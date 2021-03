Guía de Ocio: Recomendados del equipo DF MAS para el encierro

Guía de Ocio

Lo que hace un año nos hubiera parecido impensable, se vuelve realidad. Toda la Región Metropolitana vuelve a Fase 1, además de cientos de comunas a lo largo del país. Para enfrentar nuevamente el encierro total, el equipo de DF MAS quiso aportar algunos recomendados que pueden convertirse en salvadores pasatiempos. Además, como cada viernes en nuestra Guía de Ocio, seleccionamos lecturas, estrenos del streaming y más.

The Chef Show

De la mano de Jon Favreau, el actor y director responsable de proyectos como The Mandalorian, y Roy Choi, un reconocido chef coreano-estadounidense, esta producción de Netflix junta las maravillas del cine y los programas de comida. El dúo encanta al espectador con recetas complejas que parecen simples, que hacen agua la boca y motivan a cocinar. Son 25 capítulos de menos de media hora, perfectos para acompañar el almuerzo y pausar el teletrabajo. Francisco Guerra.

Una mujer sin importancia, de Sonia Purnell

Una agente estadounidense, con una pierna ortopédica, que trabajaba para una agencia de Londres espiando a los nazis en Lyon, Francia. Aunque puede parecer una película de ficción, se trata de la biografía de Virginia Hall. Una mujer sin importancia (Planeta, 2020) está escrita casi en prosa de novela por la investigadora y periodista Sonia Purnell. Llena de detalles y situaciones entretenidas y muy bien documentada, es ideal para soportar la (nueva y ojalá última) cuarentena total que enfrentamos. Nicolás Durante.

Las buenas noticias de David Byrne

Hace pocos días un amigo me habló de "Reasons to be Cheerful", proyecto editorial liderado por el compositor norteamericano David Byrne, lleno de historias que dan razones para estar optimistas en tiempos tumultuosos. Se trata de una revista digital que lanzó en 2019 y que se enfoca solamente en noticias positivas. La publicación tiene su propio sitio oficial donde el ex-líder de Talking Heads profundiza en las razones que lo llevaron a desarrollar este proyecto que abarca asuntos relacionados con salud, cultura, ciencia, tecnología, clima, energía, energía, economía y más. reasonstobecheerful.world. María José López.

Los libros de Margaret Atwood

Me encantaría decir que en este año de cuarentena aprendí yoga y un nuevo idioma. Pero no. Lo mío fue escapismo puro. En libros, me reencontré con Margaret Atwood. Tras ver las tres temporadas de El Cuento de la Criada (Netflix), volví a leer el libro original (1985) y su secuela, Los Testamentos (2019). Pero vale la pena leer Asesino Ciego (2000), por el que ganó el Booker Prize. Marcela Velez-Plickert.

The Powerful and the Damned: Private Diaries in Turbulent Times

En este libro Lionel Barber, el histórico editor del Financial Times, repasa sus años al mando del diario de negocios más importante de Europa. Narra su experiencia cubriendo los impactos de la crisis puntocom, la llegada del iPhone, del colapso de Lehman Brothers, el Brexit y el arribo de Donald Trump a la Casa Blanca. Ideal para recordar lo que pasó y proyectar lo que viene. Para quienes gusten de leer en inglés, el título está disponible en Amazon. Mateo Navas.

Yes Day, en Netflix

Una película entretenida para ver en familia durante estos días de encierro es Yes Day (2021), comedia estadounidense protagonizada por Jennifer Garner y Édgar Ramírez que se trata un día soñado en que los padres deben decir que sí a todo lo que sus hijos propongan. Para quienes quieran mantenerse informados sobre el Covid-19 y los avances de la vacunas, recomiendo el sitio timetoherd.com que muestra cuántos días faltan para que cada país logre la inmunidad de rebaño. María José Gutiérrez.

Cocinar para gozar

Para quienes el último año han descubierto al chef que llevan dentro o al menos se han atrevido a intentarlo, recomiendo seguir en Instagram a @carmenariztiaf. En su cuenta, la artista y cocinera publica exquisitas preparaciones, algunas más elaboradas y otras más sencillas, que además son saludables y proponen una cuidada elaboración. En esa misma línea también se lucen las cuentas de @josefinaturnerf y @clementina.chile. Sofía García-Huidobro.

Novedades del streaming: Estafa, crimen y secreto

Fraude. Operación Varsity Blues es el nombre del documental de Netflix que devela la historia del caso que hace dos años mostró cómo algunos millonarios estadounidenses pagaban grandes sumas de dinero en forma de donaciones universitarias a cambio de lograr un cupo para sus hijos en prestigiosas casas de estudio.

