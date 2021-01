Guía de Ocio: Marcela Said y los encantos de Omar Sy, protagonista de Lupin

Guía de Ocio

La directora chilena cuenta sobre su experiencia filmando la serie francesa éxito de Netflix y también habla sobre sus planes futuros. Además una guía de nuestra fauna nacional y una obra de teatro digital con Amparo Noguera y Francisco Pérez Bannen.

Marcela Said: "Omar Sy es la estrella"

“Cuando leí esa escena dije: ¡Oulalá!” La cineasta chilena se refiere a la secuencia de drones y rayos láser que da inicio al cuarto capítulo de Lupin, serie francesa éxito de Netflix a nivel mundial. Marcela Said estuvo a cargo de dirigir los capítulos 4 y 5 de la primera temporada protagonizada por Omar Sy. Con una filmografía que incluye documentales como El Mocito (2011) y películas de contenido político como Los Perros (2017), el trabajo de Said se pega un vuelco hacia lo mainstream, que ya había un primer paso con su participación en Narcos México, y que a ella la tiene muy contenta.

Durante una jornada de entrevistas a diversos medios latinoamericanos, la chilena se conectó con DF MAS para hablar de Lupin y de lo que viene. “Vivo en París y es la primera vez que filmo en mi ciudad. Era una especie de sueño, entonces me puse muy contenta cuando me llamaron para trabajar en Lupin. La gente puede pensar que no estoy haciendo lo que quiero por tratarse de una serie de entretención, pero la verdad es que yo lo paso muy bien filmando y fui completamente libre”, asegura.

La realizadora señala que el éxito de Lupin recae en su protagonista: “Toda la serie reposa en los hombros de Omar Sy, que además de talentoso, es encantador. Se ríe y se come el mundo. Cuando llegaba al set lo escuchabas a un kilómetro porque habla fuerte y tiene mucha personalidad, le encanta bromear. Es la estrella y fue un placer pasar tiempo con él. Lo mismo le pasa al espectador”.

Destaca además la originalidad de los creadores, George Kay y François Uzan, al haber optado por un personaje central de ascendencia africana. Comenta que antes del estreno en la plataforma de streaming, muchos asumieron que Sy interpretaría al mismísimo Arsène Lupin, protagonista de las novelas de Maurice Leblanc, y asomaron algunos comentarios racistas en Internet. Abordar el tema de la inmigración, la discriminación y la invisibilidad, fue un gran acierto, apunta Said.

También dice sentirse muy orgullosa de haber llegado a una plataforma tan masiva como Netflix gracias a su trabajo de autor. Eric Newman, productor de Narcos México, la contactó luego de haber visto Los Perros, película premiada en festivales internacionales pero que aquí en Chile pasó más desapercibida posiblemente por “picazón política”, plantea la realizadora.

Actualmente está escribiendo una película que quiere filmar en Chile. Es la historia de dos parejas extranjeras: unos expatriados franceses y unos ingleses que se embarcan en la caza ilegal de un puma.

“Mi apuesta es filmar en tres lenguas porque tengo ganas de reflejar mi propia mezcla de culturas. Es una película universal pero filmada en mi territorio. Chile es un lugar misterioso, con naturaleza inexplorada. La gente se puede perder en ella, y eso en Europa es más difícil porque está muy domesticado”, dice la directora. Antes de despedirse, Marcela Said confirma que la segunda temporada de Lupin ya está en postproducción, aunque esta vez sin su participación.

Y a propósito de Netflix y series francesas, esta semana se estrenó también la cuarta temporada de Ten Percent, producción que narra el día a día de una agencia de talentos en París y donde cada capítulo tiene de invitado a alguna gran estrella del cine galo.

Libro: Una guía de nuestra fauna nacional

Bajo el título "De aquí somos. Fauna nativa chilena que no puede desaparecer y por qué", la diseñadora Valentina Palma García hace un colorido recorrido por nuestro territorio nacional, catalogando aquellas especies extintas, amenazadas o bajo riesgo. Con ilustraciones y textos didácticos, la publicación pretende educar a los niños sobre los animales e insectos que habitan nuestro país, pero la verdad es que se trata de información interesante y urgente para lectores de cualquier edad.

De Arica a Punta Arenas; la chinchilla de cola corta, la vicuña, el pingüino de Humbolt, el huillín, el zorrito de Darwin y el huemul son solo algunas de las especies amenazadas. Conocer sus particularidades, hábitos, apariencia y las razones que hacen peligrar su existencia, permite generar un mayor vínculo con ellas y tomar consciencia sobre la importancia de cuidar sus ecosistemas. www.escritocontiza.cl

Teatro: La voz humana online

Después de una primera temporada en Matucana 100, La voz humana llega al Teatro Mori como parte de un ciclo dedicado al Teatro de la Palabra. El emotivo monólogo de una ruptura amorosa basado en el texto homónimo del dramaturgo francés Jean Cocteau, es interpretado por Amparo Noguera y Francisco Pérez Bannen, bajo la dirección de Víctor Carrasco. La obra está situada en tiempos de pandemia, cuando hablarse a través de una pantalla es la única posibilidad de acercamiento.

La funciones de sábado 23 y domingo 24 de enero se realizarán a las 20:00 horas en vivo desde el Teatro Mori Bellavista y se transmite vía streaming. Entradas disponibles en puntoticket.cl