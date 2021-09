Guía de Ocio: Los favoritos de los Emmys 2021

Guía de Ocio

Se vienen los premios más importantes de la pantalla chica y te contamos cuáles son las series más nominadas. También arte, nuevos libros y un recetario dieciochero.

Alistarse para los Emmy 2021

El domingo se celebra una nueva entrega de los premios Emmy en Los Ángeles, California. La fiesta de la televisión, que hace años ya se amplió a las cada vez más numerosas y masivas plataformas de streaming. Aquí te recordamos qué series son las que este año llegan con más nominaciones. Si te falta ver alguna, este es el momento.

A la delantera va la última temporada de The Crown; con 24 nominaciones, la serie que retrata a la familia real inglesa a lo largo de varias generaciones está disponible en Netflix. La acompaña con las mismas nominaciones, The Mandalorian, serie ambientada en el universo de Star Wars, protagonizada por Pedro Pascal y que puede verse en Disney+.

También en la plataforma de Disney destaca WandaVision, con 23 nominaciones. En HBO Max, la cuarta temporada de El cuento de la criada -serie que ya ha ganado 15 Emmys en ediciones anteriores- suma ahora 21 nominaciones. Una de las grandes sorpresas y de las favoritas de este año es Ted Lasso, de Apple TV+.

Éxito indiscutido de la última temporada, Gambito de dama (Netflix) compite en 18 categorías, al igual que Territorio Lovecraft, serie de HBO de terror fantástico. Con 16 nominaciones y aclamada por la crítica, Mare of Easttown, protagonizada por Kate Winslet, promete ser una de las que se lleve galardones.

Viva el paladar

Enmicocinahoy.cl es un sitio donde la chilena Pilar Hernández, residente en Houston, Estados Unidos, lleva años reuniendo y publicando recetas nacionales. En Instagram suma más de 54 mil seguidores y hace pocos días anunció el lanzamiento de un ebook llamado Viva Chile, con recetas dieciocheras. Terremotos, alfajores, anticuchos, churrascas, sopaipillas y más, son algunas de las clásicas preparaciones patrias que vienen acompañadas de fotos e ilustraciones. Se puede comprar online ($ 5.000 pesos) y descargar en tu teléfono o computador.

Chile visto desde Harvard

En estos días cargados de chilenidad llega a librerías Crisis, terremotos y estrellas, de Paula Molina. Cuando la periodista chilena y conductora de radio Cooperativa estaba estudiando en Harvard, comenzó a preguntarse cómo los académicos, intelectuales y científicos de esta prestigiosa universidad percibían nuestro país con sus diferentes particularidades geográficas, políticas e históricas.

Se propuso responder estas interrogantes y conversó con ocho expertos. "El paisaje, la cordillera, los océanos y nuestros cielos, así como nuestros terremotos; tanto los telúricos como los políticos, sociales y económicos, han sido materia de investigación", señala la descripción de este título que acaba de publicarse y que nos muestra a nuestro país desde la mirada de otros. (Aguilar, 2021).

Filosofía para niños

Zander. ¡Empiezan las preguntas!, se llama el libro inspirado en la serie homónima de filosofía para niñas y niños, que actualmente se transmite a través de las pantallas de NTV, el nuevo canal cultural de TVN. La curiosidad infantil hace de punto de partida para intentar entender el complejo mundo que nos rodea y estimular el pensamiento crítico desde la niñez.

La historia, creada por María Luisa Furche y Stefania Malacchini, presenta a dos niñas que descubren que tienen algo en común: las ganas de hacerse preguntas. Pronto se suma a su club secreto Zander, un robot filosófico. (Planeta Junior, 2021).

Recordatorios fotográficos

El trabajo de la artista Constanza Valderrama, chilena residente en Londres, explora distintas materialidades y las plasma en lo que ella denomina "encarnaciones fotográficas". Actualmente se encuentra exponiendo su serie Reminders (Recordatorios), compuesta por viejas fotografías familiares construidas con notas adhesivas.

Estos pequeños papelitos amarillos que utilizamos como ayudamemoria en nuestra cotidianeidad, adquieren nueva relevancia cuando llevan los rostros de seres queridos, que ya no están. Trozos de un todo que puede descomponerse materialmente, pero no en la memoria.

Valderrama, quien estudió fotografía en el Royal College of Art y un magister en Artes Visuales de la Universidad de Chile, ha expuesto en la Saatchi Gallery, FUMI Gallery y el Museo de Arte Contemporáneo en Chile, entre otros. Reminders es parte de la muestra colectiva Shapeshifters: the image in flux, que se expone en Open Doors Gallery, galería londinense dedicada a la fotografía. Las obras también se pueden visitar en opendoors.gallery y en @odprintsales.

Lecturas con historia

Las hermanas Isabel y Florencia Eluchans, historiadora y escritora, respectivamente, están organizando diferentes ciclos en conjunto. La próxima invitación es a participar de Literatura e Historia: Una mirada a la guerra civil española.

La idea es que los interesados en participar de estas sesiones online lean la novela Largo pétalo de mar, de la escritora chilena Isabel Allende, y luego participen de esta conversación donde se analizará el contexto histórico del libro, la guerra civil española, además de los aspectos literarios de la novela.

Serán dos sesiones, los martes 19 y 26 de octubre, de 19.00 a 21.00 horas. Inscripciones y preguntas al correo ieluchans@gmail.com.