me quieras cuando no me quieres".

La picardía desbordada -hoy tan en desuso-, el romanticismo vivo -también de antaño- y la cotidaneidad-, son la marca de Bertoni, y su desfachatez hace que todo pase. Con un gran prólogo de Leila Guerriero la obra se completa. "Se muestra al ser humano, al artista y poeta, en su relación radical con el tiempo y el espacio inmediatos, con todo lo que hay de luminoso y oscuro en esa experiencia". Para abrazar. Ediciones UDP.

Artesanía en la Quinta costa

Hasta el 25 de enero la Fundación Artesanías de Chile estará instalada en Laguna con un espacio de venta donde también se impartirán talleres de artesanía en un nuevo co-work. Además de poder comprar piezas hechas por artesanos chilenos como cerámica de Gorbea, cerámica de Vichuquén, variedad de piezas de maderas nativas para la cocina, cestería en junquillo y manila, textiles de alpaca (chales, ruanas, ponchos), textiles lana de oveja (chales, pieceras, alfombras) y cojines de Chapilca, quienes asistan a este espacio pueden participar de talleres gratuitos para acercarse a los oficios tradicionales del país.

Los talleres tendrán un aforo máximo de 6 personas y los cupos se llenarán por orden de llegada. También pueden participar niños desde 6 años acompañados por un adulto. Arena CoWork. Los Olmos 801 Laguna, Zapallar.

Astronomía online

El espacio y sus astros siempre guardan grandes interrogantes, y el Planetario USACH, pr primera vez, realizará cursos virtuales a cargo de la astrónoma Constanza Yovaniniz. Se trata de dos grandes temas que constan de cuatro sesiones cada uno: "Fantasmas del universo", que se realizará entre el 11 al 14 de enero y "Las estrellas y su evolución" entre el 18 al 21 de enero. Los cursos están dirigidos a público general, a partir de los 15 años y se realizarán de forma online a las 19:00 horas. Cada curso tiene un valor de $20.000. Más información en www.planetariochile.cl