Prestigio es una palabra que se repite durante la cinta para explicar la motivación de estos padres y también la oportunidad que quiso aprovechar Rick Singer, coach de admisiones universitarias que creó el sistema llamado “la puerta del costado” que comprometía irregularidades, coimas, mentiras y exámenes falseados. La ilusión de que el dinero todo lo puede comprar termina por desmoronarse y los implicados tuvieron que pagar con multas y prisión, incluidas estrellas de Hollywood, como Felicity Huffman y Lori Loughlin.

También aparece el empresario vitivinicola chileno Agustín Huneeus, quien tiene una importante presencia en el documental a través de imágenes de archivo y escenas recreadas a partir de las conversaciones que sostuvo con Singer y que formaron parte de la investigación.

También en Netflix esta semana se estrenó ¿Quién mató a Sara? serie de suspenso escrita por el chileno José Ignacio “Chascas” Valenzuela, quien en nuestra última edición de DFMAS adelantó que la audiencia podía esperar “adicción”.

Basada en un caso de la vida real, mañana se estrena en HBO GO, Secretos de Estado (2019), una película británica-estadounidense que cuenta la historia de Katharine Gun, agente de inteligencia que filtró a la prensa información sobre la invasión de Estados Unidos a Irak en 2003. La actriz Keira Knightley interpreta a Gun y la cinta también cuenta con las actuaciones de Matt Smith, Matthew Goode y Ralph Fiennes.

Libros: La compleja relación madre hija

Con un sello claramente autobiográfico, la escritora francesa Annie Ernaux instala de protagonista de Una Mujer a su madre, quien vivió desde la clase obrera las rudezas económicas de la posguerra mundial y que se reconvirtió ansiosamente en comerciante para mejorar su calidad de vida.

Tras su muerte, Ernaux dedica el duelo a perfilarla con la dureza de una hija única que tuvo una mejor educación y que se distancia de ella a medida que aumentan los esfuerzos de su madre por usar palabras más sofisticadas.

"En ciertos momentos, tenía en su hija, frente a ella, una enemiga de clase", apunta. Le reconoce eso sí, a cada paso, un rigor en el trabajo duro que luego le juega en contra al verla tan desvalida en sus últimos años de vida cuando una enfermedad destruyó su memoria y su independencia física. La dependencia emocional de ambas en los momentos de ternura intercalados con ácidas críticas son el punto fuerte de esta breve novela. (Cabaret Voltaire). Por Marily Lüders.

Años de buena conversación

Una conversación entre dos amigas que transitan por recuerdos, pelambres (¡muchos!), confesiones y recetas de cocina. De lo más mundano a lo existencial, y genial, porque las interlocutoras son la periodista Claudia Donoso y la poeta Stella Díaz Varín.

Se conocieron en la noche santiaguina, hicieron migas que terminaron transformándose en eternas horas de conversación, cigarros y alcohol. Una grabación intermitente entre 1999 y junio de 2006, días antes de la muerte de la poeta, da forma a La palabra escondida: conversaciones con Stella Díaz Varín, un libro brutalmente entretenido.

"La colorina", tan ruda como sensible, pasea su sinceridad por las páginas con tal gracia que deja más que claro por qué se convirtió en leyenda. "(...) Todos esos apetitos de ser te conducen a una especie de arribismo existencial. Y como una es infinitamente absurda, además se cree más que los demás. ¡Qué ridiculez! Es bueno eso del arribismo existencial, ¿ah? No me lo copies". (Ediciones UDP). SGH.

Dos chilenos exponen en Arabia Saudita

Noor Riyadh (Under One Sky) se llama el primer Festival anual de luz y arte en Riad, Arabia Saudita, que convoca a 60 artistas de más de 20 países. Además de la presencia de grandes creadores a nivel mundial como Carsten Höller y Yayoi Kusama, destacan los trabajos de los artistas latinoamericanos Julio Le Parc y Lucio Fontana, el mexicano Rafael Lozano, y por cierto de los chilenos Felipe Prado e Iván Navarro.

El festival también ofrece un programa online con transmisiones en vivo, charlas, talleres y realidad virtual y actividades, a las cuales se puede acceder en www.noorriyadh.sa. Como parte del megaproyecto artístico también está la exposición histórica Light Upon Light, una muestra de arte y luz desde la década de los '60, que estará disponible hasta el 12 de junio.