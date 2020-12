Guía de Ocio: Los recomendados del Equipo DF MAS

Guía de Ocio

Nuestra directora, editores, periodistas y directora de arte, se detuvieron un minuto a pensar en algún libro, película, documental o plataforma, que captó su atención o que los acompañó durante este 2020 tan particular. Son los recomendados de DF MAS.

Boys State, el documental de los jóvenes políticos

No es una trama común. Más de mil adolescentes norteamericanos se juntan en Austin para participar de un programa de liderazgo político, todo financiado por la US Legion, la organización de veteranos de guerra de Estados Unidos. El objetivo es uno: formar un gobierno estatal ficticio desde cero, con partidos políticos, parlamentarios y consensos. Pero el premio más importante es ganar el puesto de gobernador de Texas.

El documental, que se estrenó en el Festival de Sundance, sigue a un puñado de estos jóvenes y experimenta las redes de poder de la política adolescente. La mayoría de los participantes son fieles defensores de la administración Trump y de la Segunda Enmienda. ¿Qué harán estos jóvenes para conseguir el poder? Boys State es un filme con ambición, mentiras y emoción en partes iguales y explora las cualidades intrínsecas de la labor política. Disponible en Apple TV+. Mateo Navas.

Una joya chilena en Ondamedia

Uno de los datos que se suman a los hitos culturales de este año tan particular es el explosivo aumento de reproducciones en Ondamedia.cl. La plataforma de contenido audiovisual del Ministerio de las Culturas superó los 2 millones de visionados en 2020, generando aproximadamente diez veces más reproducciones mensuales. Una de las películas chilenas estrenadas en diciembre es Cordillera de los sueños, obra de Patricio Guzmán que viene a completar la trilogía que el realizador comenzó en el norte de nuestro país con Nostalgia de la luz y luego en el sur con Botón de Nácar.

Este título forma parte de un ciclo de 15 cintas nacionales que no pudieron ser estrenadas en salas de cine, y está disponible, de manera gratuita pero por tiempo limitado, en la plataforma. Una buena oportunidad para ver a la ganadora del Ojo de oro a Mejor documental en el Festival de Cine de Cannes, Francia, 2019. Sofía García-Huidobro.

Los frutos extraños de Leila

El chino que le vende comida en el supermercado de abajo de su departamento, el boom de la venta directa en los 2000, o un grupo de buscadores de huesos de detenidos desaparecidos de diferentes dictaduras en el mundo. Así, salvajemente llena de realismo es la obra de Leila Guerriero, la argentina que recopiló sus mejores crónicas en "Frutos extraños" (Alfaguara) y que este año, en plena pandemia, aumentó y mejoró su colección para mostrar casi 19 años de un ir y venir por el mundo contando historias de gente común, y no tanto. Nicolás Durante.

Una serie española y una app

El narco español en la zona de Galicia y su mandamás con inicios de Alzheimer. Así parte Vivir sin permiso, la serie española de dos temporadas que protagoniza José Coronado. Destaco a dos personajes entrañables: Nemo Bandeira, el protagonista, y su mano derecha Ferro, que no teme matar a sangre fría por su lealtad a toda prueba. No es nueva la serie -la vi a principios de año- pero me encantó. También recomiendo la app Algramo. Para disminuir el consumo de plástico -y además ahorrar plata- bajé la app. A través suyo compro lavalozas y detergente; si tuviera mascota, también podría comprar ahí la comida. La mayor parte de las veces esa misma tarde llega un triciclo a la puerta de la casa a recargar los envases. María José Gutiérrez.





Una colección inspiradora

“Pequeños relatos de grandes historias” es una colección de libros para niños que resume la vida y los aportes de personas que han marcado el mundo. ¿Cómo se convirtió Ana Frank en escritora? ¿Cómo inspiró Nelson Mandela al mundo? ¿Por qué Frida Kahlo es un ícono del arte? Son ediciones pequeñas y delicadas que combinan textos, dibujos, mapas y llevan a los mini lectores a conocer los vuelos de Amelia Earhart, la ciencia de Marie Curie y los hallazgos de Stephen Hawkings. A veces tienen aseveraciones tajantes y no eluden los momentos difíciles que vivieron estos personajes de la historia, pero por eso precisamente despiertan buenas conversaciones con los niños. (Librería Contrapunto). Marily Luders.

Patreon y curso Domestika de Liniers

Cuando pasan cosas tan radicales como una pandemia que te obliga a quedarte encerrado y en mi caso con dos niños, tienes que encontrar rápidamente nuevos significados para los espacios y las rutinas. El comedor donde antes se almorzaba, se transforma en oficina y taller de dibujo infantil. Las horas en el computador también aumentan ya sea trabajando o vitrineando cursos y plataformas.

En esa búsqueda me encontré con dos cosas maravillosas: Patreon y Domestika. Lo primero es una comunidad donde por pocos dólares mensuales ayudas a algún artista que eliges “patronear” para que pueda generar contenidos maravillosos -podcast, videos, láminas en alta resolución- a los que sólo tenemos acceso los aportantes. Personalmente “patroneo” a Matías Prado, Alberto Montt y Liniers y con mi hija (10 años) disfrutamos mucho cada vez que me envían el acceso a su nuevo material.

Por otro lado, incursionar en Domestika fue toda una experiencia, tomé dos cursos y funcionan muy bien. Quiero recomendar especialmente el de Liniers pues realmente es como estar con él en una clase hablándote de sus referencias de cine, cómics etc. Barato y hermoso. Constanza Acevedo.

Música inmersiva

Para quienes extrañan la música en vivo y buscan entretención en casa, Sonidos Inmersivos es una plataforma chilena que se dedica a organizar conciertos y festivales de realidad virtual en vivo. Pilar Huertos, Ciro Peralta y Edgardo González, son los creadores de este sitio que info.trendwatching.com recomienda dentro de 21 tendencias para el 2021 y que también destacan desde Chile Creativo. La plataforma promueve a artistas chilenos y también latinomericanos a través de tecnología XR de realidad virtual, grabaciones y streaming en vivo en formato de video 360 y experiencias musicales utilizando también realidad aumentada y videojuegos. www.sonidosinmersivos.cl. María José López.

Entrenamiento funcional

54D Program es un entrenamiento que se hace todos los días de lunes a sábado, vía Instagram. Rodrigo Garduño, creador y fundador del programa, es un ex jugador de fútbol mexicano que hace una rutina de tonificación muscular y rendimiento físico de alto nivel que dura aproximadamente 45 minutos dividido en tres tiempos.